امریکی ریسکیو مشن: 20 کروڑ ڈالر کے ہوائی جہاز تباہ، بڑے نقصانات

ایران میں امریکی پائلٹ کے ریسکیو مشن کے دوران دو جدید ترین ایم سی 130 جے ٹرانسپورٹ ہوائی جہاز تباہ ہو گئے، جس سے امریکہ کو 20 کروڑ ڈالر کا نقصان ہوا۔ یہ واقعہ ایک غیر فعال ایئربیس پر لینڈنگ کے دوران پیش آیا۔
ریسکیو مشن نے بڑا نقصان کیا، امریکہ کے 20 کروڑ ڈالر کے ہوائی جہاز تباہ ہو گئے، تفصیلات منظر عام پر آ گئیں\ ایران میں امریکی پائلٹ کے ریسکیو مشن کے دوران تباہ ہونے والے امریکی ہوائی جہاز وں سے متعلق اہم تفصیلات منظر عام پر آ گئی ہیں۔ امریکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق، اس آپریشن میں استعمال ہونے والے دو جدید ایم سی 130 جے ٹرانسپورٹ ہوائی جہاز ایک غیر فعال ایئربیس پر لینڈنگ کے دوران زمین میں دھنس گئے، جس کے بعد امریکی فوج کو انہیں خود تباہ کرنا پڑا۔ امریکی فضائیہ کے خصوصی آپریشن کمانڈ کے مطابق، ان
دونوں ہوائی جہازوں کی قیمت ایک طیارے کے لیے 100 ملین ڈالر (یعنی 10 کروڑ ڈالر) سے زیادہ ہے، جس کی وجہ سے اس واقعے کو مالی نقطہ نظر سے بھی بڑا نقصان سمجھا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق، یہ ہوائی جہاز خاص طور پر خفیہ فوجی آپریشنز کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ یہ ہوائی جہاز دشمن کے علاقوں میں فوجی دستوں کی خفیہ نقل و حرکت، دراندازی (انفلٹریشن) اور انخلا جیسے حساس مشن انجام دیتے ہیں۔ ان میں جدید سینسرز اور دفاعی نظام نصب ہوتے ہیں جو انہیں خاص طور پر حرارت کو تلاش کرنے والے میزائلوں سے بچاؤ میں مدد کرتے ہیں۔ امریکی فضائیہ کا کہنا ہے کہ یہ ہوائی جہاز کم بلندی پر پرواز کرنے اور دشمن کی نظروں سے بچ کر کارروائی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہیں پرواز کے دوران ایندھن فراہم کیا جا سکتا ہے، جبکہ یہ خود بھی ہیلی کاپٹروں اور دیگر ہوائی جہازوں کو ایندھن دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مزید یہ کہ یہ ہوائی جہاز جدید ڈیجیٹل ایویونکس، نیویگیشن سسٹم اور طاقتور ٹربو پراپ انجنوں سے لیس ہوتے ہیں، جو انہیں مشکل ترین حالات میں بھی آپریشن جاری رکھنے کے قابل بناتے ہیں۔ یہ ہوائی جہاز عام طور پر رات کے وقت مشن انجام دیتے ہیں تاکہ دشمن کی نظروں سے بچا جا سکے۔\رپورٹس کے مطابق، یہ ہوائی جہاز امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن نے تیار کیے ہیں اور ان کی پرواز کی رینج تقریباً 3 ہزار میل ہے۔ ہر ہوائی جہاز میں 5 افراد پر مشتمل عملہ ہوتا ہے، جن میں پائلٹس اور خصوصی مشن کے ماہرین شامل ہوتے ہیں۔ اس واقعے سے نہ صرف امریکی فضائیہ کو ایک بڑا مالی نقصان ہوا ہے بلکہ آپریشن کی ناکامی بھی ایک بڑا دھچکا ہے۔ امریکی فوجی ماہرین اس واقعے کی وجوہات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ آیا یہ حادثہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے پیش آیا یا پھر کسی اور وجہ سے۔ اس کے علاوہ، اس واقعے سے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس واقعے کے بعد امریکہ ایران کے خلاف اپنی فوجی کارروائیوں پر نظرثانی کر سکتا ہے یا پھر مزید سخت اقدامات اٹھا سکتا ہے۔ یہ واقعہ مشرق وسطیٰ میں جاری عدم استحکام میں ایک نیا باب کھول سکتا ہے، جس کے خطے پر دور رس نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، اس واقعے نے امریکی فضائیہ کی صلاحیت اور استعداد پر بھی سوالات کھڑے کر دیے ہیں، اور اس بات پر بحث شروع ہو گئی ہے کہ آیا امریکی فضائیہ ایسے نازک حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔\اس کے علاوہ، اس واقعے سے امریکہ کی بین الاقوامی ساکھ کو بھی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ امریکہ ایک سپر پاور کے طور پر جانا جاتا ہے، اور اس طرح کے واقعات اس کی فوجی طاقت اور صلاحیت پر سوالات اٹھاتے ہیں۔ اس سے امریکہ کے اتحادیوں اور دوست ممالک کا اعتماد بھی متزلزل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، یہ واقعہ دنیا بھر میں امریکہ کے مخالفین کو حوصلہ افزائی بھی فراہم کر سکتا ہے۔ وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ کمزور ہو رہا ہے، اور اس سے ان میں امریکہ کے خلاف اقدامات کرنے کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس واقعے کے بعد، امریکی حکومت پر دباؤ ہے کہ وہ اس واقعے کی مکمل تحقیقات کرے اور ذمہ داروں کا تعین کرے۔ اس کے علاوہ، حکومت کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔ اس واقعے سے امریکہ کو اپنی خارجہ پالیسی اور فوجی حکمت عملی پر بھی نظرثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اسے مشرق وسطیٰ میں اپنی موجودگی اور فوجی آپریشنز کے طریقہ کار پر دوبارہ غور کرنا ہو گا۔ اس کے علاوہ، اسے ایران کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے بھی کوششیں کرنی چاہئیں۔ یہ واقعہ ایک سنگین معاملہ ہے، اور اس کے دور رس نتائج ہوں گے۔ امریکہ کو اس سے سبق سیکھنا ہو گا اور مستقبل میں ایسے واقعات سے بچنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔
United States Latest News, United States Headlines
مشرقِ وسطیٰ میں کشیدگی کے باعث مختلف ایئرپورٹس سے درجنوں پروازیں منسوخمشرقِ وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے سبب پاکستان کے پانچ بڑے بین الاقوامی ہوائی اڈوں سے مختلف منزلوں کی جانب 64 دو طرفہ پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ متاثرہ ایئر لائنز میں پی آئی اے، ایئر بلیو، ایئر عربیہ، ایران ایئر اور قطر ایئرویز شامل ہیں۔ کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سب سے زیادہ 20 پروازیں منسوخ ہوئیں۔ حکام صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »