امریکی صدر اور پاکستان کا اعلان: مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے معاہدے پر اتوار کو دستخط

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ کے خاتمے کے لیے ابتدائی معاہدے پر اتوار کو دستخط کیے جائیں گے، تاہم ایران نے اس کی تردید کی ہے۔
دبئی/واشنگٹن (رائٹرز) - امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ثالث پاکستان نے ہفتے کے روز کہا کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ کے خاتمے کے لیے ابتدائی معاہدے پر اتوار کو دستخط کیے جائیں گے، حالانکہ ایران نے اتنی جلدی دستخط سے انکار کیا۔ پاکستان ی وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ دونوں فریقین نے امن معاہدے کے فریم ورک پر اتفاق کیا ہے اور اسلام آباد اتوار کو الیکٹرانک دستخط کے لیے تیاری کر رہا ہے، جس کے بعد اگلے ہفتے تکنیکی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ ٹرمپ نے بھی سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدے پر اتوار کو دستخط ہونے والے ہیں اور آبنائے ہرمز ، جو تیل کی عالمی سپلائی کے لیے اہم شریان ہے اور جسے ایران نے بلاک کر رکھا تھا، دستخط کے فوراً بعد تمام کے لیے کھلا ہوگا۔ اس سے قبل ہفتے کے روز ایران ی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے دستخط کے وقت کے بارے میں تبصرہ کرنے سے خبردار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی صحیح تاریخ کا انتظار کرنا ہوگا، اگرچہ یہ کل نہیں ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آنے والے دنوں میں اس کے ہونے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا، تاہم دوسرے فریق کی ہچکچاہٹ کی وجہ سے ہمیں اس عمل کے بارے میں کسی بھی تبصرے میں محتاط رہنا چاہیے۔ ایک امریکی اہلکار نے جو بعد میں صحافیوں سے بات کر رہے تھے، وقت کے بارے میں بات کرنے سے گریز کیا لیکن کہا: یہ ایک بہترین معاہدہ ہے اور بہت مضبوط معاہدہ ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب دونوں فریق اس جنگ کے خاتمے کے لیے ابتدائی معاہدے کے قریب نظر آئے ہوں جو 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملوں سے شروع ہوئی تھی، لیکن شریف نے کہا کہ ہم پہلے سے زیادہ امن معاہدے کے قریب ہیں۔ اس جنگ نے عالمی توانائی کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ کیا ہے اور ہزاروں افراد ہلاک کیے ہیں، زیادہ تر ایران اور لبنان میں، جہاں جنگ نے اسرائیل اور ایران کے حامی حزب اللہ کے جنگ جوؤں کے درمیان تصادم کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ ایران ی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جمعے کے روز کہا تھا کہ اگرچہ معاہدے میں تبدیلیاں ممکن ہیں، لیکن عارضی معاہدہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا ملک اس تنازع سے مضبوط ہو کر نکلا ہے۔ ان کے ان تبصروں کے چند گھنٹے بعد امریکی افواج نے متعدد ایران ی ایک طرفہ حملہ آور ڈرونز کو مار گرایا جو آبنائے ہرمز کی طرف جا رہے تھے، ایک ذریعہ نے رائٹرز کو بتایا۔ ذریعہ نے جو نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کر رہا تھا، کہا کہ ڈرونز نے تجارتی ٹریفک کے لیے خطرہ پیدا کیا تھا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے بعد میں کارروائی کی تصدیق کی اور کہا کہ آبنائے ہرمز ، جو تیل کی عالمی سپلائی کے لیے اہم شریان ہے، کھلا ہے۔ ایران نے مہینوں سے آبنائے ہرمز کو مؤثر طریقے سے بلاک کر رکھا تھا اور امریکی بحریہ نے اس کی تیل کی برآمدات کو کم کرنے کے لیے ایران ی بندرگاہوں کو بلاک کر دیا تھا۔ مجوزہ مفاہمت کی یادداشت میں آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور امریکی بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، مذاکرات کے ذرائع نے بتایا۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر مذاکرات - جو ٹرمپ کے جنگ شروع کرنے کی بیان کردہ وجہ ہے - بعد میں ہوں گے۔ امریکی اہلکار نے کہا کہ ایران آبنائے ہرمز کھولے گا، یہ شرط ہے۔ یہ بغیر کسی ٹول کے کھلا ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی وہ ایسا کریں گے، ہم اپنی ناکہ بندی ختم کر دیں گے۔ یہ اگلے مرحلے کے ساتھ مل کر ہوگا، اس کے بعد کا مرحلہ آبنائے کی بارودی سرنگوں کو صاف کرنا ہوگا، امریکی اہلکار نے کہا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گروپ آف سیون کے بڑے ممالک اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ متعدد ذرائع کے ذریعے رائٹرز کو بتائے گئے مسودے کی شرائط کے مطابق امریکہ ایران کے منجمد اثاثوں میں اربوں ڈالر جاری کرے گا اور اس کی تیل کی برآمدات پر پابندیاں ختم کرے گا، جس کے بدلے ایران آبنائے ہرمز کھولے گا۔ ایران کی فارس نیوز ایجنسی نے بقائی کے حوالے سے کہا کہ ایران کے منجمد اثاثوں کی رہائی معاہدے کا لازمی حصہ ہے اور یہ کہ ایران کو آبنائے ہرمز میں خدمات کے لیے چارج کرنا ہوگا۔ فارس نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ خطے میں غیر ملکی فوجی اڈے ختم ہونے چاہئیں، تاہم تفصیلات فراہم نہیں کیں۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر 60 دن کے مذاکرات کے دوران بات ہوگی۔ ایک امریکی اہلکار نے کہا کہ معاہدہ بالآخر ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کرنے کا باعث بنے گا، جس میں اس کا انتہائی افزودہ یورینیم کا ذخیرہ تباہ اور ہٹا دیا جائے گا۔ لیکن عراقچی نے کہا کہ ایران ، جس نے ذرائع کے مطابق اپنے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کرنے کو قبول نہیں کیا ہے، وہ یورینیم کو کم شدہ شکل میں برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ تجاویز میں تہران کے لیے ممکنہ جنگ ی معاوضے اور ایران کے میزائل پروگرام پر امریکہ کے دیرینہ مطالبات کو ختم کرنے پر بھی بحث شامل ہے، ذرائع نے کہا۔ امریکی اہلکار نے اس بیان سے اختلاف کیا۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا کہ ان کا ملک اس معاہدے کا فریق نہیں ہوگا۔ انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ امریکی مطالبات پر اختلاف کیا ہے کہ اسرائیل لبنان میں فوجی کارروائی روک دے تاکہ واشنگٹن تہران کے ساتھ معاہدہ کر سکے۔ عراقچی نے کہا کہ معاہدہ لبنان میں جنگ ختم کرے گا، جس کا مطلب ہے کہ اسرائیلی مقبوضہ علاقوں سے انخلاء کریں گے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا کہ وہ انخلاء نہیں کریں گے۔ ایک اعلیٰ اسرائیلی اہلکار نے کہا کہ اسرائیل خطرات کے خلاف اپنی کارروائی کی آزادی برقرار رکھنے کی توقع رکھتا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای جنگ کے پہلے دن ایک فضائی حملے میں مارے گئے تھے اور بعد میں ان کے بیٹے مجتبیٰ نے ان کی جگہ لی.
دبئی/واشنگٹن (رائٹرز) - امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ثالث پاکستان نے ہفتے کے روز کہا کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ کے خاتمے کے لیے ابتدائی معاہدے پر اتوار کو دستخط کیے جائیں گے، حالانکہ ایران نے اتنی جلدی دستخط سے انکار کیا۔ پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ دونوں فریقین نے امن معاہدے کے فریم ورک پر اتفاق کیا ہے اور اسلام آباد اتوار کو الیکٹرانک دستخط کے لیے تیاری کر رہا ہے، جس کے بعد اگلے ہفتے تکنیکی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ ٹرمپ نے بھی سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدے پر اتوار کو دستخط ہونے والے ہیں اور آبنائے ہرمز، جو تیل کی عالمی سپلائی کے لیے اہم شریان ہے اور جسے ایران نے بلاک کر رکھا تھا، دستخط کے فوراً بعد تمام کے لیے کھلا ہوگا۔ اس سے قبل ہفتے کے روز ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے دستخط کے وقت کے بارے میں تبصرہ کرنے سے خبردار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی صحیح تاریخ کا انتظار کرنا ہوگا، اگرچہ یہ کل نہیں ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آنے والے دنوں میں اس کے ہونے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا، تاہم دوسرے فریق کی ہچکچاہٹ کی وجہ سے ہمیں اس عمل کے بارے میں کسی بھی تبصرے میں محتاط رہنا چاہیے۔ ایک امریکی اہلکار نے جو بعد میں صحافیوں سے بات کر رہے تھے، وقت کے بارے میں بات کرنے سے گریز کیا لیکن کہا: یہ ایک بہترین معاہدہ ہے اور بہت مضبوط معاہدہ ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب دونوں فریق اس جنگ کے خاتمے کے لیے ابتدائی معاہدے کے قریب نظر آئے ہوں جو 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملوں سے شروع ہوئی تھی، لیکن شریف نے کہا کہ ہم پہلے سے زیادہ امن معاہدے کے قریب ہیں۔ اس جنگ نے عالمی توانائی کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ کیا ہے اور ہزاروں افراد ہلاک کیے ہیں، زیادہ تر ایران اور لبنان میں، جہاں جنگ نے اسرائیل اور ایران کے حامی حزب اللہ کے جنگجوؤں کے درمیان تصادم کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جمعے کے روز کہا تھا کہ اگرچہ معاہدے میں تبدیلیاں ممکن ہیں، لیکن عارضی معاہدہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا ملک اس تنازع سے مضبوط ہو کر نکلا ہے۔ ان کے ان تبصروں کے چند گھنٹے بعد امریکی افواج نے متعدد ایرانی ایک طرفہ حملہ آور ڈرونز کو مار گرایا جو آبنائے ہرمز کی طرف جا رہے تھے، ایک ذریعہ نے رائٹرز کو بتایا۔ ذریعہ نے جو نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کر رہا تھا، کہا کہ ڈرونز نے تجارتی ٹریفک کے لیے خطرہ پیدا کیا تھا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے بعد میں کارروائی کی تصدیق کی اور کہا کہ آبنائے ہرمز، جو تیل کی عالمی سپلائی کے لیے اہم شریان ہے، کھلا ہے۔ ایران نے مہینوں سے آبنائے ہرمز کو مؤثر طریقے سے بلاک کر رکھا تھا اور امریکی بحریہ نے اس کی تیل کی برآمدات کو کم کرنے کے لیے ایرانی بندرگاہوں کو بلاک کر دیا تھا۔ مجوزہ مفاہمت کی یادداشت میں آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور امریکی بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، مذاکرات کے ذرائع نے بتایا۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر مذاکرات - جو ٹرمپ کے جنگ شروع کرنے کی بیان کردہ وجہ ہے - بعد میں ہوں گے۔ امریکی اہلکار نے کہا کہ ایران آبنائے ہرمز کھولے گا، یہ شرط ہے۔ یہ بغیر کسی ٹول کے کھلا ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی وہ ایسا کریں گے، ہم اپنی ناکہ بندی ختم کر دیں گے۔ یہ اگلے مرحلے کے ساتھ مل کر ہوگا، اس کے بعد کا مرحلہ آبنائے کی بارودی سرنگوں کو صاف کرنا ہوگا، امریکی اہلکار نے کہا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گروپ آف سیون کے بڑے ممالک اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ متعدد ذرائع کے ذریعے رائٹرز کو بتائے گئے مسودے کی شرائط کے مطابق امریکہ ایران کے منجمد اثاثوں میں اربوں ڈالر جاری کرے گا اور اس کی تیل کی برآمدات پر پابندیاں ختم کرے گا، جس کے بدلے ایران آبنائے ہرمز کھولے گا۔ ایران کی فارس نیوز ایجنسی نے بقائی کے حوالے سے کہا کہ ایران کے منجمد اثاثوں کی رہائی معاہدے کا لازمی حصہ ہے اور یہ کہ ایران کو آبنائے ہرمز میں خدمات کے لیے چارج کرنا ہوگا۔ فارس نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ خطے میں غیر ملکی فوجی اڈے ختم ہونے چاہئیں، تاہم تفصیلات فراہم نہیں کیں۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر 60 دن کے مذاکرات کے دوران بات ہوگی۔ ایک امریکی اہلکار نے کہا کہ معاہدہ بالآخر ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کرنے کا باعث بنے گا، جس میں اس کا انتہائی افزودہ یورینیم کا ذخیرہ تباہ اور ہٹا دیا جائے گا۔ لیکن عراقچی نے کہا کہ ایران، جس نے ذرائع کے مطابق اپنے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کرنے کو قبول نہیں کیا ہے، وہ یورینیم کو کم شدہ شکل میں برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ تجاویز میں تہران کے لیے ممکنہ جنگی معاوضے اور ایران کے میزائل پروگرام پر امریکہ کے دیرینہ مطالبات کو ختم کرنے پر بھی بحث شامل ہے، ذرائع نے کہا۔ امریکی اہلکار نے اس بیان سے اختلاف کیا۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا کہ ان کا ملک اس معاہدے کا فریق نہیں ہوگا۔ انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ امریکی مطالبات پر اختلاف کیا ہے کہ اسرائیل لبنان میں فوجی کارروائی روک دے تاکہ واشنگٹن تہران کے ساتھ معاہدہ کر سکے۔ عراقچی نے کہا کہ معاہدہ لبنان میں جنگ ختم کرے گا، جس کا مطلب ہے کہ اسرائیلی مقبوضہ علاقوں سے انخلاء کریں گے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا کہ وہ انخلاء نہیں کریں گے۔ ایک اعلیٰ اسرائیلی اہلکار نے کہا کہ اسرائیل خطرات کے خلاف اپنی کارروائی کی آزادی برقرار رکھنے کی توقع رکھتا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای جنگ کے پہلے دن ایک فضائی حملے میں مارے گئے تھے اور بعد میں ان کے بیٹے مجتبیٰ نے ان کی جگہ لی
مشرق وسطیٰ جنگ امریکہ ایران پاکستان آبنائے ہرمز نیوکلیئر پروگرام