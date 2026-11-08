امریکی فوج نے خلیج عمان میں کارگو جہاز ایم وی ہُدا کو میزائل حملے سے ناکارہ بنا دیا
سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کی بحری ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر خلیج عمان میں کارگو جہاز ایم وی ہُدا کو نشانہ بنایا گیا، جو اب سمندر میں سفر جاری رکھنے کے قابل نہیں۔
امریکی فوج نے خلیج عمان میں ایران کی بندرگاہ سے روانہ ہونے والے ایک تجارتی کارگو جہاز کو میزائل حملے کا نشانہ بنا کر ناکارہ بنا دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹکام کے مطابق یہ کارروائی ایران کی بحری ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی کوشش کے بعد کی گئی۔
امریکی حکام کے مطابق جہاز کے عملے نے متعدد مرتبہ انتباہ کیے جانے کے باوجود ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کی تھی۔ حملے کے نتیجے میں جہاز سمندر میں سفر جاری رکھنے کے قابل نہیں رہا۔Also readBritish woman sets world record for loudest female scream
ایم وی ہُدا پر حملے کی تفصیلات اور طریقہ کار
سینٹکام کے مطابق امریکی فوجی طیارے نے جہاز کے پچھلے حصے پر انتہائی درست نشانہ لگانے والے ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ اس حملے کا مقصد جہاز کو مکمل طور پر ناکارہ بنانا تھا، اور اس کے بعد جہاز سمندر میں آگے بڑھنے کے قابل نہیں رہا۔
امریکی حکام کے مطابق متاثرہ جہاز کا نام ایم وی ہُدا ہے، جو سینٹ کٹس اینڈ نیوس کے پرچم تلے سفر کر رہا تھا۔ جہاز ایران کی ایک بندرگاہ پر قیام کے بعد علاقائی پانیوں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔
سینٹکام کی وارننگ اور عملے کے احکامات
سینٹکام کا کہنا ہے کہ امریکی فوج نے ایم وی ہُدا کے عملے کو متعدد مرتبہ خبردار کیا تھا۔ حملے سے قبل عملے کو ہدایت دی گئی کہ وہ جہاز کے ان حصوں کو خالی کر دے جنہیں نشانہ بنایا جانا تھا۔
سینٹکام کے بیان کے مطابق عملے کی جانب سے ان احکامات پر عمل نہ کیے جانے کے بعد ہی امریکی فوجی طیارے نے جہاز کے پچھلے حصے کو نشانہ بنایا۔ ذریعے میں اس حملے کے نتیجے میں جانی نقصان سے متعلق کوئی معلومات شامل نہیں ہیں۔
امریکی حکام کے مطابق جہاز کی یہ کوشش ایران کی بحری ناکہ بندی کی براہ راست خلاف ورزی تھی۔ امریکی حکام نے اسی بنیاد پر حملے کو ناکہ بندی کے نفاذ کا حصہ قرار دیا ہے۔
ناکہ بندی کے اثرات اور آگے کی صورتحال
اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی فوج ایران کی بحری ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کے خلاف براہ راست کارروائی کر رہی ہے۔ ایران کی بندرگاہوں سے آنے جانے والے تجارتی جہازوں کے لیے یہ صورتحال سفر کے فیصلوں پر اثر ڈال سکتی ہے۔
ایم وی ہُدا کی آئندہ منزل، جہاز کی بحالی اور حملے کے بعد کے اقدامات سے متعلق ذریعے میں کوئی معلومات شامل نہیں ہیں۔ فی الحال اس واقعے کی تفصیلات صرف سینٹرل کمانڈ اور امریکی حکام کے بیانات پر مبنی ہیں۔
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