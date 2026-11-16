امریکی جج نے ٹرمپ انتظامیہ کی ویزا پالیسی مسترد کر دی
امریکی وفاقی جج ڈینس سائلر نے ٹرمپ انتظامیہ کی ویزا پالیسی کالعدم قرار دے دی، جس کے تحت غیر ملکی طلبہ اور صحافیوں کے امریکہ میں قیام کی مدت محدود کی جانی تھی۔
امریکی وفاقی جج ڈینس سائلر نے پیر کے روز ٹرمپ انتظامیہ کی اس ویزا پالیسی کو مسترد کر دیا ہے جس کے تحت غیر ملکی طلبہ اور صحافیوں کے امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے یا کام کرنے کی مدت پر سخت حدیں عائد کی جانی تھیں۔ جج سائلر نے اپنے حکم نامے میں اس پالیسی کو من مانی، اختیار کا غلط استعمال اور قانون کے مطابق نہ ہونے کی بنیاد پر کالعدم قرار دیا۔
یہ نئے ویزا قواعد ستمبر میں نافذ ہونے تھے، تاہم جج سائلر نے انہیں عارضی طور پر روک دیا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ اس فیصلے کے خلاف اعلیٰ عدالت میں اپیل کر چکی ہے۔ یہ مقدمہ محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی (DHS) کے خلاف دائر کیا گیا تھا، جسے یونیورسٹیوں، اساتذہ اور صحافیوں کی نمائندگی کرنے والی یونینوں کے اتحاد نے چیلنج کیا تھا۔Also readLeBron James climbs to third on NBA's all-time assists list
نئے ویزا قواعد غیر ملکی طلبہ اور صحافیوں پر کیسے اثر ڈالتے
نئے قواعد کے مطابق غیر ملکی طالب علموں کو زیادہ سے زیادہ چار سال کے لیے قیام کی اجازت ہوتی، جس کے بعد انہیں توسیع کی درخواست دینا پڑتی۔ اب تک بین الاقوامی طلبہ اپنی تعلیم کے پورے دورانیے تک امریکہ میں رہ سکتے تھے۔
صحافیوں کے لیے قیام صرف 240 دن، یعنی تقریباً آٹھ مہینے تک محدود ہونا تھا، اور توسیع بھی اسی مدت کی ہو سکتی تھی۔ اس وقت غیر ملکی صحافی زیادہ سے زیادہ پانچ سال تک امریکہ میں رہ سکتے ہیں۔
جج سائلر کے مطابق یہ پالیسی غیر ملکی طلبہ کو پی ایچ ڈی جیسے طویل تعلیمی پروگراموں سے روکتی، انہیں جوائنٹ ڈگریاں حاصل کرنے سے منع کرتی اور تعلیمی شعبہ تبدیل کرنے کی اجازت نہ دیتی۔
عدالتی فیصلہ اور حکومتی مؤقف کا تضاد
جج سائلر نے واضح کیا کہ محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی وہ سرگرمی روکنے یا حوصلہ شکنی کرنے کی کوشش کر رہا ہے جسے کانگریس نے اجازت دینے اور فروغ دینے کے لیے بنایا تھا، یعنی امریکہ میں غیر ملکی طلبہ کو تعلیمی مواقع فراہم کرنا۔
فیصلے میں حکومتی مؤقف کی تفصیلات شامل نہیں کی گئیں، تاہم ٹرمپ انتظامیہ اس حکم کے خلاف اپیل دائر کر چکی ہے، اس لیے معاملہ ابھی حتمی طور پر طے نہیں ہوا۔
مقدمے میں یونینوں کے اتحاد نے ویزا پابندیوں کو چیلنج کیا تھا، اور جج سائلر نے اپنے فیصلے میں زیادہ تر توجہ بین الاقوامی طلبہ پر اس پالیسی کے ممکنہ اثرات پر مرکوز رکھی۔
امریکی امیگریشن کریک ڈاؤن اور طلبہ کی بڑی تعداد
یہ ویزا پابندیاں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وسیع امیگریشن کریک ڈاؤن کا حصہ ہیں، جس میں جارحانہ ملک بدری کی کارروائیاں اور قانونی شہریت کے راستوں پر نئی پابندیاں بھی شامل ہیں۔
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق امریکہ نے 2023-24 کے تعلیمی سال میں 11 لاکھ سے زائد بین الاقوامی طلبہ کا خیرمقدم کیا، جو کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ تعداد ہے۔
یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ امریکی تعلیمی اداروں کے لیے غیر ملکی طلبہ کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اور اسی پس منظر میں اس عدالتی فیصلے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔
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