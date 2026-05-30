امریکہ میں وائرس کی وجہ سے مریضوں کی تعداد میں اضافہ

امریکہ میں نورو ویرس کی وجہ سے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے عوامی صحت کے خدشات پیدا ہو رہے ہیں۔
ایک اہم بیماری کا پھیلاؤ امریکہ کے متعدد علاقوں میں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے عوامی صحت کے خدشات پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس وبائی وبائی کا نام نورو ویرس کے طور پر پہچانا جاتا ہے، جس کی نشاندہی 29 مئی کو NBC نیوز نے کی تھی، جس میں جنوبی کیلیفورنیا کے علاقوں میں مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ پسیفک کرسٹ ٹریل ایسوسی ایشن (پی سی ٹی اے) نے کہا ہے کہ ووڈ ووڈ کے علاقے میں پیدل چلنے والوں نے گیسٹرو انٹرٹس کی علامات کا سامنا کیا ہے اور اس صورتحال کو جائزہ لینے کے لیے وہ سان برنارڈینو کاؤنٹی کے ڈپارٹمنٹ آف پبلک ہیلتھ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ انسٹاگرام پر اپنے بیان میں، تنظیم نے کہا کہ وہ مزید معلومات دستیاب ہونے پر مزید اپ ڈیٹس شیئر کریں گے۔ سنٹرز فار ڈزیز ڈس ایز کنٹرول اینڈ پروفیشنل (سی ڈی سی اور پی) کے نورو سٹیٹ سسٹم سے اعداد و شمار کے مطابق، نورو ویرس کی سرگرمی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس میں 1،194 کیسز 1 اگست سے 7 مئی کے درمیان رپورٹ ہوئے، جس سے پہلے کے سالوں میں 2،534 کیسز ہوئے۔ واشنگٹن ڈی سی کی سائنٹفک پروگرام مینیجر امندا بڈول نے کہا کہ قومی جائزہ جاری ہے، جس میں وائرس کی سطح میں اضافہ ہے۔ "قومی سطح پر، نورو ویرس اب بھی HIGH کٹگوری میں ہے کیونکہ آخری 21 دنوں میں بڑی مقدار میں وائرس کی موجودگی ہے۔ " نورو ویرس ایک بہت ہی contagious وائرس ہے جو acute گیسٹرو انٹرٹس کو کا باعث بنتا ہے، جس کی وجہ سے مریضوں میں سانس کی تکلیف، سونے کی علامات، سوزش، سردی، بہت زیادہ وچھڑنا، پیٹ میں تنگی، اور جسم میں درد پیدا ہوتا ہے۔ علامات عام طور پر 12 سے 48 گھنٹوں کے درمیان ظاہر ہوتے ہیں اور ایک سے تین دن تک جاری رہتی ہیں۔ صحت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ وائرس آسانی سے قریبی رابطے، متاثرہ کھانے کی وجہ سے، متاثرہ پانی کی وجہ سے، اور متاثرہ سطحوں کو چھونے کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ یہ وائرس بہت چھوٹے ہوا میں بھی پھیل سکتا ہے جسے وچھڑنا ہوتا ہے، خاص طور پر بھیڑ میں، جیسے اسکولوں، نرسنگ ہومز، کیمپز، اور کروز شپز میں۔ بچوں، بڑوں، حمل شدہ خواتین، اور کمزور نظام کے افراد کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے کیونکہ وہ شدید ہاضمے کی وجہ سے شدید ہاضمے کا خطرہ ہوتا ہے۔ حکام کا مشورہ ہے کہ مریضوں کو تازہ پانی سے ہاتھ دھونا چاہیے، متاثرہ سطحوں کو سفید لکڑی سے صاف کرنا چاہیے، مریضوں کو کم از کم 48 گھنٹوں تک بھیڑ سے بچنا چاہیے جب تک کہ علامات ختم نہ ہو جائیں، اور صحیح ہاضمے کو برقرار رکھنا چاہیے۔ شدید علامات، جیسے ہاضمے کی وجہ سے شدید ہاضمے، زیادہ سوزش، یا پانی میں خون، فوری طبی مدد کی ضرورت ہے.
