امریکی ایئر اسپیس کی بحالی: سافٹ ویئر آؤٹج یا پرانے ہارڈویئر؟
امریکی محکمہ نقل و حمل نے واضح کیا ہے کہ ایئرپورٹس کے بند ہونے کی وجہ پرانے سامان کا خراب ہونا ہے، سائبر حملہ یا مائیکرو سافٹ کے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں۔
امریکہ کے تمام ایئرپورٹس پر چند گھنٹوں کے لیے لگائے گئے گراؤنڈ اسٹاپ کو بدھ کی شام کو باضابطہ طور پر ختم کر دیا گیا، جس کے بعد ملک کا ایئر اسپیس دوبارہ کھول دیا گیا۔ ٹرانسپورٹیشن سیکرٹری سون ڈفی نے سفید گھر میں ایک تاخیر سے شروع ہونے والی پریس بریفنگ میں وضاحت کی کہ یہ رکاوٹ پرانے ہارڈویئر کی ناکامی کی وجہ سے پیدا ہوئی، نہ کہ کسی سائبر حملے یا عالمی سطح پر مائیکرو سافٹ کے آؤٹج کی وجہ سے۔ ڈفی نے تصدیق کی کہ ایست رات آٹھ بجے پندرہ منٹ پر مشرقی وقت کے مطابق ایئر اسپیس کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے، حالانکہ انہوں نے واضح کیا کہ تمام پروازیں فوری طور پر نہیں اڑیں گی اور سفری خلل کو دور ہونے میں وقت لگے گا۔
پرانا سامان اور ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم
امریکی ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم میں ہونے والی خرابی کی تکنیکی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ سوئچز اور راؤٹرز ڈیٹا سے اوور لوڈ ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ کام کرنا بند کر دیے گئے۔ سون ڈفی نے وضاحت کی کہ یہ دراصل پرانا ہارڈویئر تھا جس نے کام کرنا چھوڑ دیا، اور اس واقعے نے ریاستہائے متحدہ کی پرانی انفراسٹرکچر کی خرابی کو اجاگر کر دیا ہے۔ انہوں نے عوام سے سوال کیا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ کانگریس اس جدیدکاری کے لیے فنڈز فراہم کرے، کیونکہ گذشتہ روز انہوں نے اور سفید گھر نے کانگریس سے ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم کو اپ گریڈ اور جدید بنانے کے لیے تیس ارب ڈالر کی اپیل کی تھی۔Also readFederal Govt Cuts Petrol Price by Rs2; Diesel Unchanged
سائبر حملے کے شبہات کی تردید
ہوم لینڈ سیکیورٹی سیکرٹری مارک وین Mullin نے اس بات کی سختی سے تردید کی کہ یہ واقعہ کسی منظم سائبر حملے کا حصہ ہے یا اس کا تعلق مائیکرو سافٹ کے عالمی آؤٹج سے ہے، جس نے دیگر خدمات کو متاثر کیا تھا۔ Mullin نے کہا کہ لوگوں کے درمیان یہ رابطہ دیکھا جا رہا ہے لیکن حقیقت میں مائیکرو سافٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ عام طور پر سائبر حملوں کی صورت میں حملہ آور اپنی ذمہ داری قبول کرتے ہیں یا کوئی نشان ملتا ہے، لیکن ان کے پاس اس کی کوئی نشاندہی نہیں ملی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے کوئی نشان یا چھاپ نہیں دیکھا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کسی حملے کی وجہ سے نہیں ہوا۔
صدر ٹرمپ کا خاموشی اور سیاسی حلقوں کی ردعمل
دونوں عہدیداروں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں اور رویے کی بھی حمایت کی، جنہوں نے اس پانچ گھنٹے پر محیط بندش کے دوران کوئی عوامی بیان جاری نہیں کیا۔ اس خاموشی پر بعض حلقوں میں تنقید کی جا رہی ہے، لیکن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس وقت کا سارا توجہ مسائل کو حل کرنے اور ایئر اسپیس کو بحال کرنے پر مرکوز تھا۔ سون ڈفی اور مارک وین Mullin دونوں نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت نے تیز ترین اقدامات اٹھائے ہیں تاکہ سفری نظام کو معیاری بنایا جا سکے، حالانکہ مکمل معمول پر آنے کے لیے اب بھی وقت درکار ہے۔
مستقبل کے اقدامات اور کانگریس کے سامنے مطالبہ
اس حادثے کے بعد اب کانگریس کے سامنے تیس ارب ڈالر کی رقم کا بل آنے والا ہے، جس کا مقصد امریکہ کے ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم کو جدید بنانا ہے۔ سون ڈفی نے واضح کیا کہ اگر یہ پرانا سامان اپ گریڈ نہیں کیا گیا تو مستقبل میں ایسے ہی واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ عوام سے براہ راست اپیل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ کانگریس اس فنڈنگ منظور کرے یا نہیں۔ اس مالی امداد کے بغیر امریکی شہریوں کو طویل مدت تک ایئر ٹریفک کنٹرول کے پرانے نظام سے نبرد آزما رہنا پڑ سکتا ہے، جس سے سفری مشکلات برقرار رہ سکتی ہیں۔
مسافروں اور سفری صنعت پر اثرات
ایئر اسپیس کھولے جانے کے باوجود، مسافروں اور ایئر لائنز کے لیے صورتحال ابھی بھی غیر یقینی ہے، کیونکہ پہلے سے ہونے والی تاخیروں کی وجہ سے پروازوں کے شیڈول میں مزید خلل پڑ سکتا ہے۔ سون ڈفی نے کہا کہ ابھی ہر پرواز اڑنے والی نہیں ہے، بلکہ یہ عمل آہستہ آہستہ ہونا شروع ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ مسافروں کو مزید انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ صورتحال امریکہ کی انفراسٹرکچر کی کمزوریوں کو اجاگر کرتی ہے، جہاں پرانے ٹیکنالوجی کے استعمال کی وجہ سے ایسے بلاکیز پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اس واقعے نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ جدید سیکیورٹی اور آپریشنل برقراری کے لیے فوری سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔
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