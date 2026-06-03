امریکا نے 2026 کے لیے ہندوستانی درخواست دہندگان کے لیے EB-2 ویزا جاری کرنا بند کر دیا

امریکی محکمہ خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ 2026 کے مالی سال کے لیے سالانہ ویزا کی حدیں ختم ہونے پر ہندوستانی شہریوں کے لیےEmployment-Based Second Preference (EB-2) امیگرنٹ ویزا جاری کرنا بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سفارت خانے باقی مالی سال میں ان معاملات میں ویزا نہیں دے سکیں گے اور یہ تعطل اگلے مالی سال کے آغاز تک جاری رہے گا۔
امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق امریکا نے 2026 کے مالی سال کے لیے اپنی سالانہ حد تک پہنچنے کے بعد ہندوستانی درخواست دہندگان کو نئے ایمپلائمنٹ بیسڈ سیکنڈ پریفرنس (EB-2) امیگرنٹ ویزا جاری کرنا بند کر دیا ہے۔ ایک اعلان میں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ درخواست دہندگان کے لیے تمام دستیاب EB-2 ویزا "بھارت کے لیے قابل معاوضہ" امریکی شہریت اور امیگریشن سروسز (USCIS) کے ساتھ ہم آہنگی میں ختم ہو چکے ہیں۔ محکمہ خارجہ نے کہا کہ اس کے نتیجے میں، دنیا بھر میں امریکی سفارت خانے اور قونسل خانے "مالی سال کے بقیہ حصے میں ان معاملات میں ویزا جاری نہیں کر سکتے ہیں،" یہ تعطل 1 اکتوبر 2026 کو اگلے امریکی مالی سال کے آغاز تک برقرار رہے گا، جب اہل درخواست دہندگان کے لیے سالانہ ویزا کی حدیں ری سیٹ اور پروسیسنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ EB-2 زمرہ بڑے پیمانے پر انتہائی ہنر مند پیشہ ور افراد بشمول انجینئرز، IT ماہرین، محققین، ڈاکٹرز اور امریکہ میں مستقل رہائش کے خواہاں ایگزیکٹوز کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے.
امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق امریکا نے 2026 کے مالی سال کے لیے اپنی سالانہ حد تک پہنچنے کے بعد ہندوستانی درخواست دہندگان کو نئے ایمپلائمنٹ بیسڈ سیکنڈ پریفرنس (EB-2) امیگرنٹ ویزا جاری کرنا بند کر دیا ہے۔ ایک اعلان میں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ درخواست دہندگان کے لیے تمام دستیاب EB-2 ویزا "بھارت کے لیے قابل معاوضہ" امریکی شہریت اور امیگریشن سروسز (USCIS) کے ساتھ ہم آہنگی میں ختم ہو چکے ہیں۔ محکمہ خارجہ نے کہا کہ اس کے نتیجے میں، دنیا بھر میں امریکی سفارت خانے اور قونسل خانے "مالی سال کے بقیہ حصے میں ان معاملات میں ویزا جاری نہیں کر سکتے ہیں،" یہ تعطل 1 اکتوبر 2026 کو اگلے امریکی مالی سال کے آغاز تک برقرار رہے گا، جب اہل درخواست دہندگان کے لیے سالانہ ویزا کی حدیں ری سیٹ اور پروسیسنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ EB-2 زمرہ بڑے پیمانے پر انتہائی ہنر مند پیشہ ور افراد بشمول انجینئرز، IT ماہرین، محققین، ڈاکٹرز اور امریکہ میں مستقل رہائش کے خواہاں ایگزیکٹوز کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے
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