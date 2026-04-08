امریکا اور ایران کے درمیان جنگ بندی: عالمی برادری کا خیرمقدم، پاکستان کے کردار کی تعریف

امریکا اور ایران کے درمیان دو ہفتوں کی جنگ بندی کے اعلان کا دنیا بھر میں خیرمقدم کیا گیا ہے، اور خطے میں امن کے قیام کی امید کی جارہی ہے۔ پاکستان سمیت دیگر ممالک کی سفارتی کوششوں کو سراہا گیا ہے۔
امریکا اور ایران کے درمیان دو ہفتوں کی جنگ بندی کا اعلان ایک اہم پیش رفت ہے جس کا دنیا بھر کے ممالک نے خیر مقدم کیا ہے۔ اس جنگ بندی کے اعلان کے بعد مشرقِ وسطیٰ میں امن کے قیام کی امیدیں بڑھ گئی ہیں اور مختلف ممالک نے اس سلسلے میں مثبت ردعمل کا اظہار کیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے اعلان کردہ اس جنگ بندی کے تحت ایران آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولے گا، جو عالمی تیل کی ترسیل کے لیے ایک نہایت اہم سمندری گزرگاہ ہے۔ اس فیصلے سے عالمی معیشت کو بھی استحکام ملنے کا امکان ہے کیونکہ آبنائے ہرمز کی بندش
کی وجہ سے تیل کی ترسیل میں خلل پڑنے کا خدشہ موجود تھا۔ اطلاعات کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان مستقل امن معاہدے کے لیے مذاکرات اسلام آباد میں جمعہ سے شروع ہونے والے ہیں۔ یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ دونوں فریقین مذاکرات کی میز پر بیٹھنے پر راضی ہوئے ہیں، جو کہ تنازعہ کے پرامن حل کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ اس کے علاوہ، جنگ بندی کے اعلان سے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور مزید بڑے تصادم کے خطرے کو ٹالنے میں مدد ملے گی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے جنگ بندی کا خیرمقدم کرتے ہوئے تمام فریقین پر زور دیا کہ وہ اس معاہدے کی مکمل پابندی کریں تاکہ خطے میں پائیدار امن کی راہ ہموار ہو سکے۔ انہوں نے شہریوں کے تحفظ اور انسانی نقصان کو کم کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا اور پاکستان سمیت دیگر ممالک کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ مختلف ممالک نے اس سلسلے میں اپنے بیانات جاری کیے ہیں، جن میں اس جنگ بندی کو سراہا گیا ہے۔ آسٹریلیا، ملائیشیا، جاپان، مصر، عراق اور نیوزی لینڈ سمیت متعدد ممالک نے اس جنگ بندی کو مثبت پیش رفت قرار دیا ہے اور زور دیا ہے کہ تمام فریقین کشیدگی میں کمی کے لیے سنجیدہ اقدامات کریں۔ ان ممالک نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ جنگ بندی مذاکرات اور سفارتکاری کے لیے ایک بہترین موقع فراہم کرے گی اور اس سے خطے میں دیرپا استحکام آئے گا۔ عالمی برادری کی جانب سے اس پیش رفت کو مثبت انداز میں لیا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ امن کی کوششوں کی حمایت کی جاتی ہے
جنگ بندی امریکا ایران مذاکرات مشرق وسطی پاکستان آبنائے ہرمز سلامتی کونسل عالمی برادری امن