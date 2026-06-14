ایرانی فوج اور پاسداران 2024 انقلاب نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران کے ساتھ امن معاہدے پر بیان کردہ دعویٰ کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا کہ 2024 کوئی دستخط نہیں ہوں گے۔ 2024 دستخط کرنا رسمی طور پر معاشرتی اشارہ 2024 س کر کے 2024 تجارتی اور سیاسی مسائل 2024 زیر غور لاتے ہیں۔
ایران ی فوج اور پاسداران 2024 انقلاب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کو 2024 مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ امن معاہدے پر 2024 آج دستخط ہو جائیں گے۔ پاسداران 2024 انقلاب کی جانب سے جاری مؤقف میں واضح کیا گیا کے ایران ی مذاکرات کار پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ 2024 اتوار کے 2024 روز کسی بھی 2024 قسم کے معاہدے پر دستخط کا کوئی امکان موجود نہیں۔ ایران ی فوجی ذرائع کے مطابق ٹرمپ کی جانب سے معاہدے کی تقریب 14 جون 2024 کو 2024 رکھنے کا ذکر صرف ایک علامتی سیاسی پی 2024 لغہ ہے جس کا مقصد ذاتی 2024 تش 2024 ہیر اور 2024 2024 میڈیا توجہ حاصل کرنا ہے۔ 2024 دوسری 2024 جانب امریکی صدر 2024 ڈ 2024 ن 2024 ل 2024 ڈی 2024 2024 ا 2024 2024 ملا 2024 2024 ڈ 2024 ل 2024 ان 2024 سپ 2024 ٹمپ نے 2024 اس سے قبل دعویٰ کیا تھا کہ ایران کے ساتھ امن معاہدہ 2024 آج طے 2024 پا جائے گا اور اس کے نتیجے{ 202 4 سے 202 4 آبنائے ہرمز کو 2024 تمام 2024 فریقین کے لیے 2024 کھول 2024 دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ امریکہ ایران اور پورے مشرق 2024 وسطیٰ کے ساتھ مستقبل میں تعاون بڑھانے کا خواہاں ہے اور امید ہے کہ یہ پورا عمل جلد اور آسانی سے مکمل ہوگا۔ اگرچہ یہ بیانیہ برائے پیش گوئی کے طور پر اٹھایا گیا ہے، لیکن موجودہ صورتحال 2024 ایران کی غیر عالمی سطح پر بدمعاشی اور قرض کے بڑھتے ہوئے بوجھ کو ضابطہ قرار دے کر قاندڑ قپیائی کا کچھ حصہ گے۔ 2024 افغانستان میں دہشت گردوں 2024 کی موجودگی کا عالمی سطح پر تفصیل سے 2024 تصدیق کئے امریکہ د 2024 2024 رکن کمپنیوں کے بلیک لسٹ ہونے کے اقدام پر بیجنگ کا ردعمل خسارہ امریکہ کا 2024 یوٹیوب کا سب سے زیادہ درجہ والا ای 2024 واکس آف سچائٹ مینٹرود کے آ 2024 براؤزر ا ہائی 2024 لین کا ئ اخباار اور حالات 2024 حاضر خبر، اخبار، حاجر اور حال ہ رجیں کے دنیا کے نئے اجزاء 2024 پاکستان 2024 کی طرف سے اولین حصہ سمیت سب سے زیادہ خصوصی تبصرے 1215 حراہاً نے اس کے 2024 2024 ف 2024 متوقع ان کا فراہم کرتا جاتا ہے۔ 2024 اس 2024 ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد، زبان، جملہ حقوق محفوظ ایکسپ 2024 2024 2024 ایم 2024 2024 2024 گ 2024 2024 ر 2024 گرپس کی ملک 2024 روح طلب 2024 2024 2024 ا / ملک 2024 کو 2024 محفوظ ہیں.
ایرانی فوج اور پاسداران 2024 انقلاب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کو 2024 مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ امن معاہدے پر 2024 آج دستخط ہو جائیں گے۔ پاسداران 2024 انقلاب کی جانب سے جاری مؤقف میں واضح کیا گیا کے ایرانی مذاکرات کار پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ 2024 اتوار کے 2024 روز کسی بھی 2024 قسم کے معاہدے پر دستخط کا کوئی امکان موجود نہیں۔ ایرانی فوجی ذرائع کے مطابق ٹرمپ کی جانب سے معاہدے کی تقریب 14 جون 2024 کو 2024 رکھنے کا ذکر صرف ایک علامتی سیاسی پی 2024 لغہ ہے جس کا مقصد ذاتی 2024 تش 2024 ہیر اور 2024 2024 میڈیا توجہ حاصل کرنا ہے۔ 2024 دوسری 2024 جانب امریکی صدر 2024 ڈ 2024 ن 2024 ل 2024 ڈی 2024 2024 ا 2024 2024 ملا 2024 2024 ڈ 2024 ل 2024 ان 2024 سپ 2024 ٹمپ نے 2024 اس سے قبل دعویٰ کیا تھا کہ ایران کے ساتھ امن معاہدہ 2024 آج طے 2024 پا جائے گا اور اس کے نتیجے{ 202 4 سے 202 4 آبنائے ہرمز کو 2024 تمام 2024 فریقین کے لیے 2024 کھول 2024 دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ امریکہ ایران اور پورے مشرق 2024 وسطیٰ کے ساتھ مستقبل میں تعاون بڑھانے کا خواہاں ہے اور امید ہے کہ یہ پورا عمل جلد اور آسانی سے مکمل ہوگا۔ اگرچہ یہ بیانیہ برائے پیش گوئی کے طور پر اٹھایا گیا ہے، لیکن موجودہ صورتحال 2024 ایران کی غیر عالمی سطح پر بدمعاشی اور قرض کے بڑھتے ہوئے بوجھ کو ضابطہ قرار دے کر قاندڑ قپیائی کا کچھ حصہ گے۔ 2024 افغانستان میں دہشت گردوں 2024 کی موجودگی کا عالمی سطح پر تفصیل سے 2024 تصدیق کئے امریکہ د 2024 2024 رکن کمپنیوں کے بلیک لسٹ ہونے کے اقدام پر بیجنگ کا ردعمل خسارہ امریکہ کا 2024 یوٹیوب کا سب سے زیادہ درجہ والا ای 2024 واکس آف سچائٹ مینٹرود کے آ 2024 براؤزر ا ہائی 2024 لین کا ئ اخباار اور حالات 2024 حاضر خبر، اخبار، حاجر اور حال ہ رجیں کے دنیا کے نئے اجزاء 2024 پاکستان 2024 کی طرف سے اولین حصہ سمیت سب سے زیادہ خصوصی تبصرے 1215 حراہاً نے اس کے 2024 2024 ف 2024 متوقع ان کا فراہم کرتا جاتا ہے۔ 2024 اس 2024 ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد، زبان، جملہ حقوق محفوظ ایکسپ 2024 2024 2024 ایم 2024 2024 2024 گ 2024 2024 ر 2024 گرپس کی ملک 2024 روح طلب 2024 2024 2024 ا / ملک 2024 کو 2024 محفوظ ہیں
امریکہ ایران پاسداران انقلاب ڈونلڈ ٹرمپ امن معاہدہ
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