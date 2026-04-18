امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات: امید کی نئی کرن

اسلام آباد میں ہونے والے تاریخی مذاکرات کا تجزیہ، جس میں امریکہ اور ایران کے نمائندوں نے 1979 کے بعد پہلی بار براہِ راست بات چیت کی۔ یہ ملاقات اگرچہ فوری نتائج نہ دے سکی، لیکن امن کی جانب ایک اہم قدم ثابت ہوئی اور مستقبل میں مزید مذاکرات کی امید پیدا کی۔
اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات نے امید کی ایک مدھم سی شمع روشن کی، جہاں امریکہ اور ایران کے نمائندے پہلی بار 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد براہِ راست بات چیت کے لیے ایک میز پر بیٹھے۔ اگرچہ اس ملاقات سے کوئی فوری اور خاطرخواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس واپس لوٹ گئے، تاہم یہ لمحہ مستقبل کے لیے کئی ممکنہ راہوں کی جھلک لیے ہوئے تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنگیں صرف تباہی اور پشیمانی چھوڑ جاتی ہیں، جبکہ مذاکرات امید اور استحکام کی بنیاد رکھتے ہیں۔ پہلی اور دوسری عالمی جنگوں کی
ہولناکیاں، ہیروشیما اور ناگاساکی کی تباہی، اور ویتنام، افغانستان اور عراق کی جنگوں نے یہ ثابت کیا کہ بندوق کی گونج آخرکار مکالمے کی ضرورت کو جنم دیتی ہے۔ ایران اور امریکہ کے تعلقات دہائیوں سے بداعتمادی، پابندیوں اور سیاسی کشیدگی کا شکار رہے ہیں، جس میں اقتصادی پابندیاں، سفارتی تناؤ اور پراکسی تنازعات نمایاں تھے۔ ان تمام تلخیوں کے باوجود، دونوں فریقوں کا ایک میز پر بیٹھنے پر آمادہ ہونا اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ مکالمہ ہی مسائل کے حل کا واحد راستہ ہے۔ اس ملاقات کے بعد، مذاکرات کے دوسرے دور کے جلد منعقد ہونے کی امید ایک بار پھر روشن ہوئی ہے۔ جنیوا، استنبول اور اسلام آباد جیسے مقامات زیرِ غور ہیں، جن میں سے ہر ایک اپنی تاریخی اور سفارتی اہمیت رکھتا ہے۔ جنیوا عالمی تنازعات کے حل کے لیے ایک غیرجانبدار مرکز کے طور پر جانا جاتا ہے، جبکہ استنبول نے مشرق اور مغرب کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کیا ہے۔ تاہم، اطلاعات کے مطابق، دوسرے دور کے انعقاد کے امکانات پاکستان کے حق میں زیادہ روشن ہیں، جو امن کے تسلسل کی ایک خوش آئند علامت ہوگی۔ مذاکرات کا دروازہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے۔ تعطل اور ڈیڈلاک سفارتی عمل کا فطری حصہ ہیں، لیکن اصل دانشمندی ان رکاوٹوں کو عبور کرنے میں ہے۔ تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب بات چیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، تو آخرکار راستے نکل آتے ہیں، جبکہ مکالمے کی بندش صرف فاصلے بڑھاتی ہے۔ اس لیے، اختلافات کے باوجود رابطے کی یہ ڈور مضبوطی سے تھامے رکھنا ضروری ہے، کیونکہ پائیدار امن کی بنیاد مسلسل اور سنجیدہ مکالمے میں مضمر ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والی اس ملاقات کو فوری سفارتی فتح کے بجائے ایک ابتدائی قدم کے طور پر دیکھنا زیادہ مناسب ہے۔ امن کے سفر میں پہلا قدم ہمیشہ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور اعتماد کی فضا ایک دن میں قائم نہیں ہوتی؛ اس کے لیے مسلسل کوششیں اور خلوصِ نیت درکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ اس ملاقات کے فوری نتائج سامنے نہیں آئے، لیکن مذاکرات کے دوسرے دور کی متوقع خبر امید کی ایک نئی کرن بن کر ابھری ہے۔ جنگ کا سب سے تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ اس کا خمیازہ وہ لوگ بھگتتے ہیں جو روزمرہ کی زندگی سے جھوج رہے ہوتے ہیں؛ تباہ حال شہر، بے گھر خاندان، مہاجرین کی طویل قطاریں اور یتیم بچوں کی خاموش آنکھیں جنگ کی اصل تصویر پیش کرتی ہیں۔ اس کے برعکس، مذاکرات امید، استحکام اور خوشحالی کی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے دانشور، ادیب اور امن پسند حلقے ہمیشہ مکالمے کو مسائل کے حل کا ذریعہ قرار دیتے آئے ہیں۔ تاریخ میں کئی ایسے مواقع ملتے ہیں جب بظاہر ناقابلِ حل تنازعات بھی مذاکرات کے ذریعے حل ہوئے، جیسے مصر اور اسرائیل کے درمیان کیمپ ڈیوڈ معاہدہ اور جنوبی افریقہ میں نسلی امتیاز کے خاتمے کے لیے ہونے والی بات چیت۔ یہ اس حقیقت کے روشن ثبوت ہیں کہ جب فریقین خلوصِ نیت سے مذاکرات کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو دیرپا امن کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والی یہ ملاقات بھی اسی عالمی روایت کا تسلسل ہے۔ اس لمحے کی اہمیت اس میں مضمر ہے، نہ کہ کسی فوری کامیابی میں۔ یہ اس یقین کا اظہار ہے کہ دہائیوں پر محیط دشمنی کے باوجود مکالمے کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ اگرچہ سیاسی مفادات اور ماضی کی تلخ یادیں اس راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، لیکن انسانیت کی مشترکہ بھلائی ان تمام رکاوٹوں سے بالاتر ہے۔ ادب اور تاریخ ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ امن کی خواہش انسانی فطرت کا بنیادی جزو ہے۔ جنگیں وقتی طور پر نفرت کو جنم دے سکتی ہیں، لیکن دلوں میں بسنے والی امن کی آرزو کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر سکتیں۔ یہی آرزو دنیا کو بار بار مکالمے کی میز کی طرف واپس لاتی ہے۔ آج جب دنیا مختلف تنازعات، معاشی عدم استحکام اور ماحولیاتی بحرانوں کا سامنا کر رہی ہے، ایسے میں ہر وہ کوشش جو امن کے قیام کی طرف پیش رفت کرے، قابلِ قدر ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سفارت کاری کا عمل صبر اور تسلسل کا متقاضی ہوتا ہے۔ ایک ملاقات یا ایک معاہدہ تمام مسائل کا حل نہیں ہو سکتا، تاہم یہ اقدامات اعتماد سازی کی بنیاد فراہم کرتے ہیں جو مستقبل میں مثبت پیش رفت کی راہیں ہموار کرتے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان متوقع دوسرے دور کے مذاکرات اسی تسلسل کی ایک کڑی ہیں۔ آج کی دنیا کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہتھیاروں کی دوڑ نہیں، بلکہ مکالمے کی ہے۔ نفرت اور عدم برداشت کے اس عہد میں، اگر کہیں سے امن کی کوئی صدا بلند ہوتی ہے، تو وہ پوری انسانیت کے لیے امید کا پیغام بن جاتی ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والی یہ پیش رفت بھی اسی امید کی علامت ہے، ایک ایسی امید جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اختلافات کے باوجود باہمی احترام اور افہام و تفہیم کے ذریعے مشترکہ مستقبل کی تعمیر ممکن ہے
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
8اپریل۔۔۔ تاریخ کے آئینے میں
Iran women attend first championship football match in decades
Old Noori Natt applauds new Noori Natt at TLMJ premier
New York jury awards $1.68 billion to women who accused writer and director Toback of sexual abuse
ایکس نے ایموجی میں موجودہ ایرانی جھنڈے کو پرانے والے جھنڈے سے تبدیل کردیا
