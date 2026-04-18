امریکا ایران جنگ بندی کی 15 روزہ مدت ختم ہونے میں تین دن باقی، وائٹ ہاؤس میں ہنگامی اجلاس؛ صدر ٹرمپ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ایرانی حکام سے ٹیلی فون پر گفتگو

امریکا اور ایران کے درمیان جنگ بندی کی 15 روزہ مدت کے اختتام کے قریب آنے پر وائٹ ہاؤس میں ایک ہنگامی اجلاس ہوا جس کی صدارت صدر ٹرمپ نے کی۔ اجلاس میں پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایرانی حکام سے ٹیلی فون پر اہم بات چیت ہوئی۔
واضح رہے کہ امریکا اور ایران کے درمیان 15 روزہ جنگ بندی کی مدت کے اختتام میں محض تین دن باقی رہ گئے ہیں، اور اسی نازک صورتحال کے پیش نظر واشنگٹن میں ایران کی صورتحال پر ایک اہم اجلاس منعقد کیا گیا۔ یہ اجلاس وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں منعقد ہوا جس کی صدارت خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کی۔ امریکی میڈیا کے مطابق، صدر ٹرمپ نے اس دوران پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایرانی حکام سے ٹیلی فون پر تفصیلی گفتگو کی۔ اجلاس میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر جنگ
پیٹ ہیگستھ، وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ، اور وائٹ ہاؤس کی چیف آف اسٹاف سوزی وائلز سمیت دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ، امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف، سی آئی اے کے ڈائریکٹر جان ریٹکلف، اور جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کے چیئرمین جنرل ڈین کین بھی اس اہم ترین میٹنگ میں موجود تھے۔ امریکی میڈیا کی اطلاعات کے مطابق، صدر ٹرمپ نے اس اجلاس کے دوران کم از کم ایک مرتبہ پاکستان کے سپہ سالار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، اور ایرانی عہدیداروں سے فون پر رابطہ قائم کیا۔ اس گفتگو میں موجودہ صورتحال کے علاوہ آئندہ کے ممکنہ پیشرفت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں خاص طور پر آبنائے ہرمز کی تازہ ترین صورتحال اور ایران کے ساتھ جاری مذاکرات کے مستقبل کے حوالے سے اہم غور و فکر کیا گیا۔ ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق، نائب صدر جے ڈی وینس، جنہوں نے حال ہی میں اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں امریکی وفد کی قیادت کی تھی، آئندہ کے ممکنہ مذاکرات کی قیادت بھی سنبھال سکتے ہیں، جو کہ مذاکراتی عمل میں تسلسل کو برقرار رکھنے کی جانب ایک اہم قدم ثابت ہوگا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ امریکا اور ایران کے درمیان جنگ بندی کی 15 روزہ مدت کے اختتام میں صرف تین دن باقی ہیں، اور اس صورتحال کے پیش نظر ہر لمحہ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس ہفتے کے آغاز میں کسی ممکنہ معاہدے کی امید ظاہر کی تھی، تاہم تاحال مذاکرات کی نئی تاریخ کا باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ اس دوران، ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار نے یہ خبردار کیا ہے کہ اگر موجودہ مذاکرات میں کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہ ہوئی تو آنے والے چند دنوں میں صورتحال میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے اور ممکنہ طور پر جنگ کا خطرہ بھی دوبارہ سر اٹھا سکتا ہے۔ دوسری جانب، وائٹ ہاؤس نے اب تک سچویشن روم میں ہونے والے اس اہم اجلاس کے حوالے سے کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا ہے، جس سے قیاس آرائیاں جاری ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکا کی جانب سے پیش کی جانے والی نئی تجاویز کو حوالے کیا ہے جن کا فی الحال جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس صورتحال کے ساتھ ساتھ، آبنائے ہرمز میں تیل سے بھرے دو بھارتی ٹینکرز پر فائرنگ کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں، جس کی تصدیق مودی سرکار نے کر دی ہے۔ یہ تمام واقعات خطے میں بڑھتی ہوئی عدم استحکام اور بین الاقوامی تعلقات میں پیچیدگیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔
