امریکی وزیر خارجہ اور نیٹو اتحادیوں کے درمیان ممکنہ کارروائی پر مضمون مفاہمت مشاورت۔

امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے آبنائے ہرمز کی ممکنہ بندش کے معاملے پر نیٹو اتحادیوں سے ہنگامی بنیاد پر مشاورت کی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق سویڈن میں نیٹو اجلاس کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو میں مارکو روبیو نے کہا کہ مثالی صورتحال تو یہ ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کھول دے لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ اگر اس نے انکار کردیا تو پھر کیا ہوگا؟
وزیر خارجہ مارکو روبیو نے مزید کہا کہ ایسی صورت میں اگر ایران بحری راستہ کھولنے سے انکار کر دے تو امریکا اور اس کے اتحادیوں کو پلان بی تیار رکھنا ہوگا۔ مارکو روبیو کا مزید کہنا تھا کہ صرف یہ امید کافی نہیں کہ ایران خود آبنائے ہرمز کو خود ہی بحال کر دے گا بلکہ اس صورتحال کے لیے متبادل حکمت عملی بھی ناگزیرہوچکی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر بحری گزرگاہ میں فائرنگ یا حملوں کا سلسلہ جاری رہا تو امریکا سمیت دیگر ممالک کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ تاہم امریکی وزیر خارجہ نے اس سوال کا واضح جواب نہیں دیا کہ آیا ممکنہ کارروائی میں نیٹو براہِ راست شامل ہوگا یا نہیں۔ مارکو روبیو نے ایران کے ساتھ جاری سفارتی مذاکرات پر بھی بات کی اور کہا کہ امریکی مذاکرات کار مشکل لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ ان کے بقول مذاکرات میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے لیکن ہم ابھی منزل تک نہیں پہنچے۔ امید ہے صورتحال بہتر ہوگی مگر یہ ضروری نہیں کہ ایسا ہو بھی۔ ادھر عرب میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی ثالثی میں امریکا و ایران کے درمیان جنگ بندی معاہدے کا مسودہ تیار ہوگیا ہے جس کا اعلان چند گھنٹوں میں متوقع ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کچھ دیر قبل ہی جنگ بندی معاہدے کے سلسلے میں ایران روانہ ہوئے ہیں
