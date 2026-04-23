امریکہ متحدہ عرب امارات کی مالی مدد پر غور کر رہا ہے

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ متحدہ عرب امارات کو کرنسی سواپ کے ذریعے مدد کرنے کے امکان پر غور کر رہا ہے۔ یہ فیصلہ ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات پر بڑھتے ہوئے حملوں اور ممکنہ مالی بحران کے پیش نظر کیا جا رہا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ متحدہ عرب امارات کی مدد کے لیے ’ کرنسی سواپ ‘ کے امکان پر غور کر رہا ہے۔ انہوں نے سی این بی سی کو دیے گئے انٹرویو میں بتایا کہ اگر متحدہ عرب امارات کو مدد کی ضرورت ہوئی تو وہ ضرور کریں گے، کیونکہ متحدہ عرب امارات ایک اچھا ملک اور امریکہ کا دیرینہ اتحادی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات پر شدید حملے ہوئے ہیں اور انہیں حیرت ہے کہ متحدہ عرب امارات اتنی امیر ہونے کے باوجود اس صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ انہوں نے گزشتہ سال متحدہ عرب امارات کے دورے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے وہاں امریکہ میں دس کھرب ڈالر کی سرمایہ کاری پر اتفاق رائے قائم کیا تھا۔ وال سٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات جنگ کے باعث ممکنہ مالی بحران سے بچنے کے لیے امریکہ سے مالی مدد حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک کے گورنر نے امریکی وزیر خزانہ اور دیگر اعلیٰ حکام سے کرنسی ایکسچینج لائن کے قیام پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ تاہم متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ انہیں بیرونی مالی مدد کی ضرورت ہونے کا تاثر غلط ہے۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات کی مضبوط معیشت کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ان کے پاس 20 کھرب ڈالر مالیت کے سرمایے، 300 ارب ڈالر کا غیر ملکی زرمبادلہ اور بینکوں میں 15 کھرب ڈالر کی ڈپازٹس موجود ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ متحدہ عرب امارات نے امریکی معیشت میں 10 کھرب ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی ہے۔ کرنسی سواپ لائن دو ممالک کے مرکزی بینکوں کے درمیان ایک باضابطہ معاہدہ ہے جس کے تحت وہ اپنی کرنسیوں کا عارضی تبادلہ کرتے ہیں۔ جنگ جیسے حالات میں جب متحدہ عرب امارات کے بینکوں کو امریکی ڈالر حاصل کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، تو وہ اس لائن کے ذریعے امریکی مرکزی بینک سے ڈالر حاصل کر سکتے ہیں۔ اس عمل میں امریکی مرکزی بینک متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک کو ڈالر فراہم کرتا ہے اور اس کے بدلے میں درہم بطور ضمانت حاصل کرتا ہے۔ بعد میں دونوں فریق ایک مقررہ تاریخ پر اسی مقدار میں کرنسی کا تبادلہ دوبارہ کرتے ہیں۔ اس طرح شرح مبادلہ میں اتار چڑھاؤ کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کا مرکزی بینک یہ ڈالر ملکی بینکوں کو قرض دے سکتا ہے تاکہ وہ لین دین اور ادائیگیوں کے لیے استعمال کر سکیں۔ وال سٹریٹ جرنل کے مطابق متحدہ عرب امارات کو خدشہ ہے کہ جنگ اس کی معیشت اور عالمی مالیاتی مرکز کے طور پر اس کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، جس سے زرمبادلہ کے ذخائر کم ہو سکتے ہیں اور سرمایہ کاروں میں ہچکچاہٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ کرنسی ایکسچینج لائن متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک کو کم لاگت پر ڈالر تک رسائی فراہم کر سکتی ہے اور درہم کو سہارا دے سکتی ہے۔ اماراتی حکام نے امریکی ہم منصبوں کو بتایا ہے کہ اگر ان کے ڈالر ختم ہو گئے تو انہیں تیل کی فروخت اور دیگر لین دین کے لیے چینی یوان یا دیگر کرنسیوں کا استعمال کرنا پڑ سکتا ہے، جو امریکی ڈالر کے لیے ایک خطرہ ہو گا۔ متحدہ عرب امارات کے سرکاری اخبار دی نیشنل کے مطابق امریکہ اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ممکنہ معاہدے میں امریکی فیڈرل ریزرو متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک کو ڈالر قرض دے گا اور اس کے بدلے درہم اپنے پاس رکھے گا، جو مستقبل میں واپس کر دیے جائیں گے۔ امریکہ نے ماضی میں بھی دیگر ممالک کے ساتھ اس نوعیت کے اقدامات پر غور کیا ہے، جیسا کہ ارجنٹینا کی کرنسی پیسو کو سہارا دینے کے لیے ایک معاشی استحکام کا معاہدہ کیا گیا تھا۔ بلومبرگ اکنامکس کے ماہرِ معاشیات زیاد داؤد کا کہنا ہے کہ یہ امریکہ کی جانب سے متحدہ عرب امارات پر اعتماد کی نشانی ہے اور مدد کی درخواست نہیں ہے۔ یہ اقدام متحدہ عرب امارات کی معاشی مضبوطی اور امریکہ کے ساتھ اس کے گہرے تعلقات کا مظہر ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ وہ اپنی معیشت کو مضبوط بنانے اور بیرونی ذخائر کو بڑھانے کے لیے اقدامات کرے۔ متحدہ عرب امارات کی مثال سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک مضبوط معیشت بیرونی چیلنجز کا سامنا کرنے میں زیادہ بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکتی ہے.
