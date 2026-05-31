امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کی شرائط بدلی گئیں

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ امن فریم ورک کے لیے مزید سخت شرائط رکھ دی ہیں۔ ان شرائط میں ایران کے یورینیم ذخائر پر کنٹرول، آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے مکمل رسائی، اور ایران کے طویل مدتی جوہری پروگرام کے خاتمے کی شرائط شامل ہیں۔ یہ شرائط ایران کو دوبارہ غور کے لیے بھیج دی گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق نئی ترامیم مذاکرات کو کئی دنوں تک طول دے سکتی ہیں۔ اس سے قبل معاہدے کی منظوری ٹرمپ کے دستخط کی منتظر تھی، لیکن وائٹ ہاؤس کی سچویشن روم میٹنگ کے بعد بھی انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران سے ڈیل کے قریب ہیں مگر جلد بازی نہیں کریں گے، اچھی ڈیل نہ ہوئی تو دوبارہ فوجی آپریشن کریں گے، ڈیل پر دستخط ہوتے ہی آبنائے ہرمز کھول دی جائے گی۔ امریکی فوج نے گیمبیا کے بحری جہاز کے انجن روم پر ہیل فائر میزائل داغ کر اسے ناکارہ بنا دیا ہے۔ ترکی نے ابراہیمی معاہدے میں شمولیت کی شرط رکھی ہے.
