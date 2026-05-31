امریکا میں میٹیور کا دھماکہ، 300 ٹن کے برابر توانائی کا خوفناک پھٹنا

امریکا کے شمال مشرقی علاقوں میں ہفتے کے روز ایک میٹیور زمین کی فضا میں داخل ہوتے ہی خوفناک انداز میں پھٹ گیا، جس کے نتیجے میں ایسا دھماکہ ہوا جس کی شدت تقریباً 300 ٹن کے برابر بتائی گئی ہے۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کے مطابق یہ آسمانی پتھر شمال مشرقی ریاست میساچوسٹس اور نیو ہیمپشائر کے اوپر فضا میں 2:06 بجے دوپہر (پاکستانی وقت کے مطابق رات 11:06 بجے) ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر تباہ ہوگیا۔ ناسا کی نائب ترجمان جینیفر ڈورن نے بتایا کہ یہ آتشیں گولا کسی فعال میٹیور شاور کا حصہ نہیں تھا بلکہ ایک قدرتی خلائی جسم تھا، نہ کہ کوئی خلائی ملبہ یا سیٹلائٹ۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے ٹوٹنے کے وقت خارج ہونے والی توانائی تقریباً 300 ٹن کے برابر تھی، جس کی وجہ سے علاقے میں زور دار دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ ناسا کے مطابق میٹیور تقریباً 75,000 میل فی گھنٹہ (120,000 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ) کی رفتار سے زمین کی فضا میں داخل ہوا اور تقریباً 40 میل کی بلندی پر ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ واقعے کے بعد مقامی رہائشیوں نے سوشل میڈیا پر بتایا کہ دھماکے اتنے شدید تھے کہ گھروں کی دیواریں تک ہل گئیں اور لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ واضح رہے کہ 2013 میں روس کے شہر چیلیابنسک کے اوپر بھی ایک بڑا میٹیور فضا میں پھٹا تھا، جس کا دھماکہ 440,000 ٹن کے برابر تھا اور اس واقعے میں 1,600 سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے.
برطانیہ کے وزیرِ دفاع نے ایک عجیب واقعہ پیش کیا جب طیارے کا ٹرانسپونڈر جی پی ایس سیٹلائٹس کے سگنلز جیسے دکھا رہا تھابرطانیہ کے وزیرِ دفاع جان ہیلی نے ایک طیارے میں ایسٹونیا کے اوپر سے روسی سرحد کے قریب پرواز کی اور اس دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ طیارے کا ٹرانسپونڈر اچانک یہ دکھانے لگا تھا کہ وہ روس کے اندر اور اس مقام سے 300 کلومیٹر دور ہے جہاں وہ چند لمحے پہلے موجود تھا۔ اس دوران، جی پی ایس سیٹلائٹس کے سگنلز کی بڑی تعداد پھیلتی رہی جس سے طیاروں کے نیویگیشن سسٹمز متاثر ہوئے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جی پی ایس کی جعلسازی یا مداخلت سے متاثر ہونے والے فضائی راستے اور پروازیں روزانہ اوسطاً 800 سے زیادہ ہیں۔
