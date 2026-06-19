امریکا نے آسٹریلیا کو 2-0 سے ہرا کر ورلڈ کپ کی تاریخ میں مسلسل دو جیتوں کا ریکارڈ بنا لیا

فیفا ورلڈ کپ 2026 کے گروپ ڈی میں امریکا نے آسٹریلیا کو 2-0 سے شکست دے کر پہلی بار مسلسل دو میچ جیتنے کا اعزاز حاصل کیا اور اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کرلیا۔
فیفا فٹبال ورلڈ کپ 2026 کے گروپ ڈی کے اہم میچ میں امریکا نے آسٹریلیا کو 2-0 سے شکست دے کر نہ صرف اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کرلیا بلکہ ایونٹ کی 96 سالہ تاریخ میں ایک نیا ریکارڈ بھی اپنے نام کرلیا۔ سیئٹل کے شاندار اسٹیڈیم میں کھیلے گئے اس مقابلے میں امریکی ٹیم نے آغاز ہی سے کھیل پر اپنی گرفت مضبوط رکھی اور گیند پر 63 فیصد قبضہ برقرار رکھا۔ میچ کے پہلے منٹوں سے ہی امریکی کھلاڑیوں نے حریف ٹیم پر دباؤ ڈالنا شروع کردیا، جس کے نتیجے میں انہیں 11ویں منٹ میں برتری حاصل ہوگئی۔ اس برتری کا سہرا آسٹریلیا کے دفاعی کھلاڑی کیمرون برجس کے سر ہے، جو بدقسمتی سے گیند اپنے ہی جال میں پہنچا بیٹھے۔ اس خودکش گول نے امریکا کو 0-1 کی برتری دلائی اور پورے اسٹیڈیم میں جوش و خروش کی لہر دوڑادی۔ پہلے ہاف کے اختتامی لمحات میں امریکی فارورڈ ایلکس فری مین نے ایک شاندار گول کرکے ٹیم کی برتری دگنی کردی۔ فری مین کو ایک شاندار پاس محمد علی کی جانب سے ملا، جسے انہوں نے بائیں پاؤں سے بڑی خوبصورتی سے آسٹریلوی گول کیپر کے ہاتھوں سے اوپر جال میں پہنچادیا۔ اس گول کے بعد اسکور 0-2 ہوگیا اور امریکی ٹیم پہلے ہاف کے اختتام تک یہی برتری برقرار رکھنے میں کامیاب رہی۔ دوسرے ہاف کا آغاز آسٹریلیا نے بڑی جارحیت سے کیا، لیکن امریکی دفاع بہت مضبوط تھا۔ آسٹریلوی کھلاڑی میتھیو راس اور جیکسن ہیریسن نے کئی مواقع پیدا کیے، لیکن امریکی گول کیپر ڈیوڈ جانسن نے شاندار بچاؤ کرکے اپنی ٹیم کو کلین شیٹ دلائی۔ دوسرے ہاف کے دوران دونوں ٹیموں نے کئی گول کرنے کے مواقع پیدا کیے، لیکن کوئی بھی ٹیم مزید گول نہ کرسکی۔ میچ کے آخری پانچ منٹوں میں آسٹریلیا نے پوری کوشش کی کہ کسی ایک گول کی صورت میں واپسی کا راستہ نکال سکے، لیکن امریکی دفاع پتھر کی دیوار ثابت ہوا۔ اس فتح کے ساتھ امریکا نے فیفا ورلڈ کپ کی 96 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ مسلسل دو میچ جیتنے کا اعزاز حاصل کرلیا۔ اس سے قبل امریکا کبھی بھی ورلڈ کپ میں لگاتار دو میچ جیتنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ گروپ ڈی میں امریکا کے اب 6 پوائنٹس ہیں اور وہ پہلے نمبر پر ہے، جبکہ آسٹریلیا 3 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ امریکا اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کرچکا ہے، جبکہ آسٹریلیا کو اپنے اگلے میچ میں دوسرے جوڑی کے خلاف سخت جدوجہد کرنی ہوگی تاکہ وہ بھی اگلے مرحلے میں اپنی جگہ بنا سکے۔ اس میچ نے واضح کردیا ہے کہ امریکی فٹبال ترقی کر رہی ہے اور مستقبل میں بڑے چیلنج پیش کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے.
