امریکی گلوکار D4vd سنگین قتل اور جنسی زیادتی کے ہولناک مقدمے میں گرفتار

عالمی شہرت یافتہ گلوکار ڈیوڈ انتھونی برکی عرف D4vd پر 15 سالہ لڑکی کے قتل، جنسی زیادتی اور لاش کی بے حرمتی کے سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں۔
امریکی موسیقی کی دنیا کے ابھرتے ہوئے نوجوان گلوکار ڈیوڈ انتھونی برکی، جو کہ D4vd کے نام سے دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں، ایک انتہائی سنگین اور ہولناک قانونی بحران میں گھر گئے ہیں۔ ان پر 15 سالہ لڑکی سیلسٹے ریواس ہرنینڈز کے قتل اور اس کے ساتھ انتہائی بہیمانہ سلوک کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق اس کیس نے نہ صرف امریکی میوزک انڈسٹری بلکہ دنیا بھر کے ان کے مداحوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ عدالت میں باقاعدہ فرد جرم عائد کی جا چکی ہے جس میں سنگین الزامات شامل ہیں، تاہم
گلوکار نے عدالت کے سامنے پیش ہو کر تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے اپنی بے گناہی کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ معاملہ محض ایک قتل تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کی نوعیت انتہائی خوفناک ہے کیونکہ مقتولہ کی لاش کو مسخ شدہ حالت میں ایک گاڑی سے برآمد کیا گیا تھا جو ملزم کے نام پر رجسٹرڈ تھی۔ تفتیشی حکام کی جانب سے فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق یہ دلخراش واقعہ گزشتہ سال ستمبر میں اس وقت سامنے آیا جب ایک گاڑی سے لاش بازیاب کی گئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ مقتولہ اپریل 2025 میں گلوکار کے گھر گئی تھی جس کے بعد وہ لاپتہ ہو گئی تھی۔ تحقیقات میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ لڑکی مبینہ طور پر 2023 سے مسلسل جنسی زیادتی کا شکار رہی تھی۔ پولیس رپورٹ کے مطابق لاش کے ٹکڑے کیے گئے تھے جس کی وجہ سے ملزم پر لاش کی بے حرمتی کے سنگین الزامات بھی عائد کیے گئے ہیں۔ لاس اینجلس کے ڈسٹرکٹ اٹارنی نیتھن ہوچمین نے میڈیا کو بتایا کہ کیس کے شواہد انتہائی سنگین نوعیت کے ہیں اور اگر تمام الزامات عدالت میں ثابت ہو جاتے ہیں تو ملزم کو عمر قید یا سزائے موت جیسی سخت ترین سزاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تاہم سزائے موت کی درخواست دینے یا نہ دینے کا حتمی فیصلہ تفتیش کے اگلے مراحل میں کیا جائے گا۔ دوسری جانب ملزم کے وکلاء کی ٹیم نے عدالت میں اپنا دفاع پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا مؤکل بے قصور ہے اور مقدمے کے دوران شواہد کے ذریعے اس کی بے گناہی ثابت کر دی جائے گی۔ اس واقعے کے سامنے آنے کے بعد گلوکار نے اپنے تمام شیڈول شدہ میوزک ٹورز منسوخ کر دیے ہیں اور فی الحال وہ منظر عام سے غائب ہیں۔ D4vd نے 2022 میں اپنے ایک مقبول گانے کے ذریعے عالمی شہرت حاصل کی تھی، لیکن اب ان کا کیریئر ایک تاریک موڑ پر کھڑا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس کیس کے حوالے سے ایک طوفان برپا ہے جہاں مداح شدید صدمے کا شکار ہیں، جبکہ ناقدین کا کہنا ہے کہ اگر یہ الزامات ثابت ہوتے ہیں تو یہ آرٹ کی دنیا کے لیے ایک شرمناک ترین واقعہ ہوگا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کیس کی کڑی سے کڑی ملانے میں مصروف ہیں تاکہ مقتولہ کو انصاف فراہم کیا جا سکے اور حقائق کو عوام کے سامنے لایا جا سکے
Body found in car belonging to up and coming US rapper D4vdThe vehicle is registered in Texas to Burke, it was reported
Decaying body found in US rapper's Tesla identified as teen girlA dismembered corpse found rotting in an impounded Tesla registered to rising American rap star D4vd was that of a teenage girl, a US medical examiner has said. Los Angeles police discovered the body in the car's trunk last week when they were called to a Hollywood tow yard by workers and neighbors who complained of a foul smell.
