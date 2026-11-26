امریکی ڈالر 22 ماہ کی بلند ترین سطح کے قریب، فیسڈ کی شرح سود کی امیدیں
امریکی ڈالر نے 22 ماہ کی بلند ترین سطح کے قریب خود کو قائم رکھا ہے جبکہ مارکیٹ میں مصنوعی ذہانت کی اسٹاک کی اتار چڑھاؤ اور فیسڈ کی ممکنہ شرح سود میں اضافے کی امیدیں دیکھی جا رہی ہیں۔
امریکی ڈالر نے ہفتہ کی سرگرمیوں کے دوران ایک 22 ماہ کی بلند ترین سطح کے نیچے اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے، جس کی بنیادی وجہ مارکیٹ میں مصنوعی ذہانت سے منسلک اسٹاکس میں دیکھی جانے والی شدید اتار چڑھاؤ اور فیڈرل ریزرو ( فیسڈ) کی جانب سے شرح سود میں اضافے کی بڑھتی ہوئی امیدیں ہیں۔
امریکی ڈالر انڈیکس میں استحکام اور ٹریڈنگ کا منظر
امریکی کرنسی انڈیکس، جو چھ دیگر بڑی کرنسیوں کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر کو ماپتا ہے، جمعہ کو ٹریڈنگ کے اختتام پر 103.81 کی سطح پر مستحکم رہا، حالانکہ اس ہفتے کے دوران یہ 104.53 تک پہنچ چکا تھا جو کہ گزشتہ مارچ کے بعد سے سب سے بلند سطح ہے۔Also readایرانی مینز اور ویمنز ہاکی ٹیمیں 22 سے 29 دسمبر تک پاکستان کا دورہ کریں گی
اس ہفتے کے دوران انڈیکس میں نمایاں تبدیلی نہ آنے کے برابر رہی، جبکہ امریکی کرنسی نے جمعہ کے ابتدائی ایشیائی سیشن میں یورپی ڈالر کے مقابلے میں 0.1 فیصد کی تیز رفتار اضافے کے ساتھ 159.355 ژاپنی ین کی سطح کو چھوا۔
دیگر عالمی کرنسیوں کا رویہ اور تجزیہ
اسی دوران امریکی ڈالر نے 0.83455 سویس فرانک کی سطح تک بھی ہلکی سی مضبوطی دکھائی، جبکہ رسک سے بچنے والی کرنسیوں میں آسٹریلوی ڈالر ایک سال کی کم ترین سطح 0.6559 ڈالر سے تھوڑی اوپر آ کر 0.6631 ڈالر کی سطح پر تجارت کر رہا تھا۔
مصنوعی ذہانت اور بینک کی پالیسیوں کا اثر
میزوہو کے تجزیہ نگاروں نے ایک کلنٹ نوٹ میں واضح کیا کہ مارکیٹ میں آنکھیں اس بات پر مرکوز ہیں کہ آیا مصنوعی ذہانت سے منسلک اسٹاکس کے ڈائون ٹرینڈ میں تبدیلی آئے گی، جس سے آسٹریلوی ڈالر اور میکسیکن پیسو جیسی کرنسیوں پر براہ راست اثر پڑے گا۔
شرح سود میں اضافے کی ممکنہ امکانات
سی این ای جیروپس کے فیڈ واچ ٹول کے مطابق مارکیٹ کے حصص دار 9 دسمبر کو فیڈرل ریزرو کی جانب سے 0.25 فیصد شرح سود میں اضافے کو تقریباً یقینی قرار دے رہے ہیں، جبکہ اکتوبر کے ماہ میں امریکی غیر ملکی آمدنی میں اضافے اور تیسرے سہ ماہی کے جی ڈی پی میں تیزی نے اس اعتماد کو مزید مضبوط کیا ہے۔
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