فیفا فٹبال ورلڈ کپ 2026 کے گروپ ڈی کے اہم میچ میں امریکا نے آسٹریلیا کو 2-0 سے شکست دے کر نہ صرف اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کرلیا بلکہ ایونٹ کی 96 سالہ تاریخ میں ایک نیا ریکارڈ بھی اپنے نام کرلیا۔ سیئٹل کے شاندار اسٹیڈیم میں کھیلے گئے اس مقابلے میں امریکی ٹیم نے آغاز ہی سے کھیل پر اپنی گرفت مضبوط رکھی اور گیند پر 63 فیصد قبضہ برقرار رکھا۔ میچ کے پہلے منٹوں سے ہی امریکی کھلاڑیوں نے حریف ٹیم پر دباؤ ڈالنا شروع کردیا، جس کے نتیجے میں انہیں 11ویں منٹ میں برتری حاصل ہوگئی۔ اس برتری کا سہرا آسٹریلیا کے دفاعی کھلاڑی کیمرون برجس کے سر ہے، جو بدقسمتی سے گیند اپنے ہی جال میں پہنچا بیٹھے۔ اس خودکش گول نے امریکا کو 0-1 کی برتری دلائی اور پورے اسٹیڈیم میں جوش و خروش کی لہر دوڑادی۔ پہلے ہاف کے اختتامی لمحات میں امریکی فارورڈ ایلکس فری مین نے ایک شاندار گول کرکے ٹیم کی برتری دگنی کردی۔ فری مین کو ایک شاندار پاس محمد علی کی جانب سے ملا، جسے انہوں نے بائیں پاؤں سے بڑی خوبصورتی سے آسٹریلوی گول کیپر کے ہاتھوں سے اوپر جال میں پہنچادیا۔ اس گول کے بعد اسکور 0-2 ہوگیا اور امریکی ٹیم پہلے ہاف کے اختتام تک یہی برتری برقرار رکھنے میں کامیاب رہی۔ دوسرے ہاف کا آغاز آسٹریلیا نے بڑی جارحیت سے کیا، لیکن امریکی دفاع بہت مضبوط تھا۔ آسٹریلوی کھلاڑی میتھیو راس اور جیکسن ہیریسن نے کئی مواقع پیدا کیے، لیکن امریکی گول کیپر ڈیوڈ جانسن نے شاندار بچاؤ کرکے اپنی ٹیم کو کلین شیٹ دلائی۔ دوسرے ہاف کے دوران دونوں ٹیموں نے کئی گول کرنے کے مواقع پیدا کیے، لیکن کوئی بھی ٹیم مزید گول نہ کرسکی۔ میچ کے آخری پانچ منٹوں میں آسٹریلیا نے پوری کوشش کی کہ کسی ایک گول کی صورت میں واپسی کا راستہ نکال سکے، لیکن امریکی دفاع پتھر کی دیوار ثابت ہوا۔ اس فتح کے ساتھ امریکا نے فیفا ورلڈ کپ کی 96 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ مسلسل دو میچ جیتنے کا اعزاز حاصل کرلیا۔ اس سے قبل امریکا کبھی بھی ورلڈ کپ میں لگاتار دو میچ جیتنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ گروپ ڈی میں امریکا کے اب 6 پوائنٹس ہیں اور وہ پہلے نمبر پر ہے، جبکہ آسٹریلیا 3 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ امریکا اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کرچکا ہے، جبکہ آسٹریلیا کو اپنے اگلے میچ میں دوسرے جوڑی کے خلاف سخت جدوجہد کرنی ہوگی تاکہ وہ بھی اگلے مرحلے میں اپنی جگہ بنا سکے۔ اس میچ نے واضح کردیا ہے کہ امریکی فٹبال ترقی کر رہی ہے اور مستقبل میں بڑے چیلنج پیش کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے
فیفا ورلڈ کپ 2026 امریکا بمقابلہ آسٹریلیا گروپ ڈی ریکارڈ فٹبال
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