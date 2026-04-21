امریکہ کا ایران کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کا فیصلہ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جاری جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ امریکی فوج اپنے منصوبہ بند حملوں کو فی الحال ملتوی رکھے گی تاکہ تہران کو جنگ کے خاتمے کے لیے ایک متفقہ اور جامع تجاویز پیش کرنے کا مزید وقت مل سکے۔ صدر ٹرمپ نے یہ اہم فیصلہ پاکستانی ثالثوں کی درخواست پر کیا ہے۔
قبل ازیں یہ جنگ بندی بدھ کے روز ختم ہونے والی تھی جس کے بعد خطے میں کشیدگی کے مزید بڑھنے کے خدشات پیدا ہو گئے تھے۔ صدر ٹرمپ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے اپنی عسکری قیادت کو ہدایت کی ہے کہ وہ ایران کے خلاف سمندری ناکہ بندی جاری رکھے اور ہر لحاظ سے مکمل طور پر تیار رہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ جنگ بندی کا دورانیہ اس وقت تک بڑھایا جا رہا ہے جب تک کہ ایران اپنی حتمی تجاویز پیش نہیں کر دیتا اور دونوں ممالک کے مابین بات چیت کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ جاتی۔ اس فیصلے کے ردعمل میں تہران کی جانب سے فوری طور پر کوئی سرکاری موقف سامنے نہیں آیا ہے تاہم ایران کی نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی تسنیم نے اطلاع دی ہے کہ ایران کا سرکاری موقف بعد میں جاری کیا جائے گا۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ اس اعلان سے کچھ گھنٹے قبل ہی صدر ٹرمپ نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ وہ جنگ بندی میں مزید توسیع کے حق میں نہیں ہیں اور انہوں نے ایران کو تنبیہ کی تھی کہ ان کے پاس وقت کم ہے اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ تاہم پاکستانی سفارتی کوششوں کے بعد صدر ٹرمپ کا یہ یو ٹرن غیر متوقع طور پر سامنے آیا ہے۔
دوسری جانب ایرانی حکام نے امریکی بحری ناکہ بندی کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور اسے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ان اقدامات نے پاکستان میں بدھ کے روز ہونے والے مذاکرات میں ایران کی شرکت پر بھی شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں۔
واشنگٹن اور تہران کے درمیان جاری یہ کشیدگی نہ صرف خطے بلکہ عالمی امن کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہے۔ اگرچہ ٹرمپ انتظامیہ دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی پر کاربند ہے مگر سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ جنگ کے بجائے مذاکرات ہی واحد راستہ ہیں۔
اس پورے معاملے میں پاکستان کا کردار انتہائی کلیدی ہے جو دونوں فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اسی دوران فلسطین کے علاقے غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی فضائی حملوں میں گیارہ فلسطینیوں کی شہادت کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں جس سے خطے میں پہلے سے موجود تناؤ میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔
عالمی برادری اب یہ دیکھ رہی ہے کہ کیا ایران اس اضافی وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی قابل قبول تجاویز پیش کرے گا یا پھر کشیدگی کا یہ سلسلہ دوبارہ شدت اختیار کر لے گا۔ تہران کا اگلا قدم ہی اس خطے کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا اور یہ دیکھنا باقی ہے کہ کیا امریکہ اور ایران کسی سمجھوتے تک پہنچ پائیں گے یا پھر تنازعہ مزید سنگین رخ اختیار کر جائے گا۔
