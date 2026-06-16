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امریکہ اور ایران نے جنگ ختم کرنے کے لئے معاہدہ کیا

سیاست News

امریکہ اور ایران نے جنگ ختم کرنے کے لئے معاہدہ کیا
امریکہایرانجنگ
📆16/06/2026 5:09 am
📰SAMAATV
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امریکہ اور ایران نے جنگ ختم کرنے کے لئے ایک ابتدائی معاہدہ پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت، ایران کی طرف سے ششیٹہ پانی کے راستے کو دوبارہ کھول دیا جائے گا اور اس کے علاوہ ایران کی طرف سے ششیٹہ پانی کے راستے کو دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ اس معاہدے کے تحت، ایران کی طرف سے ششیٹہ پانی کے راستے کو دوبارہ کھول دیا جائے گا اور اس کے علاوہ ایران کی طرف سے ششیٹہ پانی کے راستے کو دوبارہ کھول دیا جائے گا۔

امریکہ اور ایران نے جنگ ختم کرنے کے لئے ایک ابتدائی معاہدہ پر دستخط کیے ہیں، جس میں 60 دن تک جنگ بندی کا ایک بار پھر تجدید ہوگی۔ یہ معاہدہ ایک نئے دور کا آغاز کرتا ہے جس میں ایران کی परमाणوی پروگرام کے مستقبل کو طے کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیرس میں ہونے والے جی 7 کے اجلاس میں شرکت کے بعد کہا ہے کہ معاہدے کا دستخط ہوچکا ہے۔ وہ کہا کہ انیسویں ستمبر کو جنووا میں ایک رسمی دستخطی تقریب ہوگی۔ اس معاہدے کے تحت، ایران کو اپنے परमाणوی پروگرام کو محدود کرنے پر مجبور کیا جائے گا اور اس کے علاوہ ایران کی طرف سے ششیٹہ پانی کے راستے کو دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ اس معاہدے کے تحت، ایران کی طرف سے ششیٹہ پانی کے راستے کو دوبارہ کھول دیا جائے گا اور اس کے علاوہ ایران کی طرف سے ششیٹہ پانی کے راستے کو دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ اس معاہدے کے تحت، ایران کی طرف سے ششیٹہ پانی کے راستے کو دوبارہ کھول دیا جائے گا اور اس کے علاوہ ایران کی طرف سے ششیٹہ پانی کے راستے کو دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ اس معاہدے کے تحت، ایران کی طرف سے ششیٹہ پانی کے راستے کو دوبارہ کھول دیا جائے گا اور اس کے علاوہ ایران کی طرف سے ششیٹہ پانی کے راستے کو دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ اس معاہدے کے تحت، ایران کی طرف سے ششیٹہ پانی کے راستے کو دوبارہ کھول دیا جائے گا اور اس کے علاوہ ایران کی طرف سے ششیٹہ پانی کے راستے کو دوبارہ کھول دیا جائے گا.

امریکہ اور ایران نے جنگ ختم کرنے کے لئے ایک ابتدائی معاہدہ پر دستخط کیے ہیں، جس میں 60 دن تک جنگ بندی کا ایک بار پھر تجدید ہوگی۔ یہ معاہدہ ایک نئے دور کا آغاز کرتا ہے جس میں ایران کی परमाणوی پروگرام کے مستقبل کو طے کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیرس میں ہونے والے جی 7 کے اجلاس میں شرکت کے بعد کہا ہے کہ معاہدے کا دستخط ہوچکا ہے۔ وہ کہا کہ انیسویں ستمبر کو جنووا میں ایک رسمی دستخطی تقریب ہوگی۔ اس معاہدے کے تحت، ایران کو اپنے परमाणوی پروگرام کو محدود کرنے پر مجبور کیا جائے گا اور اس کے علاوہ ایران کی طرف سے ششیٹہ پانی کے راستے کو دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ اس معاہدے کے تحت، ایران کی طرف سے ششیٹہ پانی کے راستے کو دوبارہ کھول دیا جائے گا اور اس کے علاوہ ایران کی طرف سے ششیٹہ پانی کے راستے کو دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ اس معاہدے کے تحت، ایران کی طرف سے ششیٹہ پانی کے راستے کو دوبارہ کھول دیا جائے گا اور اس کے علاوہ ایران کی طرف سے ششیٹہ پانی کے راستے کو دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ اس معاہدے کے تحت، ایران کی طرف سے ششیٹہ پانی کے راستے کو دوبارہ کھول دیا جائے گا اور اس کے علاوہ ایران کی طرف سے ششیٹہ پانی کے راستے کو دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ اس معاہدے کے تحت، ایران کی طرف سے ششیٹہ پانی کے راستے کو دوبارہ کھول دیا جائے گا اور اس کے علاوہ ایران کی طرف سے ششیٹہ پانی کے راستے کو دوبارہ کھول دیا جائے گا

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امریکہ ایران جنگ معاہدہ ششیٹہ پانی کے راستے

 

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