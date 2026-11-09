امریکی ڈالر میں اضافہ، ریٹ ہائیک کی امیدیں بڑھیں
امریکی ڈالر نے چند ماہ کے بلند ترین سطح کو چھوا جب مضبوط جابز ڈیٹا نے فیڈرل ریزرو کی جانب سے سود کی شرح بڑھانے کی توقعات کو تقویت دی ہے۔
امریکی ڈالر نے چند ماہ کی بلند ترین سطح کے قریب تجارت کی جب امریکہ میں روزگار کی مضبوط اعداد و شمار نے فیڈرل ریزرو کی جانب سے سود کی شرح میں اضافے کی توقعات کو فروغ دیا۔ یورپین یونین کی کرنسی یورو کے مقابلے میں یہ ڈالر ڈیڑھ سال کی بلند ترین سطح پر جمعے کو تقریباً 0.7 فیصد بڑھا تھا۔ یہ اضافہ اس وقت سامنے آیا جب اکتوبر مہینے میں روزگار کی شرح میں تیزی آئی اور بے روزگی کی شرح میں کمی ریکارڈ کی گئی۔
امریکی ڈالر کی مضبوطی اور ریٹ ہائیک کی توقعات
امریکی ڈالر انڈیکس جس میں چھ بڑی حریف کرنسیوں کا اہمیت ہے، منگل کو صبح کے وقت 102.20 کی سطح پر مستحکم تھا۔ یورپی کرنسی یورو میں 0.1 فیصد کا اضافہ ہوا اور یہ 1.11485 ڈالر کی سطح پر پہنچ گیا۔ یہ اضافہ اس بات کا اشارہ ہے کہ مارکیٹ میں استحکام کے آثار نظر آ رہے ہیں حالانکہ پیر کے روز یہ کرنسی 0.7 فیصد گر چکی تھی۔Also readپاکستانی اداکارہ میرا کی بہن شیخا عباس کا لندن میں انتقال
آسٹریلین ڈالر میں 0.3 فیصد کا اضافہ ہوا اور یہ 0.6875 ڈالر کی سطح پر پہنچ گیا۔ یہ بڑھوتری اس وقت سامنے آئی جب یہ پیر کے روز ایک فیصد سے زائد گिर کر مارچ کی 31 تاریخ کی کم ترین سطح 0.6855 ڈالر تک جا پہنچا تھا۔ امریکہ میں معاشی نشاۃ ثانیہ کی امیدیں ابھی تک برقرار ہیں جس کی وجہ سے عالمی مارکیٹوں میں اس کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے۔
فیڈرل ریزرو کے افسران کا موقف اور آئی ٹی سیکٹر کا اثر
فیوچرز ٹولز کے مطابق 9 دسمبر کی میٹنگ میں امریکی فیڈرل ریزرو کی جانب سے سود کی شرح میں اضافے کی 79 فیصد امکانات ہیں۔ یہ تعداد پچھلے ہفتے کی 71 فیصد سے زیادہ ہے۔ نیویارک فیڈرل بینک کے صدر جان ولیمز کا کہنا ہے کہ امریکی معاشی نشاۃ ثانیہ متعدد چیلنجز کے باوجود مستحکم رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی شرح ابھی بھی زیادہ ہے اور اسے دو فیصد کی هدف تک لانا ضروری ہے۔
سینٹ لوئس فیڈرل بینک کے صدر البرٹو مصالم کا کہنا ہے کہ مہنگائی کاروباری اداروں کے ساتھ ان کی گفتگو کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ سان فرانسسکو فیڈرل بینک کی صدر مرئی ڈیلی کا کہنا ہے کہ آئی ٹی اسٹاکس میں کمی کے باوجود سود کی شرح میں مزید اضافے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ بارکلیز کے ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی معاشی حقائق امیدوں پر پورے اتر رہے ہیں۔
نیوزی لینڈ انتخابات اور کرنسی میں اتار چڑھاؤ
نیوزی لینڈ ڈالر میں تیزی آئی جب اس ملک میں ہونے والے انتخابات کے نتائج کا اعلان کیا گیا۔ صدر کرسٹوفر لوکسن کی قومی پارٹی نے 131 نشستوں میں سے 67 نشستیں حاصل کیں۔ یہ تعداد اکثریت حاصل کرنے کے لیے درکار 66 نشستوں سے ایک زیادہ ہے۔ تاہم، تقریباً چار لاکھ چالیس ہزار یا تقریباً پندرہ فیصد ووٹوں کی گنتی باقی ہے۔
نیوزی لینڈ ڈالر جمعہ کی رات کی کم ترین سطح 0.5529 ڈالر سے منگل کو 0.4 فیصد بڑھ کر 0.5557 ڈالر کی سطح پر پہنچ گیا۔ سربراہ حکومت کرسٹوفر لوکسن اور لیبر لیڈر کرس ہپکس کا کہنا ہے کہ وہ حتمی نتائج آنے کے بعد ہی باقاعدہ اتحادی بات چیت شروع کریں گے۔ باضابطہ نتائج 27 نومبر کو ظاہر ہونے کی امید ہے۔
دیگر عالمی کرنسیاں اور معاشی صورتحال
برطانوی پاؤنڈ میں 0.1 فیصد کا اضافہ ہوا اور یہ 1.3360 امریکی ڈالر کی سطح پر پہنچ گیا۔ اس کے برعکس امریکی ڈالر نے کینیڈین ڈالر کے مقابلے میں 0.1 فیصد کمی دیکھی۔ جمعہ کے روز امریکی ڈالر کینیڈا کی کرنسی کے مقابلے میں 1.1 فیصد بڑھا تھا۔ کینیڈا میں surprise جابز لاسز کی وجہ سے اس کی قدر میں کمی آئی تھی۔
برطانیہ میں بھی معاشی اشاریے مستحکم ہیں۔ امریکی ڈالر کی مضبوطی کا اثر دیگر ممالک کی معیشتوں پر بھی پڑ رہا ہے۔ عالمی مارکیٹوں میں آئی ٹی اسٹاکس میں کمی کے بعد سرمایہ کاروں نے محفوظ اثاثوں کی طرف رجوع کیا ہے۔ یہ رجحان امریکی ڈالر کی قدر کو مزید مضبوط کر رہا ہے۔
فیڈرل ریزرو کی جانب سے آنے والے فیصلے عالمی معیشت کے لیے اہم ثابت ہوں گے۔ سرمایہ کار اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ فیڈرل ریزرو کس طرح مہنگائی اور معاشی نشاۃ ثانیہ کے درمیان توازن قائم کرتا ہے۔ اس عمل میں عالمی مارکیٹوں میں اتار چڑھاؤ کا امکان ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ قریب مستقبل میں ڈالر کی قدر میں مزید تبدیلی آ سکتی ہے۔
یورپ اور ایشیا میں بھی اس صورتحال کا اثر نظر آ رہا ہے۔ مقامی کرنسیوں کی قدر امریکی ڈالر کے مقابلے میں متاثر ہو رہی ہے۔ عالمی تجارت میں اس تبدیلی کا اثر درآمدات اور برآمدات پر پڑ سکتا ہے۔ کاروباری اداروں کو اپنے پلاننگ میں ان تبدیلیوں کو مدنظر رکھنا ہوگا۔
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