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امریکا ایران معاہدے پر دستخط کی باضابطہ تقریب 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہوگی

عالمگیر News

امریکا ایران معاہدے پر دستخط کی باضابطہ تقریب 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہوگی
امریکاایرانمفاہمت
📆15/06/2026 6:52 am
📰arynewsud
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امریکا اور ایران کے درمیان معاہدہ طے پاگیا ہے، وزیراعظم شہباز شریف نے امریکا اور ایران کے درمیان امن معاہدے کا اعلان کیا۔ وزیراعظم شہبازشریف نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ امن معاہدے پر دستخط کی باضابطہ تقریب 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہوگی۔

واشنگٹن میں امریکی عہدیدار نے ایران کے منجمد فنڈز کی ریلیز سے متعلق کیے جانے والے دعوے کو سراسر گمراہ کن قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مفاہمت کی یادداشت وں پر دستخط ہوتے ہی ایران کے 12 ارب ڈالر کے منجمد اثاثے بحال نہیں کیے جائیں گے۔ ایران کا موقف ہے کہ اس کے یہ منجمد اثاثے کسی بھی قسم کے مذاکرات سے پہلے اور بالکل غیر مشروط طور پر بحال کیے جانے چاہئیں۔ امریکی انتظامیہ نے ایران ی دعووں کی تردید کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ فنڈز کی فوری اور غیر مشروط بحالی کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ امریکا ایران کے درمیان معاہدہ طے پاگیا ہے، وزیراعظم شہباز شریف نے امریکا اور ایران کے درمیان امن معاہدے کا اعلان کیا۔ وزیراعظم شہبازشریف نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ امن معاہدے پر دستخط کی باضابطہ تقریب 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہوگی۔ امریکا اسرائیل کے پاس شکست تسلیم کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا، خاتم الانبیا ہیڈکوارٹرزعالمی رہنماؤں کی جانب سے امریکا ایران مفاہمت ی یادداشت پر رد عمل.

واشنگٹن میں امریکی عہدیدار نے ایران کے منجمد فنڈز کی ریلیز سے متعلق کیے جانے والے دعوے کو سراسر گمراہ کن قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوتے ہی ایران کے 12 ارب ڈالر کے منجمد اثاثے بحال نہیں کیے جائیں گے۔ ایران کا موقف ہے کہ اس کے یہ منجمد اثاثے کسی بھی قسم کے مذاکرات سے پہلے اور بالکل غیر مشروط طور پر بحال کیے جانے چاہئیں۔ امریکی انتظامیہ نے ایرانی دعووں کی تردید کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ فنڈز کی فوری اور غیر مشروط بحالی کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ امریکا ایران کے درمیان معاہدہ طے پاگیا ہے، وزیراعظم شہباز شریف نے امریکا اور ایران کے درمیان امن معاہدے کا اعلان کیا۔ وزیراعظم شہبازشریف نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ امن معاہدے پر دستخط کی باضابطہ تقریب 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہوگی۔امریکا اسرائیل کے پاس شکست تسلیم کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا، خاتم الانبیا ہیڈکوارٹرزعالمی رہنماؤں کی جانب سے امریکا ایران مفاہمتی یادداشت پر رد عمل

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امریکا ایران مفاہمت یادداشت معاہدہ وزیراعظم شہبازشریف سوئٹزرلینڈ

 

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