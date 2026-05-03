امریکی صدر ٹرمپ نے یورپی یونین کی گاڑیوں پر 25 فیصد ٹیرف لگانے کا اعلان کیا

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپی یونین سے امریکا میں وارد کی جانے والی کاروں اور ٹرکوں پر 25 فیصد ٹیرف لگانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان کے ذریعے کیا گیا، جہاں ٹرمپ نے کہا کہ یورپی یونین امریکا کے ساتھ تجارتی معاہدوں کی مکمل پابندی نہیں کر رہی ہے، جس کے باعث یہ اقدام ضروری ہوا۔ آئندہ ہفتے سے یورپی یونین کی گاڑیوں پر محصولات میں اضافہ نافذ ہو جائے گا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپی یونین سے امریکا میں وارد کی جانے والی کاروں اور ٹرکوں پر 25 فیصد ٹیرف لگانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان کے ذریعے کیا گیا، جہاں ٹرمپ نے کہا کہ یورپی یونین امریکا کے ساتھ تجارت ی معاہدوں کی مکمل پابندی نہیں کر رہی ہے، جس کے باعث یہ اقدام ضروری ہوا۔ آئندہ ہفتے سے یورپی یونین کی گاڑیوں پر محصولات میں اضافہ نافذ ہو جائے گا۔ ٹرمپ نے واضح کیا کہ اگر یورپی کمپنیاں امریکا میں گاڑیاں تیار کریں گی تو کوئی ٹیرف لگا نہیں جائے گا۔ امریکی صدر نے کہا کہ امریکا میں آٹوموبائل اور ٹرک سازی کے نئے کارخانے زیر تعمیر ہیں، جن میں 100 ارب ڈالر سے زائد سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ یہ کارخانے امریکی کارکنوں کو روزگار فراہم کریں گے اور جلد کام شروع کر دیں گے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکا میں صنعتی ترقی کی موجودہ رفتار ماضی میں نہیں دیکھی گئی ہے، اور یہ اقدامات ملکی معیشت کو مزید مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ ماہرین کے مطابق یہ فیصلہ امریکا اور یورپی یونین کے درمیان تجارت ی کشیدگی میں اضافہ کر سکتا ہے، جبکہ عالمی آٹوموبائل مارکیٹ پر بھی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ یورپی یونین کے تجارت ی نمائندے نے کہا کہ یہ اقدام ایک جانب دار ہے اور یورپی کارخانوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ امریکا کی آٹوموبائل انڈسٹری کے نمائندے نے کہا کہ یہ فیصلہ امریکی کارکنوں کے لیے نئے روزگار کے مواقع پیدا کرے گا، لیکن یہ بھی کہا گیا کہ یہ اقدام یورپی کارخانوں کے لیے چیلنج بن سکتا ہے۔ تجارت ی ماہرین کے مطابق، اگر یورپی یونین امریکا کے ساتھ تجارت ی جنگ میں شامل ہو جائے تو یہ عالمی معیشت پر منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ امریکی حکومت نے کہا کہ یہ فیصلہ امریکی آٹوموبائل انڈسٹری کو مضبوط بنانے کے لیے ہے، جبکہ یورپی یونین نے کہا کہ یہ اقدام غیر منصفانہ ہے.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپی یونین سے امریکا میں وارد کی جانے والی کاروں اور ٹرکوں پر 25 فیصد ٹیرف لگانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان کے ذریعے کیا گیا، جہاں ٹرمپ نے کہا کہ یورپی یونین امریکا کے ساتھ تجارتی معاہدوں کی مکمل پابندی نہیں کر رہی ہے، جس کے باعث یہ اقدام ضروری ہوا۔ آئندہ ہفتے سے یورپی یونین کی گاڑیوں پر محصولات میں اضافہ نافذ ہو جائے گا۔ ٹرمپ نے واضح کیا کہ اگر یورپی کمپنیاں امریکا میں گاڑیاں تیار کریں گی تو کوئی ٹیرف لگا نہیں جائے گا۔ امریکی صدر نے کہا کہ امریکا میں آٹوموبائل اور ٹرک سازی کے نئے کارخانے زیر تعمیر ہیں، جن میں 100 ارب ڈالر سے زائد سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ یہ کارخانے امریکی کارکنوں کو روزگار فراہم کریں گے اور جلد کام شروع کر دیں گے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکا میں صنعتی ترقی کی موجودہ رفتار ماضی میں نہیں دیکھی گئی ہے، اور یہ اقدامات ملکی معیشت کو مزید مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ ماہرین کے مطابق یہ فیصلہ امریکا اور یورپی یونین کے درمیان تجارتی کشیدگی میں اضافہ کر سکتا ہے، جبکہ عالمی آٹوموبائل مارکیٹ پر بھی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ یورپی یونین کے تجارتی نمائندے نے کہا کہ یہ اقدام ایک جانب دار ہے اور یورپی کارخانوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ امریکا کی آٹوموبائل انڈسٹری کے نمائندے نے کہا کہ یہ فیصلہ امریکی کارکنوں کے لیے نئے روزگار کے مواقع پیدا کرے گا، لیکن یہ بھی کہا گیا کہ یہ اقدام یورپی کارخانوں کے لیے چیلنج بن سکتا ہے۔ تجارتی ماہرین کے مطابق، اگر یورپی یونین امریکا کے ساتھ تجارتی جنگ میں شامل ہو جائے تو یہ عالمی معیشت پر منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ امریکی حکومت نے کہا کہ یہ فیصلہ امریکی آٹوموبائل انڈسٹری کو مضبوط بنانے کے لیے ہے، جبکہ یورپی یونین نے کہا کہ یہ اقدام غیر منصفانہ ہے
امریکی صدر یورپی یونین ٹیرف تجارت آٹوموبائل انڈسٹری
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Trump says will raise US tariffs on EU cars, trucks to 25%President Donald Trump said Friday that he will hike US tariffs on cars and trucks from the European Union next week, charging that the bloc is not complying with an earlier trade deal.
Read more »
لینسٹر نے چیمپئنز کپ فائنل میں جگہ بنا لیلینسٹر نے ٹولون کے خلاف سنسنی خیز مقابلے کے بعد چیمپئنز کپ کے فائنل میں جگہ حاصل کر لی۔ آئرش صوبے نے 29-25 سے فتح حاصل کی، جبکہ ٹولون نے آخری لمحات میں حیران کن واپسی کی کوشش کی۔
Read more »
پنجاب میں بارش کے بعد موسم میں تبدیلی، لاہور میں نکاسی آب کے لیے الرٹ جاریلاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا، جبکہ نکاسی آب کے لیے واسا نے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں آج کم سے کم درجہ حرارت 25 اور زیادہ سے زیادہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ متوقع ہے۔
Read more »