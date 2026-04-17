امریکا میں جوہری پروگرام سے وابستہ 10 سائنس دانوں کی پراسرار ہلاکتیں اور گمشدگیاں: تشویش کی لہر دوڑ گئی

امریکہ میں ایک انوکھی اور تشویشناک صورتحال سامنے آئی ہے جہاں جوہری پروگرام اور سرکاری اداروں سے منسلک 10 سائنس دان یا تو پراسرار حالات میں ہلاک ہو گئے ہیں یا لاپتہ ہو گئے ہیں۔ ان واقعات نے قومی سلامتی اور تحقیقاتی اداروں کے لیے سوالات کی ایک نئی پرت کھول دی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاملے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جلد رپورٹ طلب کی ہے، جب کہ ماہرین معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
امریکہ میں ایک ایسی صورتحال نے جنم لیا ہے جس نے قومی سلامتی کے حلقوں میں گہری تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ گذشتہ چند برسوں کے دوران، ملک کے انتہائی حساس جوہری پروگرام ز اور دیگر سرکاری اداروں سے وابستہ کم از کم 10 سائنس دان پراسرار حالات میں ہلاک یا لاپتہ ہو گئے ہیں۔ ان واقعات کی یکے بعد دیگرے ہونے والی سلسلہ وار کڑی، جس میں تمام متاثرین کا تعلق براہ راست یا بالواسطہ طور پر ملک کی جوہری صلاحیتوں اور انتہائی خفیہ منصوبوں سے رہا ہے، نے متعدد سوالات کو جنم دیا ہے جن کے جواب تلاش کرنا مشکل ثابت ہو رہا
ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق، ان ہلاکتوں اور گمشدگیوں کے معاملے پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود بھی گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے حال ہی میں ان کیسز کے حوالے سے ایک خصوصی میٹنگ میں شرکت کی ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ آنے والے ڈیڑھ ہفتے کے اندر اس معاملے پر تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ صدر ٹرمپ نے یہ امید بھی ظاہر کی ہے کہ ان سائنس دانوں کا سرکاری اداروں سے تعلق ہونا محض ایک ناگہانی اتفاق بھی ہو سکتا ہے، تاہم اس انکشاف نے معاملات کی پیچیدگی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ ان پراسرار واقعات میں شامل کچھ نمایاں ناموں میں اسٹیون گارسیا، ایک 48 سالہ سرکاری کانٹریکٹر، شامل ہیں جنہیں آخری بار 28 اگست 2025 کو البوکرک میں ان کے گھر سے پیدل چلتے ہوئے دیکھا گیا تھا اور ان کے ہاتھ میں ایک ہینڈ گن تھی۔ اسٹیون گارسیا کنساس سٹی نیشنل سیکیورٹی کیمپس میں پراپرٹی کے محافظ کے طور پر کام کرتے تھے، جو کہ جوہری ہتھیاروں کے لیے غیر جوہری اجزاء تیار کرنے والا ایک انتہائی اہم ادارہ ہے۔ دیلی میل کے مطابق، اسٹیون نے ممکنہ طور پر حساس اثاثوں تک رسائی کے ساتھ ساتھ ایک اعلیٰ سطحی نگرانی کا کردار بھی ادا کیا تھا، جو ان کی گمشدگی کو مزید سنگین بناتا ہے۔ اسی طرح، ناسا کی جیٹ پروپلشن لیبارٹری کے ایک نامور محقق، فرینک مائیوالڈ، 4 جولائی 2024 کو 61 سال کی عمر میں اپنے گھر میں مردہ پائے گئے۔ ان کی موت کی وجہ عوامی سطح پر کبھی ظاہر نہیں کی گئی۔ ایک اور المناک واقعہ 16 فروری 2026 کو پیش آیا جب کارل گرلمیر کو ان کے گھر کے سامنے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ کارل Caltech میں ایک فلکیاتی طبیعیات دان تھے اور انہوں نے ناسا کے ساتھ مل کر نظام شمسی سے باہر موجود سیاروں اور پانی کی تلاش میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ان کے قتل کی بھی کوئی واضح وجہ تاحال سامنے نہیں آسکی ہے۔ مذکورہ بالا واقعات کے علاوہ، جیٹ پروپلژن لیبارٹری (جے پی ایل) میں ماہر طبیعیات اور شہابی پتھروں کے ماہر مائیکل کی موت 30 جولائی 2023 کو 59 سال کی عمر میں ہوئی۔ ان کی موت کی وجہ بھی حکام کی جانب سے ظاہر نہیں کی گئی۔ جیٹ پروپلژن لیبارٹری کی ایک اور ملازمہ، مونیکا جیکنٹو رضا، 22 جون 2025 کو ایک ہائکنگ کے دوران لاپتہ ہو گئیں۔ یہ انکشاف ہوا کہ وہ مبینہ طور پر غائب ہونے سے کچھ دیر قبل اپنے ایک کولیگ سے ملنے گئی تھیں۔ لاس الاموس نیشنل لیبارٹری میں انتظامی معاون میلسیا کیسیاس 26 جون 2025 کو اپنے گھر سے لاپتہ ہو گئیں۔ اس دن وہ گھر سے ہی دفتر کا کام کر رہی تھیں اور بعد ازاں اپنی بیٹی کو لنچ پر لے گئی تھیں اور پھر پراسرار طور پر غائب ہو گئیں۔ میلسیا کو آخری بار ان کے فون، بٹوے یا چابی کے بغیر ہائی وے پر چلتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ میلسیا کی طرح، لاس الاموس کے ایک اور سابق ملازم، انتھونی شاویز، 4 مئی 2025 کو لاپتہ ہو گئے۔ انہیں آخری بار اپنے گھر سے باہر پیدل جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ 26 فروری 2026 کو، ایئر فورس کے ایک ریٹائرڈ جنرل، ولیم نیل میک کاسلینڈ، اپنے نیو میکسیکو گھر سے نکلنے کے بعد لاپتہ ہو گئے۔ اس فہرست میں مزید دو افراد شامل ہیں۔ جوہری طبیعیات دان اور ایم آئی ٹی کے پروفیسر نونو لوریرو کو 15 دسمبر 2025 کو ان کے گھر میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ، جدید میڈیسن کمپنی Novartis کے ایک محقق جیسن تھامس 12 دسمبر 2025 کو لاپتہ ہو گئے تھے، اور ان کی لاش 17 مارچ 2026 کو ایک جھیل سے برآمد ہوئی۔ ان سب واقعات نے ایک ساتھ مل کر ایک خوفناک تصویر بنائی ہے، جس میں ملک کے انتہائی اہم سائنسی اور دفاعی شعبوں سے وابستہ افراد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان ہلاکتوں اور گمشدگیوں کے پیچھے کس قسم کی سازش کارفرما ہے، اور کیا یہ واقعات آپس میں کسی طرح مربوط ہیں، یہ سوالات تحقیقاتی اداروں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر بھی ان واقعات پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے، اور امریکی حکومت سے جواب طلبی کی جا رہی ہے۔ ان تمام معاملات کی شفاف تحقیقات اور حقائق کا سامنے آنا بہت ضروری ہے تاکہ مستقبل میں ایسے ناخوشگوار واقعات سے بچا جا سکے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ تمام واقعات ایک ایسے وقت میں پیش آ رہے ہیں جب دنیا میں مختلف ممالک کے درمیان تعلقات میں کشیدگی پائی جا رہی ہے اور سلامتی کے خدشات میں اضافہ ہوا ہے۔ تاہم، انفرادی طور پر ان سائنس دانوں کو نشانہ بنانے کی وجوہات ابھی تک مکمل طور پر واضح نہیں ہو سکی ہیں۔ امریکی حکام نے معاملے کی سنگینی کا اعتراف کیا ہے اور تحقیقات کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کا عندیہ دیا ہے۔ امید ہے کہ جلد ہی ان پراسرار واقعات سے پردہ اٹھایا جائے گا اور ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
شادی کا وعدہ کر کے چھری کے زور پر خاتون سے جنسی زیادتی، ملزم کو 10 سال قید کی سزاشادی کا وعدہ کر کے چھری کے زور پر خاتون سے جنسی زیادتی، ملزم کو 10 سال قید کی سزا
Read more »
Turkey to hold funerals for victims of school shootingThe funerals will be for eight children aged 10 and 11 and a 55-year-old teacher, the local authorities said
Read more »
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 10 اضلاع میں نئی الیکٹرو بسیں دینے کی منظوری دے دیصوبے میں فری ٹرانسپورٹ کے تحت 21 روٹس پر اب تک سوا لاکھ مسافر مستفید ہو چکے ہیں
Read more »
اطالوی وزیراعظم نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کا خیرمقدم کیااطالوی وزیراعظم جارجیا میلونی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اعلان کردہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کو اہم قرار دیتے ہوئے اس کے مکمل احترام پر زور دیا ہے۔ میلونی نے لبنانی اور اسرائیلی حکومتوں کو مبارکباد پیش کی اور امید ظاہر کی کہ یہ جنگ بندی پائیدار امن کی جانب ایک قدم ثابت ہوگی۔ اٹلی UNIFIL کے ذریعے امن کے قیام میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا اور لبنان کی خودمختاری کی حمایت جاری رکھے گا۔
Read more »
اسرائیل اور لبنان میں 10 روزہ جنگ بندی، حزب اللہ نے مطالبات پیش کردیےامریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے اسرائیل اور لبنان کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کے اعلان کے بعد حزب اللہ نے اپنی شرائط پیش کردی ہیں۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ جب تک لبنان کی سرزمین پر حملوں کا خاتمہ، اسرائیلی فوج کی نقل و حرکت پر بندش اور 2 مارچ سے پہلے کی صورتحال کی بحالی نہیں ہوتی، جنگ بندی بے معنی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کو پائیدار امن کے لیے بنیادی شرط قرار دیا ہے۔
Read more »
Artemis II crew reports heat shield charring after Moon mission splashdownThe four Artemis II astronauts splashed down in the Pacific Ocean last Friday, capping a nearly 10-day test flight.
Read more »