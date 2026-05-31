Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کی شرائط بدلی گئیں

امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کی شرائط بدلی گئیں
📆31/05/2026 8:08 am
📰arynewsud
43 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 38% · Publisher: 63%

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ امن فریم ورک کے لیے مزید سخت شرائط رکھ دی ہیں۔ ان شرائط میں ایران کے یورینیم ذخائر پر کنٹرول، آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے مکمل رسائی، اور ایران کے طویل مدتی جوہری پروگرام کے خاتمے کی شرائط شامل ہیں۔ یہ شرائط ایران کو دوبارہ غور کے لیے بھیج دی گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق نئی ترامیم مذاکرات کو کئی دنوں تک طول دے سکتی ہیں۔ اس سے قبل معاہدے کی منظوری ٹرمپ کے دستخط کی منتظر تھی، لیکن وائٹ ہاؤس کی سچویشن روم میٹنگ کے بعد بھی انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران سے ڈیل کے قریب ہیں مگر جلد بازی نہیں کریں گے، اچھی ڈیل نہ ہوئی تو دوبارہ فوجی آپریشن کریں گے، ڈیل پر دستخط ہوتے ہی آبنائے ہرمز کھول دی جائے گی۔ امریکی فوج نے گیمبیا کے بحری جہاز کے انجن روم پر ہیل فائر میزائل داغ کر اسے ناکارہ بنا دیا ہے۔ ترکی نے ابراہیمی معاہدے میں شمولیت کی شرط رکھی ہے.

