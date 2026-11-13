امریکہ میں ٹیلی مواصلاتی خرابی کی وجہ سے ملک بھر میں پروازوں کا اڑان باندھنا
امریکہ کے وفاقی ایوی ایشن ایڈمنسٹریشن نے ٹیلی مواصلات کے نظام میں ہوئی خرابی کی وجہ سے ملک بھر میں آنے والی تمام پروازوں کے اڑان باندھنے کا حکم جاری کیا ہے جس کے بعد سیاحتی اور تجارتی سفر متاثر ہوئے ہیں۔
امریکہ کے وفاقی ایوی ایشن ایڈمنسٹریشن نے جمعہ کے روز ملک بھر میں آنے والے تمام پروازوں کے اڑان باندھنے کا حکم جاری کیا ہے جس کی بنیادی وجہ ٹیلی مواصلات کے نظام میں ناگہانی خرابی اور سیاحتی حوصلہ افزائی کے لیے ضروری حفاظتی اقدامات ہیں۔ اس غیر معمولی حکم کے تحت ہوائی جہازوں کو زمین پر ہی روکے رکھا گیا ہے تاہم جو طیارہ پہلے ہی فضائی سفر میں مصروف ہیں انہیں اپنی منزل تک پہنچنے کی اجازت دی گئی ہے۔ محکمہ داخلی تحفظ کے سیکرٹری مارک وائن مالن نے عوام کو یقین دلاتے ہوئے کہا کہ موجودہ صورتحال میں کسی قسم کی آگاہی یا خوف کا کوئی خاص سبب نہیں ہے اور تمام پروازوں کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ واقعہ کوئی جان بوجھ کر کی گئی کارروائی یا دہشت گردانہ حملہ نہیں بلکہ صرف ٹیکنالوجیکل خرابی ہے جس کے نتیجے میں سیاحتی اور تجارتی پروازوں میں تاخیر پیدا ہوئی ہے۔ یہ امریکی تاریخ میں پچاسی کے بعد سے دوسری بار ہے جب حکومت نے عالمی سطح پر پروازوں کے اڑان باندھنے کا حکم دیا ہے۔ چیکاگو میں پہلے ہی مواصلاتی مسائل کی وجہ سے پروازوں کو روکا گیا تھا جس کے بعد یہ فیصلہ ملک بھر کے دیگر ہوائی اڈوں کے لیے بھی نافذ کیا گیا۔ بین الاقوامی پروازوں کے معاملے میں کیس بائے کیس بنیادوں پر فیصلے کیے جائیں گے۔ عوامی حواس میں اس واقعے نے کافی ہلچل مچا دی ہے اور سیاحتی شعبے کے ماہرین اس کے طویل مدتی اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں۔.
امریکہ کے وفاقی ایوی ایشن ایڈمنسٹریشن نے جمعہ کے روز ملک بھر میں آنے والے تمام پروازوں کے اڑان باندھنے کا حکم جاری کیا ہے جس کی بنیادی وجہ ٹیلی مواصلات کے نظام میں ناگہانی خرابی اور سیاحتی حوصلہ افزائی کے لیے ضروری حفاظتی اقدامات ہیں۔ اس غیر معمولی حکم کے تحت ہوائی جہازوں کو زمین پر ہی روکے رکھا گیا ہے تاہم جو طیارہ پہلے ہی فضائی سفر میں مصروف ہیں انہیں اپنی منزل تک پہنچنے کی اجازت دی گئی ہے۔ محکمہ داخلی تحفظ کے سیکرٹری مارک وائن مالن نے عوام کو یقین دلاتے ہوئے کہا کہ موجودہ صورتحال میں کسی قسم کی آگاہی یا خوف کا کوئی خاص سبب نہیں ہے اور تمام پروازوں کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ واقعہ کوئی جان بوجھ کر کی گئی کارروائی یا دہشت گردانہ حملہ نہیں بلکہ صرف ٹیکنالوجیکل خرابی ہے جس کے نتیجے میں سیاحتی اور تجارتی پروازوں میں تاخیر پیدا ہوئی ہے۔ یہ امریکی تاریخ میں پچاسی کے بعد سے دوسری بار ہے جب حکومت نے عالمی سطح پر پروازوں کے اڑان باندھنے کا حکم دیا ہے۔ چیکاگو میں پہلے ہی مواصلاتی مسائل کی وجہ سے پروازوں کو روکا گیا تھا جس کے بعد یہ فیصلہ ملک بھر کے دیگر ہوائی اڈوں کے لیے بھی نافذ کیا گیا۔ بین الاقوامی پروازوں کے معاملے میں کیس بائے کیس بنیادوں پر فیصلے کیے جائیں گے۔ عوامی حواس میں اس واقعے نے کافی ہلچل مچا دی ہے اور سیاحتی شعبے کے ماہرین اس کے طویل مدتی اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں۔
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