امریکا-ایران تنازع: ٹرمپ کے لیے طویل مدتی جمود کا خطرہ

امریکا اور ایران کے درمیان دو ماہ سے جاری تنازع میں کوئی واضح فتح حاصل نہ ہونے پر ڈونالڈ ٹرمپ کو خطرہ ہے کہ یہ جھگڑا لازمی طور پر طویل مدتی ہو سکتا ہے، جس سے عالمی معیشت اور امریکا میں سیاسی صورتحال پر اثر پڑ سکتا ہے۔ ایران کی نئی پیشہیوں کو رد کرنے کے بعد، جنگ کے حل ناکام ہونے سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ جاری رہے گا، جبکہ ٹرمپ کی سیاسی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔
امریکا اور ایران کے درمیان جاری تنازع کے حل ناکام ہونے سے عالمی معیشت پر اثر انداز ہونے کے ساتھ ساتھ امریکا میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ جاری رہے گا، جس سے ڈونالڈ ٹرمپ کی سیاسی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ واشنگٹن (ریوٹرز) – دو ماہ سے جاری تنازع میں کوئی واضح عسکری یا سیاسی فتح حاصل نہ ہونے پر امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو خطرہ ہے کہ ایران کے ساتھ جھگڑا لازمی طور پر طویل مدتی ہو سکتا ہے اور یہ امریکا اور عالمی معیشت کے لیے پہلے سے بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ دونوں طرف سے اپنے مواضع پر ثابت قدم رہتے ہوئے کوئی واضح حل نظر نہیں آ رہا ہے، حالانکہ ایران نے نئی پیشہیوں کے لیے بات چیت شروع کرنے کا پیشہیہ پیش کیا ہے، لیکن ٹرمپ نے جمعرات کو اسے فوراً رد کیا۔ جاری تنازع کے حل ناکام ہونے سے عالمی معیشت پر اثر انداز ہونے کے ساتھ ساتھ امریکا میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ جاری رہے گا، جس سے ٹرمپ کی سیاسی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے، جبکہ نومبر میں ہونے والی میجرٹنگ انتخابات میں ریپبلکن امیدواروں کے لیے بھی صورتحال مزید مشکل ہو سکتی ہے۔ یہ نقصان ایک عمیق مسئلہ کو بھی نمایاں کرتا ہے: جنگ نے ٹرمپ کے بیان کردہ زیادہ تر مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ اگرچہ امریکا اور اسرائیل کے حملوں نے ایران کی عسکری صلاحیتوں کو شدید طور پر کمزور کیا ہے، لیکن ٹرمپ کے اکثر تبدیل ہونے والے جنگی مقاصد – جیسے کہ حکومت کی تبدیلی یا ایران کی نیوکلیئر ہتھیار کی راہ کو بند کرنا – اب بھی حاصل نہیں ہوئے ہیں۔ طویل مدتی جمود کے خطرات بڑھ گئے ہیں جب سے ٹرمپ نے پچھلے ہفتے اسلام آباد میں اپنے مذاکراتی ٹیم کے سفر کو منفی کیا اور پھر ایران کے جنگ کو روکنے کے لیے پیشہیہ کو رد کیا، جو 8 اپریل سے جنگ کے بعد ایک سیلس فائر معاہدے کے تحت روک دیا گیا تھا۔ طہران نے پیشہیہ پیش کیا کہ نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں بات چیت کو جنگ کے正式 ختم ہونے تک چھوڑ دیا جائے اور ہورموز تنگہ کے دوبارہ کھولنے پر ایک معاہدہ کیا جائے۔ یہ ٹرمپ کے لیے قابل قبول نہیں تھا، جس نے نیوکلیئر مسئلہ کو ابتدائی طور پر حل کرنے کی مانگ کی تھی۔ جمعرات کو ایران کی ریاستی خبرگزاری آئی آر این اے نے رپورٹ کی کہ طہران نے پاکستان کے مذاکراتی کے ذریعے ایک تجدید شدہ پیشہیہ بھیجا ہے، جس سے عالمی تیل کی قیمتوں میں کمی آئی جو ایران کے ہورموز تنگہ کو بند کرنے کے بعد شدید طور پر بڑھ گئی تھیں۔ ٹرمپ نے خبرداروں کو کہا کہ وہ پیشہیہ سے 'مضبوط' نہیں ہیں، اگرچہ نے کہا کہ فون پر بات چیت جاری ہے۔ جنگ کے اختتام پر ہورموز تنگہ کو ایران کے کنٹرول سے آزاد کرنے میں ناکامی ٹرمپ کی میراث کے لیے ایک بڑا نقصان ہوگا۔ 'وہ امریکی صدر کے طور پر یاد کیے جائیں گے جو دنیا کو کم امنیتی بنانے والے تھے'، جونز ہاپکنز یونیورسٹی کے مڈل ایسٹ ماہر لورا بلومن فیلڈ نے واشنگٹن میں کہا۔ وائٹ ہاؤس کی سخن گار اولیویا ویلز نے کہا کہ ایران کی 'بے قدر' اقتصادی اور عسکری دباؤ کے باعث بڑھ رہی ہے، اور ٹرمپ 'تمام کارڈس رکھتے ہیں اور بہترین معاہدہ کرنے کے لیے تمام وقت رکھتے ہیں۔' اپنے اگلے قدموں کے بارے میں غیر یقینی اور کوئی واضح اختتام نہ ہونے پر، ٹرمپ نے خواہین ملاقاتوں میں ایران کے لیے طویل مدتی بحری جمود کی امکانات کو پیش کیا، ممکن ہے کہ مہینوں تک، جس کا مقصد ایران کی تیل کے ایکسپورٹس کو مزید کمزور کرنا اور اسے نیوکلیئر ہتھیار وں سے آزاد کرنے کے لیے ایک معاہدہ پر مجبور کرنا ہے، ایک وائٹ ہاؤس آفیشل نے نام نہ لیتے ہوئے کہا۔ ایک ہی وقت میں، نے جنگی کارروائیوں کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے دروازہ کھولے رکھا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے 'قصر اور طاقتور' حملوں کی سیریز کے لیے آپشن تیار کیے ہیں، ساتھ ہی تنگہ کے ایک حصہ کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی، تاکہ اسے بحریہ کے لیے کھول دیا جائے، ایکسوس نے جمعرات کو رپورٹ کیا۔ یورپی دیپلوماٹس نے کہا کہ انھوں کے حکومتوں کے ساتھ ٹرمپ کے تعلقات جنگ کے باعث خراب ہو گئے ہیں، اور ایران کے ساتھ موجود صورتحال کے جاری رہنے کی توقع ہے۔ ایران نے اپنی ثابت قدمی برقرار رکھی ہے۔ یہ امریکا اور اسے کے متحدوں پر قوی اثر انداز ہو رہا ہے، جس نے تیل کی سپلائی میں ایک غیر معمولی شاک کی وجہ سے ہورموز تنگہ میں بحریہ کو بند کر دیا ہے، جہاں جنگ سے پہلے تیل کے ٹینکر آزاد طور پر چلتے تھے، جو دنیا کے تیل کے ایک پنجم کو لے جاتے تھے۔ تجزیہ کاروں نے کہا کہ ایران کو یہ علم ہے کہ جنگ کے بعد بھی یہ ہتھیار اسے کے پاس ہوگا۔ 'ایران نے یہ سمجھا ہے کہ، حتیٰ اگر کمزور حالت میں بھی، یہ ہورموز تنگہ کو اپنی مرضی کے مطابق بند کر سکتا ہے'، واشنگٹن میں بین الاقوامی مطالعات کے مرکز کے جون ایلٹرمن نے کہا۔ 'یہ علم ایران کو جنگ سے پہلے سے زیادہ طاقتور بناتا ہے۔' جو فروری 28 کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے منتخب ہوئے تھے، نے اپنے بنیادی مقصد – ایران کے نیوکلیئر ہتھیار کی راہ کو بند کرنا – حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ جون میں امریکا اور اسرائیل کے فضائی حملوں کے بعد، ایک شدید غنی کرے یورانیم کا ذخیرہ دفن ہے، جو بم کے لیے قابل استعمال مواد میں مزید عمل کے لیے بازیافت کیا جا سکتا ہے۔ ایران نے کہا کہ وہ امریکا سے اپنے حق کو غنی کرے یورانیم کے لیے تسلیم کرنے کے لیے چاہتا ہے، جسے وہ سالمی مقاصد کے لیے کہتے ہیں۔ ویلز، وائٹ ہاؤس کی سخن گار نے کہا کہ ٹرمپ نے 'تمام عسکری مقاصد حاصل کیے ہیں یا سرپاس'، جن میں 'یہ بات بھی شامل ہے کہ ایران کبھی بھی نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنا سکے گا۔' ٹرمپ کے جنگی مقاصد میں سے ایک اور – ایران کو لبنانی حزب اللہ، یمن کے حوثیوں اور فلسطینی حماس جیسے پراکسی گروپس کے لیے حمایت روکنے پر مجبور کرنا – بھی حاصل نہیں ہوا ہے.
