امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران سے 8 خواتین کی رہائی کا مطالبہ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر زور دیا ہے کہ وہ حکومت مخالف آٹھ خواتین کو پھانسی دینے کا ارادہ ترک کرے جبکہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کا مستقبل غیر یقینی کا شکار ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اہم پیش رفت کے دوران ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ حکومت مخالف آٹھ خواتین ایکٹوسٹس کو سزائے موت دینے کے اپنے ارادے سے فوری طور پر باز آ جائے۔ صدر ٹرمپ نے یہ مطالبہ اپنے سوشل میڈیا پیغام کے ذریعے کیا جس میں انہوں نے ایران کو متنبہ کیا کہ ان خواتین کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانا بین الاقوامی سطح پر ایران کی ساکھ کے لیے شدید نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ میں ایران سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ وہ انسانی حقوق کے ان تقاضوں کا احترام کرے اور ان خواتین کو رہا
کر دے۔ صدر ٹرمپ کے مطابق اگر ایران ان خواتین کی زندگیوں کو محفوظ رکھتا ہے تو یہ عمل امریکا اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کو کم کرنے اور باہمی مذاکرات کے ایک نئے اور مثبت دور کے آغاز کے لیے ایک بہترین پیش رفت ثابت ہوگا۔ دوسری جانب امریکا اور ایران کے درمیان جاری حالیہ کشیدگی کے سائے میں مذاکرات کا عمل مسلسل تعطل کا شکار ہے۔ رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک کے مابین جنگ بندی کے حوالے سے مذاکرات کا دوسرا دور پاکستان میں متوقع تھا جس کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی تھیں تاہم آخری لمحات میں امریکی نائب صدر کا دورہ ملتوی کر دیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق اس دورے کے التواء کی بنیادی وجہ ایران کا مذاکرات میں شرکت سے انکار اور تہران کی جانب سے اپنے موقف پر سختی سے قائم رہنا بتایا جا رہا ہے۔ ایران نے جواباً الزام عائد کیا ہے کہ امریکی صدر کی جانب سے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی اور دھمکی آمیز بیانات دراصل جنگی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔ ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکا کی جانب سے تاحال ایرانی بحریہ کی ناکہ بندی ختم نہیں کی گئی ہے بلکہ اس کے برعکس امریکی فورسز نے ایرانی بحریہ کے ایک جہاز کو اپنی تحویل میں لے رکھا ہے جو کہ سفارتی تعلقات میں مزید بگاڑ کا باعث بن رہا ہے۔ مبصرین کا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ کا یہ بیان تہران پر دباؤ ڈالنے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے تاکہ ایران کو مذاکرات کی میز پر لایا جا سکے۔ ایران کی جانب سے تاحال اس مطالبے پر کوئی باضابطہ ردعمل سامنے نہیں آیا ہے لیکن سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران امریکا کے ساتھ مذاکرات کے لیے اپنے وفد کو پاکستان بھیجنے کے حوالے سے تاحال کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا ہے۔ خطے کی موجودہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے کیونکہ ایک طرف امریکا ایران پر اقتصادی اور سیاسی دباؤ بڑھا رہا ہے تو دوسری طرف ایران اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے سخت موقف اختیار کیے ہوئے ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان جاری یہ لفظی جنگ اور کشیدگی عالمی امن کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ اس پیچیدہ صورتحال میں انسانی حقوق کے تحفظ اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری ہی واحد راستہ ہے جس سے مزید تنازعات سے بچا جا سکتا ہے۔ فی الحال عالمی برادری کی نظریں اس بات پر لگی ہیں کہ آیا ایران صدر ٹرمپ کے اس مطالبے پر کوئی مثبت قدم اٹھاتا ہے یا پھر یہ کشیدگی مزید شدت اختیار کرے گی
