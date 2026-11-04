امریکہ میں میڈ ٹرم انتخابات: جے ڈی وینس نے ایران جنگ کو شکست کا سبب قرار دیا
امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے اعتراف کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ اور مہنگائی نے ریپبلکن پارٹی کو میڈ ٹرم انتخابات میں سنگین نقصان پہنچایا۔
امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے حال ہی میں ہونے والے میڈ ٹرم انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کی خراب کارکردگی کا ذمہ دار ایران کے ساتھ جاری جنگ اور بڑھتی ہوئی معاشی مشکلات کو قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تنازعات اور مہنگائی نے سابق حامیوں کو پارٹی سے دور کر دیا۔
انتخابات میں ریپبلکنز کی شکست کی وجوہات
جے ڈی وینس نے ایک بیان میں واضح کیا کہ بہت سے ووٹرز جو 2024 کے صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے ساتھ تھے، وہ 2026 کے میڈ ٹرم انتخابات میں جمہوری جماعت کو ووٹ دے چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تبدیلی صرف سیاسی پسندیدگی کا معاملہ نہیں بلکہ حقیقت پسندانہ مسائل کی وجہ سے ہے۔Also readلیبیا دار الافتا نے نائیکی کی مصنوعات پر شرکیہ علامت کا فتویٰ جاری کیا
وینس نے ایک پولسٹر کے حوالے سے بھی بات کی جس کے نتائج نے ثابت کیا کہ ایران پر جنگ اور معیشت پر اثرات ووٹرز کے رویے کو بدلنے میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگ اب اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے تعلقات میں تبدیلی چاہتے ہیں، جو کہ ایک اہم سیاسی عامل بنا۔
معاشی دباؤ اور خارجہ پالیسی پر تنقید
امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے فروری کے آخر میں شروع کی گئی ایران کے خلاف جنگ کے بارے میں وینس نے ذاتی شکوک و شبہات کا اظہار بھی کیا تھا۔ اب وہ سرکاری سطح پر اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اس جنگ نے ریپبلکن پارٹی کی حمایت کم کی ہے۔
نائب صدر نے مزید وضاحت کی کہ ووٹر ٹرن آؤٹ کی کمی کو شکست کی وجہ نہیں بنایا جا سکتا، بلکہ ٹرمپ کے سابق حامیوں میں عدم اطمینان ہی اصل مسئلہ ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ پارٹی کو اپنی پالیسیوں کا جائزہ لینا ہوگا تاکہ مستقبل میں ایسی غلطیاں نہ دہرائی جائیں۔
2028 کے انتخابات اور سیاسی مستقبل
ان نتائج نے جمہوری جماعت کو فائدہ پہنچایا ہے اور اس نے جے ڈی وینس کے 2028 کے صدارتی انتخابات میں نامزدگی کے امکانات پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ وہ ابتدائی طور پر ریپبلکن امیدواروں میں سے ایک سمجھے جاتے تھے لیکن اب صورتحال مختلف نظر آتی ہے۔
اس ضمن میں پیرس جیل میں شاہ محمود قریشی کے زخمی ہونے اور امریکی ہاؤس میں مسلمان امیدواروں کی کامیابی جیسے دیگر واقعات بھی عالمی سیاست میں دلچسپی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ تاہم، وینس کا مرکزی نکتہ یہی رہتا ہے کہ جنگ مخالف جذبات نے ریپبلکنز کو متاثر کیا ہے۔
واضح رہے کہ ایندھن کی قیمتوں میں بھی کمی لاؤٹ کی گئی ہے جس میں پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 3.40 روپے اور ڈیزل کی قیمت 7.76 روپے فی لیٹر کم کی گئی ہے۔ یہ معاشی اقدامات عوامی دباؤ کو کم کرنے کی کوشش کا حصہ ہیں۔
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