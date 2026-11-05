امریکی صدر ٹرمپ کا ایران کے جوہری پروگرام پر سخت موقف
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے جوہری پروگرام پر سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران کو ہر قدم کے لیے واشنگٹن کی منظوری درکار ہوگی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے انتہائی سخت اور واضح مؤقف اختیار کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ تہران کو ہر اہم قدم اٹھانے کے لیے واشنگٹن کی براہ راست منظوری حاصل کرنا لازمی ہوگی۔ اوول آفس میں صحافیوں سے خصوصی بات چیت کے دوران انہوں نے ایران کے مستقبل کے بارے میں ثالثوں کی پیش کردہ تجاویز پر سوال اٹھاتے ہوئے یہ زور دیا کہ امریکا کے بغیر ایران اس معاملے میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا۔
جوہری فیصلوں میں امریکی منظوری لازمی
صدر ٹرمپ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق تمام اہم فیصلوں میں امریکی انتظامیہ کی منظوری کی ضرورت ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اس معاملے پر مزید مذاکرات کیے جائیں یا انہیں حتمی مرحلے تک لے جایا جائے، یہ فیصلہ مکمل طور پر واشنگٹن کے اختیار میں ہے۔ امریکی صدر نے زور دیا کہ ایران کو چاہیے کہ وہ واشنگٹن کے ہدایات اور رضامندی کے بغیر کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جو اس معاہدے یا علاقائی سلامتی کو متاثر کرے۔Also readPakistan: Petrol & Diesel Prices Reduced to Rs352.59, Rs382.25
آئندہ چند ہفتوں میں بڑی پیش رفت متوقع
امریکی صدر نے مزید اطلاعات دیں کہ امریکی انتظامیہ اس وقت متعدد اہم امور پر سختی سے کام کر رہی ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ آنے والے ایک سے دو ہفتوں کے اندر اندر اس معاملے پر متعدد اہم اور فیصلہ کن پیش رفت سامنے آنے کا امکان ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ آنے والے دنوں میں کئی پیچیدہ معاملات کی صورتحال بالکل واضح ہو جائے گی، جس سے حقیقی حقیقت سامنے آئے گی اور تمام شائبے دور ہوں گے۔
تجاویز پر سوالیہ نشان اور ثالثی کا کردار
صحافیوں کے اس سوال کے جواب میں کہ ایران کے جوہری مستقبل سے متعلق ثالثوں کی جانب سے کون سی تجاویز پیش کی گئی ہیں، صدر ٹرمپ نے اس عمل میں امریکا کے کنٹرول کو دوبارہ واضح کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بیرونی ثالثیاں یا تجاویز صرف اسی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہیں اگر وہ واشنگٹن کی رضامندی اور نگرانی کے تحت ہوئیں۔ امریکی صدر نے اشارہ کیا کہ فی الحال تمام طاقتیں اور اختیارات واشنگٹن میں مرکوز ہیں تاکہ ایران کو مطلوبہ معیار پر پورا اترنے پر مجبور کیا جا سکے۔
علاقائی صورتحال اور مستقبل کے اقدامات
اس سخت مؤقف کے پیچھے علاقائی سلامتی اور نیوکلیئر پھیلاؤ کو روکنے کے عزم کو نمایاں کیا جا سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کے بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ ایران کو اس معاہدے یا کسی بھی نئے فریم ورک میں شامل کرنے کے لیے سخت شرطیں مقرر کر رہا ہے۔ آنے والے چند دنوں میں متوقع پیش رفت اس بات کا تعین کرے گی کہ ایران کس حد تک واشنگٹن کی شرائط پر رضامند ہوتا ہے یا کیا یہ اختلافات مزید پیچیدہ ہوتے ہیں۔
سیاسی ردعمل اور اگلے مراحل کا تعین
امریکی صدر کے اس اعلان کے بعد یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ ایران کی حکومت اس سخت موقف پر کیسے ردعمل ظاہر کرتی ہے۔ اگر تہران امریکی شرائط کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے تو واشنگٹن کس نوعیت کے مزید اقدامات اٹھائے گا، یہ اگلے ایک سے دو ہفتوں میں طے ہوگا۔ صدر ٹرمپ کے بیان نے بین الاقوامی سطح پر اس معاملے کی حساسیت کو مزید بڑھا دیا ہے اور تمام ممالک کو اس پیش رفت پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔
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