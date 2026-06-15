امریکا ایران معاہدے پر دستخط کی باضابطہ تقریب 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہوگی

امریکا اور ایران کے درمیان معاہدہ طے پاگیا ہے، وزیراعظم شہباز شریف نے امریکا اور ایران کے درمیان امن معاہدے کا اعلان کیا۔ وزیراعظم شہبازشریف نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ امن معاہدے پر دستخط کی باضابطہ تقریب 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہوگی۔
واشنگٹن میں امریکی عہدیدار نے ایران کے منجمد فنڈز کی ریلیز سے متعلق کیے جانے والے دعوے کو سراسر گمراہ کن قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مفاہمت کی یادداشت وں پر دستخط ہوتے ہی ایران کے 12 ارب ڈالر کے منجمد اثاثے بحال نہیں کیے جائیں گے۔ ایران کا موقف ہے کہ اس کے یہ منجمد اثاثے کسی بھی قسم کے مذاکرات سے پہلے اور بالکل غیر مشروط طور پر بحال کیے جانے چاہئیں۔ امریکی انتظامیہ نے ایران ی دعووں کی تردید کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ فنڈز کی فوری اور غیر مشروط بحالی کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ امریکا ایران کے درمیان معاہدہ طے پاگیا ہے، وزیراعظم شہباز شریف نے امریکا اور ایران کے درمیان امن معاہدے کا اعلان کیا۔ وزیراعظم شہبازشریف نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ امن معاہدے پر دستخط کی باضابطہ تقریب 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہوگی۔ امریکا اسرائیل کے پاس شکست تسلیم کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا، خاتم الانبیا ہیڈکوارٹرزعالمی رہنماؤں کی جانب سے امریکا ایران مفاہمت ی یادداشت پر رد عمل.
واشنگٹن میں امریکی عہدیدار نے ایران کے منجمد فنڈز کی ریلیز سے متعلق کیے جانے والے دعوے کو سراسر گمراہ کن قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوتے ہی ایران کے 12 ارب ڈالر کے منجمد اثاثے بحال نہیں کیے جائیں گے۔ ایران کا موقف ہے کہ اس کے یہ منجمد اثاثے کسی بھی قسم کے مذاکرات سے پہلے اور بالکل غیر مشروط طور پر بحال کیے جانے چاہئیں۔ امریکی انتظامیہ نے ایرانی دعووں کی تردید کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ فنڈز کی فوری اور غیر مشروط بحالی کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ امریکا ایران کے درمیان معاہدہ طے پاگیا ہے، وزیراعظم شہباز شریف نے امریکا اور ایران کے درمیان امن معاہدے کا اعلان کیا۔ وزیراعظم شہبازشریف نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ امن معاہدے پر دستخط کی باضابطہ تقریب 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہوگی۔امریکا اسرائیل کے پاس شکست تسلیم کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا، خاتم الانبیا ہیڈکوارٹرزعالمی رہنماؤں کی جانب سے امریکا ایران مفاہمتی یادداشت پر رد عمل
امریکا ایران مفاہمت یادداشت معاہدہ وزیراعظم شہبازشریف سوئٹزرلینڈ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
SpaceX surges past $2tr in Nasdaq debut, closes in on AmazonSpaceX shares jump 19% in Nasdaq debut, lifting valuation past $2tn and making Elon Musk first trillionaire.
Read more »
Man kills daughter inside police station over love marriage in IndiaA disturbing incident has been reported from India’s Uttar Pradesh state, where a father allegedly killed his 19-year-old daughter inside a police
Read more »
امیریکا اور ایران کے درمیان امن معاہدہ طے، دستخط 19 جون سوئٹزرلینڈ میںوزیراعظم شہباز شریف کی اعلامیے کے مطابق امریکا اور ایران نے طویل مذاکرات کے بعد امن معاہدہ کیا ہے۔ معاہدے پر دستخط کی تقریب 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں毛泽东، جبکہ قطر، سعودی عرب اور ترکیے کا ثالثی کے عمل میں کردار سراہا گیا ہے۔ فریقین نے تمام محاذوں پر فوجی کارروائیوں کی فوری اور مستقل ختمی کا اعلان کیا ہے۔
Read more »
جنگ بندی معاہدے کی خبر کے بعد عالمی منڈی میں تیل سستا ہوگیامعاہدے پر باقاعدہ دستخطی تقریب 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں منعقد ہوگی
Read more »