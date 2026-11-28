امریکا کو ایران کی دھمکی: مزید سرپرائزز موجود ہیں
ایرانی وزیر خارجہ نے امریکا کو خبردار کیا ہے کہ اگر فوجی حملے ہوتے ہیں تو تہران کے پاس مزید سرپرائزز موجود ہیں۔
ایرانی وزیر خارجہ نے امریکی انتظامیہ کو واضح اور سخت لہجے میں خبردار کیا ہے کہ اگر واشنگٹن نے ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر فوجی حملے دوبارہ شروع کیے تو تہران کے پاس ایسے کئی سرپرائزز موجود ہیں جن کا امریکی حکام کو ابھی تک مکمل اندازہ نہیں ہے۔ غیر ملکی میڈیا کو دیے گئے ایک مفصل انٹرویو میں ایرانی خارجہ امور کے وزیر نے زور دے کر کہا کہ ایران گزشتہ ایک سال سے تنہا یا خاموش بیٹھا نہیں تھا بلکہ اس عرصے کے دوران اپنی دفاعی صلاحیتوں اور تیاریوں میں نمایاں اضافہ کرتا رہا ہے۔
ایرانی وزیر خارجہ کی واضح دھمکی
ایرانی وزیر خارجہ نے انٹرویو کے دوران اپنی بات کو مزید واضح کرتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف کوئی بڑی پیمانے پر فوجی کارروائی کی جاتی ہے تو تہران اس کا سخت جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گذشتہ بارہ ماہ کے دوران ایران نے خود کو ممکنہ جنگی اور بحری خطرات کے لیے مکمل انداز میں مضبوط کیا ہے۔ ایرانی حکام کا دعویٰ ہے کہ امریکی حکام کو اندازہ نہیں کہ ایران نے اپنی استراتيجیک اور فوجی پوزیشن کو کتنا مزید بہتر بنایا ہے، جس کا سامنا امریکہ کو مستقبل میں کرنا پڑ سکتا ہے۔Also readکراچی: مہم گڑھ میں گیس سلنڈر کے دھماکے سے عمارت ڈھہ گئی، دو افراد کی بچائی گئی
پاکستان اور قطر کی سفارتی کردار
ایرانی وزیر خارجہ نے اس بات کی تصدیق کی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی رابطے اب بھی جاری ہیں، تاہم انہوں نے اعتراف کیا کہ گزشتہ مذاکراتی ادوار کے مقابلے میں موجودہ رابطوں کی رفتار کافی سست ہو گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں ممالک کے درمیان پیغامات کا تبادلہ پاکستان اور قطر کی سفارتی کوششوں اور ذرائع کے ذریعے بدستور جاری ہے۔ ایرانی حکام نے واضح کیا کہ امریکہ کی جانب سے پیش کی جانے والی مختلف تجاویز پر غور کیا جا رہا ہے اور سفارتی رابطوں کا سلسلہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا ہے۔
خطے میں بحری تناؤ میں اضافہ
امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی برقرار ہونے کے ساتھ ساتھ خطے کی صورتحال میں اضافی حساسیت پیدا ہو گئی ہے، جس کا سب سے بڑا سبب بحری محاذ پر بڑھتا ہوا تناؤ ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی کی کارروائی نے نہ صرف تجارتی راستوں کو متاثر کیا ہے بلکہ علاقائی سلامتی کے لیے نئی چیلنجز بھی کھڑے کیے ہیں۔ اس صورتحال میں پاکستان اور قطر کے سفارتی کردار کو اہمیت حاصل ہو گئی ہے کیونکہ یہ دونوں ممالک دوٹوک اور غیر جانبدارانہ طریقے سے مذاکراتی عمل کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
علاقائی اور بین الاقوامی ردعمل
بحری قذاقوں کی جانب سے یمن کے ساحل کے قریب ایک مال بردار جہاز کو اغوا کرنے کا واقعہ بھی خطے کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی عکاسی کرتا ہے، جس میں عملہ یرغمال بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان میں اسکول کے قریب ہوئے خوفناک دھماکے میں سات طلبہ کی جاں بحق ہونے اور نوے سے زائد افراد کے زخمی ہونے کا واقعہ بھی علاقائی عدم استحکام کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ تمام واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ جہاں ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی ہے، وہاں دیگر علاقائی مسائل بھی امن و امان کے لیے سنگین چیلنجز پیدا کر رہے ہیں۔
آئندہ اقدامات اور مستقبل کی سمت
اب جبکہ سفارتی رابطے سست روی کا شکار ہیں اور بحری محاذ پر تناؤ بڑھ رہا ہے، تو آنے والے دنوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات کی سمت تعین کرنا انتہائی مشکل ہو سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے دی گئی یہ دھمکی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ تہران کسی بھی ممکنہ فوجی کارروائی کا سخت جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ عالمی برادری اور پڑوسی ممالک کے لیے یہ چیلنج بن چکا ہے کہ وہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے فوری سفارتی اقدامات کریں تاکہ خطے میں جاری جنگ اور عدم استحکام کو روکا جا سکے۔
ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔Read the full story at ExpressNewsPK
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics