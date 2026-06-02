امریکا اور اسرائیل میں لبنان کے معاملے پر اختلاف Justice کی0213

امریکی صدر ٹرمپ نے لبنان میں جنگ بندی ہوگئی کا دعویٰ کیا لیکن اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے southی لبنان میں آپریشنز جاری رکھنے کا اعلان کردیا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ لبنان میں جنگ بندی اور فوجی کارروائیاں روک دی گئی ہیں اور اسرائیل ی دستوں کو واپس بلانے کی ہدایات دے دی گئی ہیں۔تاہم اسرائیل ی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے واضح کر دیا کہ جنوبی لبنان میں فوجی آپریشنز جاری رہیں گے اور اسرائیل اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھے اہداف پر کارروائی جاری رکھے گی۔ نیتن یاہو کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کو پہلے ہی آگاہ کیا گیا تھا کہ_if حزب اللہ کی جانب سے حملے جاری رہیں تو بیروت میں موجود اہداف کے خلاف کارروائی ہوگی_۔انہوں نے کہا کہ southی لبنان میں آپریشنز پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق آگے بڑھیں گے اور اسرائیل کا موقف وہی رہے گا۔آپریشنز جاری رکھنے کا اعلان نیتن یاہو کے بیان میں آیا جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ ٹروتھ سوشل پر دعویٰ کر رہے تھے کہ اعلیٰ سطحی رابطوں کے بعد دونوں فریقوں نے کشیدگی کم کرنے پر اتفاق کیا ہے اور ایک دوسرے پر حملوں سے گریز کریں گے۔ نیتن یاہو کے تازہ بیان نے خطے میں جنگ بندی کے مستقبل کے حوالے سے سوالات اٹھا دیے ہیں.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ لبنان میں جنگ بندی اور فوجی کارروائیاں روک دی گئی ہیں اور اسرائیلی دستوں کو واپس بلانے کی ہدایات دے دی گئی ہیں۔تاہم اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے واضح کر دیا کہ جنوبی لبنان میں فوجی آپریشنز جاری رہیں گے اور اسرائیل اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھے اہداف پر کارروائی جاری رکھے گی۔نیتن یاہو کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کو پہلے ہی آگاہ کیا گیا تھا کہ_if حزب اللہ کی جانب سے حملے جاری رہیں تو بیروت میں موجود اہداف کے خلاف کارروائی ہوگی_۔انہوں نے کہا کہ southی لبنان میں آپریشنز پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق آگے بڑھیں گے اور اسرائیل کا موقف وہی رہے گا۔آپریشنز جاری رکھنے کا اعلان نیتن یاہو کے بیان میں آیا جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ ٹروتھ سوشل پر دعویٰ کر رہے تھے کہ اعلیٰ سطحی رابطوں کے بعد دونوں فریقوں نے کشیدگی کم کرنے پر اتفاق کیا ہے اور ایک دوسرے پر حملوں سے گریز کریں گے۔نیتن یاہو کے تازہ بیان نے خطے میں جنگ بندی کے مستقبل کے حوالے سے سوالات اٹھا دیے ہیں
امریکا اسرائیل لبنان ٹرمپ نیتن یاہو حزب اللہ جنگ بندی
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
پاکستان ایلینز: حج کے بعد واپسی فلائٹس کا آغاز 30 مايار سےپاکستان ایلینز نے حج کے بعد واپسی فلائٹس کا آغاز 30 مايار سے کیا ہے اور یہ فلائٹس 30 جولائی تک جاری رہیں گی۔ PIA کے ایک بیان کے مطابق، فلائٹس Jeddah اور مدینہ سے مختلف شہروں تک پاکستان پہنچیں گی۔ دوسرا پس حج پرواز، PK732، 30 مايار کو لاہور سے Jeddah پہنچے گا۔ جبکہ کراچی کو پہلا واپس آنے والا حج پرواز، PK860، 31 مايار کو 7:25 بجے لاہور سے Jeddah پہنچے گا۔ PIA نے 213 پروازوں کا منصوبہ تیار کیا ہے جو پاکستان کے 53،000 پاکستانی شرکاء حج کو حج کے بعد واپسی کے دوران واپس لے جائیں گے۔ PIA نے تمام ضروری اقدامات مکمل کر لیے ہیں تاکہ شرکاء حج کے سفر کو آسان اور دلچسپ بنایا جا سکے۔ PIA کے چیف ایگزیکٹو آفیسر شخص طور پر حج کے بعد واپسی کے عمل کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وہ پرواز کے ٹائم ٹائم اور کوآرڈینیشن کی کوششوں کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ PIA کے ایندھن میں، حج کے بعد واپسی کے فلائٹس پروگرام ایک بڑا سالانہ عمل ہے۔ یہ عمل شرکاء حج کی محفوظ اور وقت پر واپسی کو یقینی بناتا ہے۔
Read more »
حجاج کرام وطن واپس پہنچنے کا آغاز، پی آئی اے کی خصوصی پروازیں جاریقومی ایئرلائن پی آئی اے نے بعد از حج آپریشن کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ پہلی حج پرواز حجاج کرام کو لے کر جدہ سے کراچی پہنچ گئی جہاں حجاج کا کراچی ایئرپورٹ پر خوش آمدید کیا گیا۔ آپریشن 30 جون تک جاری رہے گا اور اس دوران مجموعی طور پر 213 خصوصی پروازیں چلائی جائیں گی جن کے ذریعے 53 ہزار سے زائد پاکستانی حجاج کو وطن واپس لایا جائے گا۔
Read more »
Emergency could be declared in AJK if elections delayed, warns chief election commissionerThe schedule for the upcoming general elections in Azad Jammu and Kashmir (AJK) will be issued by June 4, Chief Election Commissioner Justice (retd) Ghulam
Read more »
سعودی ایئر لائن اور پی آئی اے کے ذریعے حج سفر کے لیے بوئنگ 777 کا استعمالسعودی ایئر لائن بوئنگ 777 کے ذریعے حجاج کو سعودی عرب سے پاکستان منتقل کر رہی ہے۔ کراچی ائیرپورٹ پر حجاج کا گرمجوش استقبال ہوا۔ پی آئی اے 30 مئی سے 30 جون تک حج آپریشن کے تحت جدہ اور مدینہ سے متعدد پاکستانی شہر تک 213 پروازیں چلاتا ہے اور 53,000 سے زائد حجاج کو وطن واپس لائے گا۔
Read more »
LHC chief justice orders recovery of missing women across Punjab within 15 daysLahore High Court Chief Justice Aalia Neelum directed Punjab Police to recover all missing women within 15 days and establish an effective mechanism for handling such cases.
Read more »