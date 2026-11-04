امریکی الیکشن کے بعد تیل کی قیمتوں میں چوتھے دن گرٹ
امریکی کنگریس کے انتخابات کے نتائج کی وجہ سے ایران کے ساتھ جنگ کے خطرے میں کمی کے امیدواروں نے تیل کی قیمتوں میں چوتھے دن کے لیے کمی کا سبب بنایا۔
تیل کی عالمی قیمتوں میں اتوار کو چوتھے دن مسلسل کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جس کی بڑی وجہ امریکی کانگریس کے انتخابات میں جمہوریہ پسندوں کے حاصل کردہ نتائج ہیں۔ ان نتائج نے ایران کے ساتھ جاری کشیدگی اور ممکنہ جنگ کے خطرات میں کمی کے امیدواروں کو جنم دیا ہے، جس کے نتیجے میں برانٹ اور وی ٹی آئی تیل کی قیمتوں میں نمایاں گراوٹ آئی ہے۔
برنٹ اور وی ٹی آئی کی قیمتوں میں تیزی سے کمی
برطانوی برانٹ تیل کی فیوچر قیمتوں میں 97 سینٹ یا 1.03 فیصد کمی واقع ہوئی، جس کے بعد یہ 93.65 ڈالر فی بیرل پر آ گئے۔ اسی طرح امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ (WTI) خام تیل کی قیمت میں 1.14 ڈالر یعنی 1.29 فیصد کمی ہو کر 86.98 ڈالر فی بیرل رہی۔ یہ دونوں معیاری قیمتیں پچھلی سیشن میں 8 فیصد سے زائد گر گئی تھیں، جو 31 اگست کے بعد سے کم ترین سطح تھی۔Also readFederal cabinet endorses Pakistan-Kuwait defense cooperation agreement
امریکی الیکشن اور خلیجی تناؤ میں کمی
گلف ممالک کے سرکاری حلقوں سے قریبی دو ذرائع نے جمعہ کو بتایا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کمزور ہو جائیں اور ان کے خلاف جمہوریہ پارٹی کے پاس کنگریس میں اکثریت ہو، تو وہ عسکری آپشنز کو محدود کرنے پر مجبور ہوں گے۔ اس صورت میں ایران کے خلاف مکمل حملے کا امکان کم نظر آتا ہے، جو جنگ کو ختم کرنے کے لیے بات چیت کے راستے میں اضافی انگیزہ فراہم کرتا ہے۔
تیل کے بحران کا عالمی منڈی پر اثرات
اسپارٹا کمڈیٹیز کی سینئر تیل تجزیہ کار جن گوہ کا کہنا ہے کہ مارکیٹیں اب ڈونلڈ ٹرمپ کے اگلے اقدامات کا جائزہ لے رہی ہیں، جہاں ایران کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے امکانات کو زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے۔ تاہم، عالمی حکمت عملی ذخائر کے کم ہونے کی وجہ سے مستقبل میں مزید اتار چڑھاؤ کا امکان ہے، حالانکہ ہرمز تنگہ کے راستے خام تیل کی ترسیلات جنگ سے پہلے کی سطح کے قریب بحال ہو چکی ہیں۔
ماہرین کی رائے اور مستقبل کے امکانات
جے پی مورگن کے نوٹ کے مطابق، گلف سپلائی کے بحال ہونے نے عالمی تیل کی مارکیٹ کو دوبارہ سرپلس (اضافی رسد) کی حالت میں دھکیل دیا ہے، جس میں ستمبر میں مارکیٹ میں روزانہ 1.1 ملین بیرل کا سرپلس تھا جو اکتوبر میں بڑھ کر 1.4 ملین بیرل ہو گیا۔ تاہم، ایکسی اینالسٹس کے سی ای او موشک صحید نے بتایا کہ امریکہ میں تجاری تیل کے ذخائر 15 سال کی کم ترین سطح پر ہیں، جس کی وجہ سے قیمتوں میں مستقل کمی ممکن نہیں۔
امریکی ذخائر اور سعودی عرب کی مدد
امریکی توانائی معلوماتی انتظامیہ کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق، پچھلے ہفتے امریکہ میں خام تیل، گیسolin اور ڈسٹیلیٹ ذخائر میں کمی آئی ہے، جبکہ طلب ایک سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ اس کے علاوہ، سعودی عرب نے 3 ارب ڈالر کے قرض کی میعاد میں توسیلات کی ہے، جس سے اب تک اضافی مالی مدد کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، جیسا کہ اورنگزیب نے تصدیق کی ہے۔
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