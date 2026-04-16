امریکہ کی ایران کی تیل کی صنعت پر نئی اور سخت پابندیاں

امریکہ نے ایران کی تیل کی صنعت اور اس کے شپنگ نیٹ ورک پر نئی پابندیاں عائد کی ہیں، جس میں دو درجن سے زائد افراد، کمپنیاں اور بحری جہاز شامل ہیں۔ ان اقدامات کا مقصد ہرمز کے تنگ آبی راستے کو یرغمال بنانے کی ایران کی کوششوں کو روکنا اور اس کے تیل کی آمدنی کو محدود کرنا ہے۔
امریکی محکمہ خزانہ نے ایران کی تیل کی صنعت کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا ہے، جو ایران کے بحری راستوں کو بند کرنے اور مشرق وسطیٰ کی جنگ کے تناظر میں عائد کی گئی ہیں۔ ان نئی پابندیوں کا ہدف تیل کی ترسیل کے انفراسٹرکچر ہیں، جن کے تحت دو درجن سے زائد افراد، کمپنیاں اور بحری جہاز شامل کیے گئے ہیں جو محمد حسین شمخانی کے تیل کی شپنگ کے نیٹ ورک میں سرگرم عمل ہیں۔ محکمہ خزانہ نے واضح کیا ہے کہ یہ اقدامات ایران پر مالی دباؤ بڑھانے کے سلسلے کا حصہ ہیں، جس کا مقصد ایسے حکومتی عناصر کو نشانہ بنانا
ہے جو ایرانی عوام کی قیمت پر منافع کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ محمد حسین شمخانی، علی شمخانی کے صاحبزادے ہیں، جو خود ایرانی سپریم لیڈر علی خامنہ ای کے مشیر تھے۔ دونوں 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلی حملوں کے پہلے روز، یعنی مشرق وسطیٰ کی جنگ کے آغاز پر مارے گئے تھے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ایک علیحدہ بیان میں کہا ہے کہ امریکہ ایران کی ان کوششوں کو مؤثر طریقے سے محدود کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے جن کے ذریعے وہ ہرمز کے تنگ آبی راستے کو یرغمال بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کی جنگی مہم جوئی کے ردعمل کے طور پر، جو تیل اور گیس کی ترسیل کے لیے ایک اہم راستہ ہے، ہرمز کے تنگ آبی راستے کو بند کر دیا ہے۔ منگل کو، محکمہ خزانہ نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ وہ ایران کے سمندر میں موجود تیل کی فروخت کی اجازت دینے والے عارضی چھوٹ کو مزید توسیع نہیں دے گا۔ یہ اقدام جنگ کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں اضافے کو کم کرنے کی کوشش تھی۔ امریکہ کا الزام ہے کہ شمخانی نیٹ ورک، جو ایران اور متحدہ عرب امارات میں کام کرتا ہے، بظاہر قانونی مشاورتی اور شپنگ کمپنیوں کے ذریعے ان پابندیوں سے بچتا ہے جو نیٹ ورک کے بحری بیڑے کو چلاتی ہیں۔ محکمہ خزانہ نے بدھ کو ایران کے ایک باشندے سید نعیم بدرو الدین موسوی پر بھی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا، جسے ایران کی حمایت یافتہ تنظیم حزب اللہ کے لیے فنانسر کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ، تین ایسی کمپنیوں پر بھی پابندیاں عائد کی گئی ہیں جو وینزویلا کے سونے کے بدلے ایرانی تیل کی فروخت میں شامل ایک پیچیدہ منی لانڈرنگ سکیم سے منسلک ہیں۔ یہ پابندیاں ایران کے تیل کی برآمدات کو مزید محدود کرنے اور اس کے مالی ذرائع کو نشانہ بنانے کی ایک بڑی کوشش کا حصہ ہیں۔ ان اقدامات کا مقصد ایران کو اس کے علاقائی جارحانہ اقدامات سے باز رکھنا اور اسے اپنی تیل کی آمدنی کو کم کرنے پر مجبور کرنا ہے۔ یہ صورتحال مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور بین الاقوامی سطح پر تیل کی سپلائی کے لیے ایک بڑا چیلنج پیش کرتی ہے
