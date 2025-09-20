امریکہ کی جانب سے ایچ-1 بی ویزا فیس میں اضافہ: بھارت نے انسانی نتائج کی وارننگ دی

بھارت نے امریکہ کی جانب سے ایچ-1 بی ویزا فیس میں بڑے پیمانے پر اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے، جس سے خاندانوں کو ممکنہ طور پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بھارت نے کہا کہ یہ اقدام دونوں ممالک کے درمیان پہلے سے کشیدہ تعلقات کو مزید متاثر کر سکتا ہے۔
نئی دہلی (روئٹرز) - بھارت نے ہفتہ کو کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے امریکہ کے ایچ-1 بی ویزا فیس میں سالانہ 100,000 ڈالر تک اضافہ کرنے کے فیصلے کے انسانی بنیادوں پر نتائج مرتب ہونے کا امکان ہے، اور خاندانوں کے لیے ممکنہ خلل کی تنبیہ کی۔ بھارت گزشتہ سال امریکہ کے ایچ-1 بی ہنر مند کارکن ویزا سے سب سے زیادہ مستفید ہونے والا ملک تھا، جو منظور شدہ درخواستوں کا 71 فیصد تھا۔ اب کمپنیوں کو سالانہ نئی 100,000 ڈالر فیس ادا کرنی ہوگی، جو ہفتہ کی نصف شب سے (اتوار کو 0400 GMT) نافذ العمل ہونے والی ہے۔ جمعہ
کو اعلان کردہ اس اقدام سے بھارت اور امریکہ کے درمیان تعلقات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں، جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے گزشتہ ماہ بھارت سے درآمدات پر محصولات کو 50 فیصد تک دگنا کرنے کے بعد دہائیوں میں اپنی کم ترین سطح پر پہنچ گئے تھے، جس کی ایک وجہ نئی دہلی کی جانب سے روسی تیل کی خریداری تھی۔ بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے ایک بیان میں کہا کہ 'اس اقدام کے خاندانوں کے لیے خلل کی وجہ سے انسانی بنیادوں پر نتائج مرتب ہونے کا امکان ہے۔ حکومت کو امید ہے کہ امریکی حکام اس خلل کو مناسب طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔' موجودہ نظام کے تحت، ویزا کے لیے لاٹری میں داخل ہونے کے لیے ایک معمولی فیس درکار ہوتی ہے، اور اگر منظور ہو جائے تو، بعد کی فیس ہزاروں ڈالر تک ہو سکتی ہے – جو کہ نئی قیمت کا صرف ایک حصہ ہے۔ ٹرمپ نے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے امیگریشن پر وسیع پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کیا ہے، جس میں بعض قسم کی قانونی امیگریشن کو محدود کرنے کے اقدامات بھی شامل ہیں۔ ایچ-1 بی ویزا پروگرام کو دوبارہ تشکیل دینے کا یہ اقدام، جو ٹیکنالوجی کے شعبے میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے، ان کی انتظامیہ کی جانب سے عارضی ملازمت کے ویزا کو دوبارہ بنانے کی کوشش کی نمائندگی کرتا ہے۔ جیسوال نے کہا کہ فیس میں اضافے کے مکمل مضمرات کا مطالعہ 'تمام متعلقہ افراد' کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور بھارت دونوں کو ہنر مند کارکنوں کی نقل و حرکت اور ان کی اختراع، دولت کی تخلیق اور اقتصادی ترقی میں شراکت سے فائدہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 'سیاست ساز اس لیے حالیہ اقدامات کا جائزہ باہمی فوائد کو مدنظر رکھتے ہوئے لیں گے، جن میں دونوں ممالک کے درمیان مضبوط لوگوں کے درمیان تعلقات بھی شامل ہیں۔' بھارت کی آئی ٹی انڈسٹری باڈی نیسکوم نے دن کے آغاز میں کہا تھا کہ ویزا درخواست کی فیس میں نمایاں اضافہ انڈین ٹیکنالوجی سروسز کمپنیوں کے عالمی آپریشنز میں خلل ڈال سکتا ہے جو امریکہ میں ہنر مند پیشہ ور افراد کو تعینات کرتی ہیں۔ ایمیزون اور مائیکروسافٹ جیسی امریکی کمپنیوں نے ایچ-1 بی ویزا رکھنے والے ملازمین کو امریکہ میں رہنے کا مشورہ دے کر نئی فیس کے ڈھانچے کے اعلان کا جواب دیا ہے
