امریکہ کی جانب سے پوتن کو جی 20 سربراہی اجلاس میں شرکت کی دعوت

امریکہ روسی صدر ولادیمیر پوتن کو میامی میں منعقد ہونے والے جی 20 سربراہی اجلاس میں شرکت کی دعوت دے رہا ہے، لیکن صدر ٹرمپ کو شک ہے کہ وہ آئیں گے۔
امریکہ کی جانب سے روسی صدر ولادیمیر پوتن کو میامی میں منعقد ہونے والے جی 20 سربراہی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی جائے گی، اس بات کا اعلان ایک امریکی عہدیدار نے جمعرات کے روز کیا۔ تاہم، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شک ظاہر کیا ہے کہ ان کا روسی ہم منصب اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ یہ دعوت پوتن پر عائد بین الاقوامی دباؤ میں ایک بڑی نرمی کی نشانی ہوگی، جنہیں 2022 میں یوکرین پر حملے کے بعد مغربی ممالک نے بائی کاٹ کر رکھا ہے، لیکن ٹرمپ نے نہیں۔ امریکہ اس سال جی 20 بڑی معیشتوں کے گروپ کی میزبانی کر رہا ہے اور ٹرمپ نے دسمبر میں فلوریڈا میں اپنے زیر استعمال ریاست میں ایک شان دار سربراہی اجلاس منعقد کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ایک سینئر ٹرمپ انتظامیہ کے اہلکار نے ایک بیان میں کہا کہ ' جی 20 کے تمام اراکین کو وزارتی اجلاسوں اور سربراہی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی جائے گی۔' صدر ٹرمپ نے کہا کہ 'مجھے نہیں معلوم کہ وہ آرہے ہیں، لیکن ایمانداری سے کہوں تو مجھے شک ہے کہ وہ آئیں گے۔' لیکن ٹرمپ نے پوتن کو شامل کرنے کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ 'اگر وہ آتے ہیں تو یہ شاید بہت مددگار ثابت ہوگا۔' انہوں نے 2014 میں یوکرین پر ایک محدود حملے کے ردعمل میں سابق صدر باراک اوبامہ پر روس کو اس وقت کے جی 8 سے نکالنے پر تنقید کی جو کہ امیر جمہوریات کا ایک کلب تھا۔ ٹرمپ نے اگست میں پوتن کو الاسکا میں استقبال کیا، یہ روسی رہنما کی یوکرین پر حملے کے بعد مغربی مٹی پر پہلی قدم تھی۔ گزشتہ سال دوبارہ وائٹ ہاؤس میں واپسی کے بعد، ٹرمپ نے یوکرین میں جنگ کو ختم کرنے کی کوشش میں روس کے ساتھ لمبے عرصے سے منجمد تعلقات کو بحال کرنے کی کوشش کی ہے۔ شروع میں 24 گھنٹوں میں جنگ ختم کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے، ٹرمپ کی اب تک کی کوششوں کے کوئی خاص نتائج برآمد نہیں ہوئے، یہاں تک کہ ماسکو اور کیف نے متعدد بار بات چیت بھی کی ہے۔ ٹرمپ نے بار بار یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی پر روس کو علاقہ سونپنے سے انکار کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ ماسکو میں کریملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے کہا کہ 'اس حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔' روسی نائب وزیر خارجہ الیکزینڈر پانکن کے مطابق روس کو 14-15 دسمبر کو میامی میں ہونے والے سربراہی اجلاس میں 'اعلیٰ سطح' پر دعوت دی گئی ہے، یہ بات ریا نووستی خبر رساں ادارے نے نقل کی ہے۔ 2023 میں، بین الاقوامی فوجداری عدالت (ICC) نے جنگ کے حوالے سے پوتن کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا تھا، جس کے نتیجے میں روسی رہنما کو ان ممالک میں سفر کرنے سے گریز کرنا پڑا جہاں انہیں نظریہ طور پر گرفتار کیا جانا تھا۔ پوتن 2019 کے بعد سے کسی بھی جی 20 سربراہی اجلاس میں شرکت نہیں کر رہے ہیں، پہلے تو کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے اور پھر جنگ کی وجہ سے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ امریکہ کی جانب سے یہ دعوت ایک پیچیدہ سفارتی صورتحال میں دی گئی ہے، جہاں روس اور یوکرین کے درمیان جنگ جاری ہے اور مغربی ممالک نے روس پر سخت پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے پوتن کو دعوت دینے کا فیصلہ ان کی روس کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی پالیسی کا حصہ ہے، لیکن اس فیصلے پر امریکہ اور یورپ دونوں میں تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ بہت سے ناقدین کا خیال ہے کہ پوتن کو دعوت دینا یوکرین کے ساتھ یکجہتی کے خلاف ہے اور روس کو جنگ جاری رکھنے کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہے۔ دوسری جانب، ٹرمپ کے حامیوں کا کہنا ہے کہ پوتن کے ساتھ مذاکرات کرنے سے جنگ کو ختم کرنے کا راستہ کھل سکتا ہے۔ مجموعی طور پر، یہ دعوت بین الاقوامی تعلقات میں ایک اہم پیشرفت ہے اور اس کے نتائج دور رس ہوسکتے ہیں۔ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ پوتن اس دعوت کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ شرکت کرتے ہیں تو یہ سربراہی اجلاس دنیا کے لیے ایک اہم لمحہ ہوگا.
جی 20 ولادیمیر پوتن ڈونلڈ ٹرمپ یوکرین ریاست ہائے متحدہ امریکہ
United States Latest News, United States Headlines
