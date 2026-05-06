امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت کا فیصلہ کن مرحلہ، ایران کے ایس میل باگھائی نے تصدیق کی ہے کہ ایران امریکہ کی پیش کردہ 14 نکاتی تجویز پر تجزیہ کر رہا ہے۔
ٹران: ایران کے ایس میل باگھائی نے تصدیق کی ہے کہ ایران امریکہ کی پیش کردہ 14 نکاتی تجویز پر تجزیہ کر رہا ہے، جبکہ بی لا ٹریٹوں کے درمیان بات چیت ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ ایک امریکی براڈکاسٹر کے ساتھ انٹرویو کے دوران باگھائی نے کہا کہ تہران اس تجویز شدہ فرمی ورک کا اچھی طرح جائزہ لے رہا ہے جو تناؤ کو کم کرنے اور اس تنازعہ کو ختم کرنے کے لئے اہم ہے۔ اس ہی وقت میں ایککسس کے مطابق امریکی حکام کے حوالے سے رپورٹ کے مطابق بات چیت کا ایک اہم موڑ کے قریب ہیں۔ رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ دونوں فریق ایک مختصر ہدایتی معاہدے کی طرف کام کر رہے ہیں جو جنگ بندی کے لئے اہم ہو گی اور اس کے بعد مزید تفصیلی اور نویکیاتی بات چیت وں کے لئے بنیاد بنے گا۔ رپورٹ کے مطابق، ایران کو نویکیاتی اضافے پر موقتاً روک کے لئے تیار ہو سکتا ہے، جبکہ واشنگٹن میں بلاک شدہ ایران ی فنڈز کو آزاد کرنے کے لئے بیلنس کا لینا ہو سکتا ہے۔ امریکی حکام کو بتایا گیا ہے کہ تہران کو اہم مسائل کے لئے جواب دینا ہو گا، جس کے لئے ان کے پاس دو دن ہیں۔ اگرچہ اب تک کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے، لیکن ذرائع نے اس مرحلے کو بتایا ہے کہ دونوں ممالک کی طرف سے تنازعہ کا آغاز ہوا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بات چیت کے بارے میں اپنی امیدوں کو جاری رکھا ہے۔ اس سے قبل وہ سٹریٹ آف ہرمز کے ذریعے تجارتی شپنگ کو آسان کرنے کے لئے ’پروجیکٹ فریڈم‘ کی شروعات کی تھی، لیکن بعد میں مڈیٹرز کی درخواستوں کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لئے روک دیا گیا۔ اگر کسی معاہدے پر دستخط ہوتے ہیں تو یہ جنگ بندی کے لئے اہم ہو گی اور 30 دنوں کے لئے مزید تفصیلی بات چیت وں کے لئے بنیاد بنے گی۔ آئندہ بات چیت وں کے لئے اسلام آباد یا جنیوا میں ہو سکتی ہے.
امریکہ ایران بات چیت فائنل مرحلہ ٹرمپ
