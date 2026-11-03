امریکہ نے ایران پر حملہ کیا، قشم جزیرے کے ہدف تباہ
صدر ٹرمپ نے تصدیق کی کہ امریکہ نے ایران پر محدود حملہ کیا ہے جس میں قشم جزیرے اور کلنگ پہاڑ کے اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حکام نے جوہری حملے کی صورت میں ہنگامی اقدامات جاری کر دیے ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو فاکس نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں باقاعدہ طور پر تصدیق کی ہے کہ ریاستہائے متحدہ نے ایران پر فوجی حملہ کیا ہے۔ اس کارروائی کا مقصد امریکی اثاثوں کو محفوظ رکھنا تھا اور اسے ایک محدود آپریشن قرار دیا گیا ہے۔
امریکہ کی جانب سے ایران پر حملے کی تفصیلات
صدر ٹرمپ نے وضاحت کی کہ ایران نے طیارہ شکن نظام کی ایک تنصیب تیار کی تھی جسے مکمل ہوتے ہی گذشتہ رات کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کارروائی ایک گھنٹے کے اندر انجام دی جا سکتی ہے اور اسے کوئی بڑا معاملہ نہیں سمجھا جاتا۔Also readصحت کی وفاقی وزیر کا دوائی بنانے والی کمپنیوں کو تنبیہہ
اس سے قبل آبنائے ہرمز میں واقع جزیرہ قشم کو نشانہ بنانے کی کارروائی کی اطلاعات سامنے آئی تھیں۔ امریکی میڈیا میں ایسی رپورٹس بھی گردش کر رہی ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے امریکی صدر پر دوبارہ حملے کے لیے دباؤ ڈالا ہے۔
ایرانی صدر کا ردعمل اور مذاکرات کی کوششیں
ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے حکومتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ لڑائی کسی کے مفاد میں نہیں ہو گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس جنگ سے کسی کو فائدہ نہیں ہو گا اور تنازع کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔
امریکی حکام نے مزید وضاحت کی ہے کہ یہ محدود کارروائی تھی اور ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع کرنے کا اشارہ نہیں دیا گیا ہے۔ تاہم، سیاسی تجزیہ کار ٹکر کارلسن نے دعویٰ کیا کہ نیتن یاہو امریکی صدر پر ایران کے خلاف جوہری ہتھیار استعمال کرنے پر زور دے رہے ہیں۔
جوہری حملے کی صورت میں ہنگامی ہدایات جاری
ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے ارنا نے اصفہان کے ہلال احمر سوسائٹی کے ڈپٹی ڈائریکٹر ابراہیم عادل زادہ کا انٹرویو شائع کیا ہے۔ انھوں نے حکام کی جانب سے جاری کی گئی ہدایات پر توجہ دینے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے بتایا ہے کہ اگر جوہری حادثے کے بعد عمارت کے اندر رہنے کی ہدایت جاری کی جائے تو دروازے اور کھڑکیاں بند رکھنی چاہئیں۔
ابراہیم عادل زادہ نے مشورہ دیا کہ اگر تہہ خانے یا عمارت کے وسطی حصے میں ایسا کمرہ دستیاب ہو جو کھڑکیوں سے دور ہو تو وہ پناہ لینے کے لیے موزوں جگہ ہو سکتی ہے۔ انھوں نے کہا کہ وینٹیلیشن سسٹمز کو بند کر دینا چاہیے تاکہ باہر کی ہوا اندر نہ آ سکے۔
عوام کے لیے حفاظتی اقدامات اور انخلا کی ہدایات
ایرانی عہدیدار نے کہا ہے کہ اگر شدید دھماکہ ہو تو اس کی جانب براہِ راست نہ دیکھا جائے اور ممکن ہو تو ابتدائی دھماکوں کی لہر گزرنے تک کسی مناسب رکاوٹ کے پیچھے زمین کے قریب رہنا چاہیے۔ تابکاری کے اخراج کی صورت میں سب سے اہم چیز اثرات کو عمارت کے اندر منتقل ہونے سے روکنا ہے۔
لوگوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ ہنگامی حالات میں آیوڈین کی گولیاں خود سے استعمال کرنے سے گریز کریں۔ اگر انخلا ضروری قرار دیا جائے تو امدادی اداروں کی ہدایات اور مقررہ راستوں پر عمل کرنا چاہیے۔
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