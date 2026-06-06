امریکہ نے ایرانی ڈرونز مار گرائے، ساحلی رڈار تباہ

امریکی فوج نے آبنائے ہرمز کی جانب بھیجے گئے چار ایرانی ڈرونز کو مار گرایا اور ایرانی ساحلی رڈار اسٹیشنوں کو نشانہ بنایا۔
امریکی فوج نے کہا ہے کہ اس نے آبنائے ہرمز کی جانب بھیجے گئے چار ایران ی ڈرون ز کو مار گرایا اور جزیرہ قشم اور گورک پر ایران ی ساحلی رڈار اسٹیشنوں کو نشانہ بنایا۔ واشنگٹن سے ملنے والی خبروں کے مطابق امریکی فوج کے مطابق یہ کارروائی جمعہ کو کی گئی۔ اس سے قبل ایران کی بحریہ نے خلیج عمان میں امریکی افواج پر انتباہی فائرنگ کی اطلاع دی تھی اور کہا تھا کہ امریکی بحری جہاز اس علاقے میں ایران ی جہازوں کو ہراساں کر رہے تھے۔ تاہم امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹکام) نے اس اطلاع کو مسترد کر دیا۔ اس واقعے کے بعد کویت کے فضائی دفاع نے بھی میزائل اور ڈرون حملوں کو روکنے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ جو بھی دھماکے سنائی دیے وہ فضائی مداخلت کا نتیجہ تھے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی ابھی برقرار ہے لیکن گزشتہ کچھ دنوں میں دونوں ممالک کے درمیان جھڑپیں دیکھنے کو ملی ہیں۔ دونوں فریقین اپنے اپنے بیانیے کے ذریعے ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگا رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے این بی سی کے پروگرام میٹ دی پریس میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں انہیں کوئی جلدی نہیں ہے کیونکہ وہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ جو معاہدہ ہو وہ امریکی مفاد میں ہو۔ انہوں نے ایران کی قیادت کو فخر اور حوصلہ مند قرار دیا جو آسانی سے مراعات نہیں دے گی۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ویتنام جنگ 19 سال جاری رہی جبکہ ایران کے ساتھ تنازع صرف تین ماہ سے زیادہ عرصے سے جاری ہے، اس لیے وہ صبر سے کام لے رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز خطے میں سب سے زیادہ گرم مقام ہے کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران اس علاقے سے اپنی افواج کو ہٹائے اور آزادانہ نقل و حرکت کو یقینی بنائے۔ دوسری طرف ایران کا کہنا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز پر اپنا کنٹرول برقرار رکھے گا کیونکہ وہ اسے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اپنی طاقت کا نقطہ سمجھتا ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں دونوں ممالک کے درمیان الزام تراشیوں کا سلسلہ جاری ہے اور یہ صورتحال پورے خطے میں تشویش کا باعث ہے۔ اس دوران ایران ی حکام نے ہرمزگان میں واقع بندرگاہ سریک میں دھماکوں کی بھی اطلاع دی ہے جو آبنائے ہرمز کے قریب ہے۔ تاہم ابھی تک اس بارے میں کوئی واضح معلومات سامنے نہیں آئی ہیں کہ یہ دھماکے کس وجہ سے ہوئے.
امریکی فوج نے کہا ہے کہ اس نے آبنائے ہرمز کی جانب بھیجے گئے چار ایرانی ڈرونز کو مار گرایا اور جزیرہ قشم اور گورک پر ایرانی ساحلی رڈار اسٹیشنوں کو نشانہ بنایا۔ واشنگٹن سے ملنے والی خبروں کے مطابق امریکی فوج کے مطابق یہ کارروائی جمعہ کو کی گئی۔ اس سے قبل ایران کی بحریہ نے خلیج عمان میں امریکی افواج پر انتباہی فائرنگ کی اطلاع دی تھی اور کہا تھا کہ امریکی بحری جہاز اس علاقے میں ایرانی جہازوں کو ہراساں کر رہے تھے۔ تاہم امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹکام) نے اس اطلاع کو مسترد کر دیا۔ اس واقعے کے بعد کویت کے فضائی دفاع نے بھی میزائل اور ڈرون حملوں کو روکنے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ جو بھی دھماکے سنائی دیے وہ فضائی مداخلت کا نتیجہ تھے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی ابھی برقرار ہے لیکن گزشتہ کچھ دنوں میں دونوں ممالک کے درمیان جھڑپیں دیکھنے کو ملی ہیں۔ دونوں فریقین اپنے اپنے بیانیے کے ذریعے ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگا رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے این بی سی کے پروگرام میٹ دی پریس میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں انہیں کوئی جلدی نہیں ہے کیونکہ وہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ جو معاہدہ ہو وہ امریکی مفاد میں ہو۔ انہوں نے ایران کی قیادت کو فخر اور حوصلہ مند قرار دیا جو آسانی سے مراعات نہیں دے گی۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ویتنام جنگ 19 سال جاری رہی جبکہ ایران کے ساتھ تنازع صرف تین ماہ سے زیادہ عرصے سے جاری ہے، اس لیے وہ صبر سے کام لے رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز خطے میں سب سے زیادہ گرم مقام ہے کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران اس علاقے سے اپنی افواج کو ہٹائے اور آزادانہ نقل و حرکت کو یقینی بنائے۔ دوسری طرف ایران کا کہنا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز پر اپنا کنٹرول برقرار رکھے گا کیونکہ وہ اسے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اپنی طاقت کا نقطہ سمجھتا ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں دونوں ممالک کے درمیان الزام تراشیوں کا سلسلہ جاری ہے اور یہ صورتحال پورے خطے میں تشویش کا باعث ہے۔ اس دوران ایرانی حکام نے ہرمزگان میں واقع بندرگاہ سریک میں دھماکوں کی بھی اطلاع دی ہے جو آبنائے ہرمز کے قریب ہے۔ تاہم ابھی تک اس بارے میں کوئی واضح معلومات سامنے نہیں آئی ہیں کہ یہ دھماکے کس وجہ سے ہوئے
امریکہ ایران آبنائے ہرمز ڈرون جنگ