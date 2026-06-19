یہ خبر امیریکی خزانہ کی جانب سے وینیزوئلائی قومی ایئرلائن کانویاسا پر سuggestions معافی کے نیا پہلو اور اس کے نتیجے میں وینیزوئلائی حکومت کے ساتھ تعلقات میں گرمی کی عکاسی کرتی ہے۔ معافی طیاروں کی مرمت اور بہتری کے لیے مخصوص مال اور خدمات کی فراہمی کی اجازت دیتی ہے، مگر مخصوص ممالک اور چینی کنٹرول والی کمپنیوں کو خارج رکھتی ہے۔ یہ اقدام Maduro کے صدر بنا دیے جانے کے بعد واشنگٹن کی سائےاندازی کی پالیسی میں تبدیلی اور وینیزوئلائی تیل اور گیس کے شعبے کو امریکی کمپنیوں کھولنے کے脆薄 gerçekleştirilmesine指向 کر رہا ہے۔
امریکا نے جمعرات کو وینیزوئلا کی ریاستی مالیت والی قومی ایئرلائن کانویاسا پر سuggestions معافی جاری کی ہے، جبکہ واشنگٹن کارکاس میں موجود حکومت پر دبائو میں کمی کے بعد Nicolas Maduro کے صدر بنا دیے جانے کے بعد کے اقدامات میں جاری ہے۔ امیریکی خزانہ کی ویب سائٹ پر نیا جنرل لائسنس شائع ہوا ہے جو "مخصوص سازوں اور خدمات کی فراہمی" کانویاسا کی طرف سے اجازت دیتا ہے۔ یہ سuggestions معافی کانویاسا کے طیاروں کی "دrog mantanence، مرمت، اپ گریڈ، مرمت، بہتری، حفاظت، یا ہوائی قابلیت" کے لیے مال، ٹیکنالوجی، سافٹ وئیر، یا خدمات کی فراہمی کے لیے لاگو ہے۔ سuggestions معافی روس، ایران، شمالی کوریا یا کیوبا سے متعلق کمپنیوں یا افراد پر لاگو نہیں ہے۔ مزید برآں، معافی چین کی بنیاد پر individuals یا کمپنیوں سے کنٹرول کی جانے والی امریکی اور وینیزوئلائی کمپنیوں پر لاگو نہیں ہے.
امریکا نے جمعرات کو وینیزوئلا کی ریاستی مالیت والی قومی ایئرلائن کانویاسا پر سuggestions معافی جاری کی ہے، جبکہ واشنگٹن کارکاس میں موجود حکومت پر دبائو میں کمی کے بعد Nicolas Maduro کے صدر بنا دیے جانے کے بعد کے اقدامات میں جاری ہے۔ امیریکی خزانہ کی ویب سائٹ پر نیا جنرل لائسنس شائع ہوا ہے جو "مخصوص سازوں اور خدمات کی فراہمی" کانویاسا کی طرف سے اجازت دیتا ہے۔ یہ سuggestions معافی کانویاسا کے طیاروں کی "دrog mantanence، مرمت، اپ گریڈ، مرمت، بہتری، حفاظت، یا ہوائی قابلیت" کے لیے مال، ٹیکنالوجی، سافٹ وئیر، یا خدمات کی فراہمی کے لیے لاگو ہے۔ سuggestions معافی روس، ایران، شمالی کوریا یا کیوبا سے متعلق کمپنیوں یا افراد پر لاگو نہیں ہے۔ مزید برآں، معافی چین کی بنیاد پر individuals یا کمپنیوں سے کنٹرول کی جانے والی امریکی اور وینیزوئلائی کمپنیوں پر لاگو نہیں ہے
امریکا وینیسوئلا کانویاسا سانکشن معافی تیل وگیس
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