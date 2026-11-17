امریکی حملے اور ڈرون گرانے کا دعویٰ: قشم جزیرے پر بڑھی کشیدگی
امریکی فوج نے ایران کے قشم جزیرے پر ہوائی دفاعی نظام کو نشانہ بناتے ہوئے حملے کیے ہیں جبکہ ایران نے امریکی ڈرون گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔
امریکی فوجوں نے ایران کے جنوبی حصے میں واقع قشم جزیرے پر ہوائی دفاع ی نظام کو نشانہ بناتے ہوئے کم از کم چھ حملے کیے ہیں۔ ایران ی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ حملے اس جزیرے کی اسٹریٹجک اہمیت کی وجہ سے کیے گئے ہیں جو ہرمز کے تنگ راستے کے قریب واقع ہے۔ یہ تنگ راستہ ایک اہم عالمی شپنگ روٹ ہے جہاں سے دنیا کی تیل کی سپلائی کا ایک بڑا حصہ گزرتا ہے۔ ایران ی ذرائع نے بتایا ہے کہ یہ حملے ایک امریکی فوجی آپریشن کا حصہ تھے جس کا مقصد قشم جزیرے پر واقع ہوائی دفاع ی تنصیبات کو تباہ کرنا تھا۔ تاہم، حملوں میں کسی قسم کے جانوں کے نقصان یا ملبے کی تباہی کی کوئی تفصیل ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ ایران کے اسلامی انقلابی گارڈز کور نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ہوائی دفاع ی یونٹس نے امریکی MQ-1 نگرانی ڈرون کو قشم جزیرے کے علاقے پر گرانے میں کامیاب ہو گیا۔ انقلابی گارڈز کور کے ایک بیان کے مطابق، یہ ڈرون منگل کی شام 4:45 بجے مقامی وقت پر ایک جدید ہوائی دفاع ی نظام کے ذریعے روکا اور تباہ کر دیا گیا۔ یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ خطے میں تناؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ قشم جزیرہ ایران کے صوبہ ہرمزگان میں واقع ہے اور ہرمز کے تنگ راستے کے قریب ہونے کی وجہ سے اس کی فوجی اور حکمت عملی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نومبر کے اوائل میں بھی قشم جزیرے پر محدود حملے کی تصدیق کی تھی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ امریکی فورسز نے ایران ی ہوائی دفاع ی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران ی میڈیا اور انقلابی گارڈز کور کے طرف سے کیے گئے دعوؤں، بشمول امریکی ڈرون کی تباہی کے، کو آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کیا جا سکا ہے۔ عالمی برادری کے لیے یہ صورتحال انتہائی اہم ہے کیونکہ ہرمز کا تنگ راستہ توانائی کے ایک اہم کوریڈور کے طور پر کام کرتا ہے اور اس علاقے میں فوجی سرگرمیاں بین الاقوامی تشویش کا باعث بنتی ہیں۔ خطے میں امن و امان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے تمام فریقین کے درمیان کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ اس طرح کی سرگرمیاں نہ صرف خطے کے ممالک کے لیے بلکہ عالمی سطح پر بھی خطرے کا باعث بن سکتی ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس نوعیت کے حملے خطے میں امن کے عمل کے لیے منفی اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔.
امریکی فوجوں نے ایران کے جنوبی حصے میں واقع قشم جزیرے پر ہوائی دفاعی نظام کو نشانہ بناتے ہوئے کم از کم چھ حملے کیے ہیں۔ ایرانی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ حملے اس جزیرے کی اسٹریٹجک اہمیت کی وجہ سے کیے گئے ہیں جو ہرمز کے تنگ راستے کے قریب واقع ہے۔ یہ تنگ راستہ ایک اہم عالمی شپنگ روٹ ہے جہاں سے دنیا کی تیل کی سپلائی کا ایک بڑا حصہ گزرتا ہے۔ ایرانی ذرائع نے بتایا ہے کہ یہ حملے ایک امریکی فوجی آپریشن کا حصہ تھے جس کا مقصد قشم جزیرے پر واقع ہوائی دفاعی تنصیبات کو تباہ کرنا تھا۔ تاہم، حملوں میں کسی قسم کے جانوں کے نقصان یا ملبے کی تباہی کی کوئی تفصیل ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ ایران کے اسلامی انقلابی گارڈز کور نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ہوائی دفاعی یونٹس نے امریکی MQ-1 نگرانی ڈرون کو قشم جزیرے کے علاقے پر گرانے میں کامیاب ہو گیا۔ انقلابی گارڈز کور کے ایک بیان کے مطابق، یہ ڈرون منگل کی شام 4:45 بجے مقامی وقت پر ایک جدید ہوائی دفاعی نظام کے ذریعے روکا اور تباہ کر دیا گیا۔ یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ خطے میں تناؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ قشم جزیرہ ایران کے صوبہ ہرمزگان میں واقع ہے اور ہرمز کے تنگ راستے کے قریب ہونے کی وجہ سے اس کی فوجی اور حکمت عملی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نومبر کے اوائل میں بھی قشم جزیرے پر محدود حملے کی تصدیق کی تھی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ امریکی فورسز نے ایرانی ہوائی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی میڈیا اور انقلابی گارڈز کور کے طرف سے کیے گئے دعوؤں، بشمول امریکی ڈرون کی تباہی کے، کو آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کیا جا سکا ہے۔ عالمی برادری کے لیے یہ صورتحال انتہائی اہم ہے کیونکہ ہرمز کا تنگ راستہ توانائی کے ایک اہم کوریڈور کے طور پر کام کرتا ہے اور اس علاقے میں فوجی سرگرمیاں بین الاقوامی تشویش کا باعث بنتی ہیں۔ خطے میں امن و امان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے تمام فریقین کے درمیان کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ اس طرح کی سرگرمیاں نہ صرف خطے کے ممالک کے لیے بلکہ عالمی سطح پر بھی خطرے کا باعث بن سکتی ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس نوعیت کے حملے خطے میں امن کے عمل کے لیے منفی اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔
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