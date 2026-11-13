امریکی وزیر خزانہ اسکٹ بیسنٹ نے ایران کی دھمکیوں کو نظرانداز کیا
امریکی وزیر خزانہ اسکٹ بیسنٹ نے ایران کی جانب سے جان کی دھمکیوں پر اپنا گھر چھوڑ کر فوجی قاعدے میں جانے کا فیصلہ کیا ہے۔
امریکی وزیر خزانہ اسکٹ بیسنٹ نے ایران کی جانب سے ان کی جان کے خطرے سے متعلق دھمکیوں کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان دھمکیوں سے خوفزدہ نہیں ہیں۔ انہوں نے مؤثر طریقے سے یہ ظاہر کیا کہ وہ اپنی ذاتی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے واشنگٹن ڈی سی سے نقل مکانی کر کے ایک امریکی فوجی قاعدے میں منتقل ہو چکے ہیں۔
بیسنٹ نے سی این بی سی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں واضح کیا کہ وہ اس لیے خوف محسوس نہیں کرتے کیونکہ خلیج میں تعینات بہادری سے کام کرنے والے فوجی اہلکار اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل موت کی دھمکیوں کا شکار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران فی الحال ایک خطرناک اور کنکر میں جکڑے جانور کی طرح برتاؤ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ سیکریٹ سروس کے ہدایات کی پیروی کر رہے ہیں۔Also readCOAS Asim Munir: Pakistan's Mineral Wealth is National Goal
ایران کی دھمکیوں اور فوجی قاعدے میں منتقلی کی حقیقت
وزیر خزانہ اسکٹ بیسنٹ نے تصدیق کی کہ انہوں نے اپنے گھر سے فوجی قاعدے میں منتقلی کا فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ جنوری 2025 میں وال اسٹریٹ جرنل نے ان کے جارج ٹاؤن گھر کا ہوائی تصویر شائع کیا تھا، جس سے ان کی نجی زندگی اور محفوظ مقام کے بارے میں حساس معلومات عوامی سطح پر دستیاب ہو گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس قسم کی اطلاعات کو دیکھتے ہوئے اضافی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ناگزیر تھا۔
ٹرمپ انتظامیہ میں ایک سینئر انٹیلیجنس عہدیدار نے ریٹرز کو دکھایا جانے والا ایک میم میں انتباہ کیا تھا کہ ایرانی سازشیں امریکی اہلکاروں اور امریکی شہریوں کے خلاف انتہائی مراحل تک پہنچ چکی ہیں۔ اس میم میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ ایرانی ایجنٹس امریکی ہدف کے خلاف جدید اور پیشرفتہ مراحل میں کام کر رہے ہیں، جس نے امریکی حکام کو سختی سے متوجہ کیا ہے۔
اقتصادی دباؤ کی مہم اور ایران کے خلاف اقدامات
اسکٹ بیسنٹ آگست سے ایران کے خلاف 'آپریشن ایمان اقتصادی ایکسکیلیو' کے ذریعے امریکی پابندیوں اور اقتصادی دباؤ کی مہم کی قیادت کر رہے ہیں۔ اس مہم کا بنیادی مقصد تہران کو جہاز رانی پر حملوں کو ختم کرنے اور ہرمز کے تنگ پانی کو دوبارہ کھولنے پر مجبور کرنا ہے۔ اس حکمت عملی کے تحت ایران کے خلاف سخت ترین اقتصادی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔
اس اقتصادی دباؤ کی مہم کے ساتھ ساتھ امریکی بحری بیڑے نے ایرانی بندرگاہوں کے لیے بلاک لگانے کا بھی آغاز کیا ہے۔ اس پابندی میں مشرق وسطیٰ کے بینکوں کی شاخوں اور دیگر مالیاتی خدمات فراہم کرنے والی کمپنیوں پر بھی پابندیاں عائد کی گئی ہیں، جو ایران کے ساتھ ٹرانزیکشنز میں مدد دیتی تھیں۔ اس کا مقصد ایران کی معیشت کو مکمل طور پر کھنڈر بنا کر اسے بات چیت پر مجبور کرنا ہے۔
امریکی حکام کی پوزیشن اور خطے کی صورتحال
امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایران فی الحال ایک ایسی طاقت کے طور پر کام کر رہا ہے جو اپنی خود مختاری برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکنہ حربہ استعمال کر رہی ہے۔ وزیر خزانہ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ایران کی جانب سے کی جانے والی دھمکیاں ان کے ذاتی تحفظ کے لیے ایک حقیقی خطرہ ہیں، جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
اس صورت حال میں امریکی سیکیورٹی فورسز اور خفیہ ایجنسیاں اپنی نگرانی کو مزید سخت کر رہی ہیں۔ اسکٹ بیسنٹ کی طرف سے سیکریٹ سروس کے ساتھ قریبی تعاون جاری ہے تاکہ وہ ہر ممکنہ حملے سے بچ سکے۔ یہ اقدامات خطے میں امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے اٹھائے گئے اہم قدم ہیں۔
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