امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ: ایران سے معاہدہ 2-3 دنوں میں طے پا سکتا ہے

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے Iq种类的新闻报道，有关伊朗与国际社会的核协议谈判进展。他们声称伊朗与国际社会在阻止伊朗获得核武器方面达成初步一致，并说服以色列和伊朗暂时停止互相攻击。他们也提到该协议将立即开放霍尔木兹海峡，并强调美国将继续推动地区稳定。同时，报道还提及特朗普与内塔尼亚胡在伊朗政策上的分歧，以及地区五个国家曾请求对内塔尼亚胡施压以阻止冲突升级。整体信息显示，美国在幕后积极斡旋，试图通过外交途径化解中东紧张局势，并防止伊朗核问题进一步恶化。报道也反映了当前国际社会对伊朗核计划的高度关注和通过谈判实现和平解决的期望。
واشنگٹن (09 جون 2026): امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیویارک میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران سے 2 سے 3 دن میں معاہدہ طے پا سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کی صبح کہا اسرائیل اور ایران نے کم از کم ایک ہفتے تک ایک دوسرے کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر اتفاق کیا ہے، معاہدے پر دستخط ہوتے ہی آبنائے ہرمز فوری طور پر کھول دی جائے گی۔ ایئر فورس ون میں سوار ہونے سے قبل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا ''وہ ایک دوسرے پر حملے کر رہے تھے، اور اب دونوں نے میری کوششوں کے نتیجے میں حملے روکنے پر اتفاق کر لیا ہے۔'' انھوں نے مزید کہا ''ہم ایک ایسے معاہدے کے آخری مراحل میں ہیں جو بہت، بہت اچھا معاہدہ ہوگا اور جو کسی بھی صورت ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔'.
واشنگٹن (09 جون 2026): امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیویارک میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران سے 2 سے 3 دن میں معاہدہ طے پا سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کی صبح کہا اسرائیل اور ایران نے کم از کم ایک ہفتے تک ایک دوسرے کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر اتفاق کیا ہے، معاہدے پر دستخط ہوتے ہی آبنائے ہرمز فوری طور پر کھول دی جائے گی۔ ایئر فورس ون میں سوار ہونے سے قبل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا ''وہ ایک دوسرے پر حملے کر رہے تھے، اور اب دونوں نے میری کوششوں کے نتیجے میں حملے روکنے پر اتفاق کر لیا ہے۔'' انھوں نے مزید کہا ''ہم ایک ایسے معاہدے کے آخری مراحل میں ہیں جو بہت، بہت اچھا معاہدہ ہوگا اور جو کسی بھی صورت ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔'
ٹرمپ ایران اسرائیل جوہری معاہدہ ہرمز مذاکرات
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
عمان کو شکست، عراق نے عربین گلف فٹبال کپ جیت لیابصرہ : ( ویب ڈیسک ) عربین گلف فٹبال کپ کے فائنل میں عراق نے عمان کو 2-3 سے شکست دے کر ایونٹ کا ٹائٹل جیت لیا۔
Read more »
پاکستان نے جونیئر ہاکی ورلڈکپ کیلئے کوالیفائی کرلیاجونیئر ایشیا کپ میں پاکستان نے جاپان کو 2-3 سے ہراکر سیمی فائنل کیلئے کوالیفائی کیا اور ورلڈکپ میں بھی جگہ پکی کرلی
Read more »
’’آئی کیو‘‘ میزان اور سیدنا حسینؓRead \'\'IQ\'\' Maizban or syedina Hussain(r.a) Column by Ameer Hamza that is originally published on, Friday 28 2023 in Roznama Dunya Newspaper
Read more »
Two-day ‘Tashkent International Investment Forum’ to start on May 2Two-day ‘Tashkent International Investment Forum” (TIIF) will be held on May 2-3, this year in Tashkent, the capital of Uzbekistan
Read more »
Divisive study finds link between fluoride and childhood IQ lossA controversial new study out Monday in a US medical journal could reignite debate over fluoride's safety in water, linking higher exposure levels to lower IQ in children.
Read more »
نور زمان نے چیف آف دی ایئر اسٹاف انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ اپنے نام کرلیفائنل میں سیڈ 10 حمزہ خان کو 2-3 سے شکست کا سامنا
Read more »