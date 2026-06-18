امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ ختم کرنے کے لیے معاہدہ

امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ ختم کرنے کے لیے ایک معاہدہ پیش کیا گیا ہے۔ معاہدے میں ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کرنے سے متعلق سب سے مشکل معاملات کو آخری معاہدے کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یہ بحیرہ احمر کے راستے کھولنے کے لیے 60 روزہ مذاکرات کے دورانیے کا راستہ بھی کھولتا ہے۔
امریکہ نے ایک معاہدے کا متن پیش کیا ہے جو ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ ختم کرنے اور بحیرہ احمر کا راستہ کھولنے کے لیے ہے۔ معاہدے کے 14 نقاطوں میں ایک اعلیٰ سطحی تفہیم ہے جس میں ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کرنے سے متعلق سب سے مشکل معاملات کو آخری معاہدے کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یہ بحیرہ احمر کے راستے کھولنے کے لیے 60 روزہ مذاکرات کے دورانیے کا راستہ بھی کھولتا ہے۔ معاہدے کا مکمل متن جس کا عنوان ہے "اسلام آباد یادداشت نامہ"، جسے امریکہ کی ایک سینئر عہدیدار نے صحافیوں کو پڑھ کر سنایا ہے، میں 14 نقاطوں میں ایک اعلیٰ سطحی تفہیم ہے جس میں ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کرنے سے متعلق سب سے مشکل معاملات کو آخری معاہدے کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یہ بحیرہ احمر کے راستے کھولنے کے لیے 60 روزہ مذاکرات کے دورانیے کا راستہ بھی کھولتا ہے.
امریکہ نے ایک معاہدے کا متن پیش کیا ہے جو ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ ختم کرنے اور بحیرہ احمر کا راستہ کھولنے کے لیے ہے۔ معاہدے کے 14 نقاطوں میں ایک اعلیٰ سطحی تفہیم ہے جس میں ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کرنے سے متعلق سب سے مشکل معاملات کو آخری معاہدے کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یہ بحیرہ احمر کے راستے کھولنے کے لیے 60 روزہ مذاکرات کے دورانیے کا راستہ بھی کھولتا ہے۔ معاہدے کا مکمل متن جس کا عنوان ہے "اسلام آباد یادداشت نامہ"، جسے امریکہ کی ایک سینئر عہدیدار نے صحافیوں کو پڑھ کر سنایا ہے، میں 14 نقاطوں میں ایک اعلیٰ سطحی تفہیم ہے جس میں ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کرنے سے متعلق سب سے مشکل معاملات کو آخری معاہدے کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یہ بحیرہ احمر کے راستے کھولنے کے لیے 60 روزہ مذاکرات کے دورانیے کا راستہ بھی کھولتا ہے
امریکہ ایران جنگ بحیرہ احمر معاہدہ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
زندہ جانوروں پر سائنسی تجربات کی تعداد میں کمی - ایکسپریس اردو2022 میں جانوروں پر کیے جانے والے تجربات کی تعداد 30 لاکھ 60 سے کم ہو کر 27 لاکھ 60 ہزار تک گِر گئی
Read more »
Hangzhou Asian Games: Philippines claim Asiad men’s basketball crownThe Philippines won their first Asian Games men's basketball gold medal in over 60 years on Friday, defeating Jordan 70-60 in the final.
Read more »
Hangzhou Asian Games: Philippines claim Asian men’s basketball crownThe Philippines won their first Asian Games men's basketball gold medal in over 60 years on Friday, defeating Jordan 70-60 in the final.
Read more »
جولائی تا مارچ سالانہ بنیاد پر پیٹرولیم لیوی کی وصولی میں تقریباً 100فیصد اضافہاس وقت فی لیٹر پیٹرول پر 60 روپے لیوی وصول کی جارہی ہے جب کہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کے فی لیٹر پر 60 روپے کے حساب سے لیوی عائد ہے۔
Read more »
Over 60 people arrested for violating Section 144 imposed in KarachiLaw enforcement authorities on Sunday arrested over 60 individuals for violating Section 144 to more than 60
Read more »
سندھ حکومت کا کراچی میں مزید 500 الیکٹرک بسیں چلانے کا فیصلہمنصوبے کے تحت 60 بسیں ہر ڈویژن کو دی جائیں گی اور یہ 60 بسیں 6 ڈویژنز میں چلائی جائیں گی
Read more »