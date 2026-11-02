امریکا میں وسط مدتی انتخابات: ٹرمپ انتظامیہ پر ہارورڈ یونیورسٹی کا قانونی دباؤ
امریکا میں 3 نومبر کو ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ہارورڈ یونیورسٹی کیس میں عدالتی فیصلے کے ساتھ 11 سینیٹ نشستوں پر بھی سخت مقابلہ درپیش ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے ہارورڈ یونیورسٹی کے داخلوں میں نسلی امتیاز کی تحقیقات کے لیے طلبہ کے ذاتی ریکارڈ حاصل کرنے کی اپنی درخواست کو مسترد کرنے والی امریکی وفاقی عدالت کے فیصلے کے بعد ایک بڑا قانونی جھٹکا سہا ہے۔ یہ فیصلہ امریکہ میں آئندہ وسط مدتی انتخابات کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاسی مقبولیت پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے، خاص طور پر جب کہ وہ اپنی پارٹی کے لیے 11 سینیٹ کی نشستوں کے لیے کانٹے کے مقابلے کا سامنا کر رہے ہیں۔
امریکی وسط مدتی انتخابات کی تفصیلات
امریکہ میں کل بروز منس 3 نومبر کو ہونے والے اہم وسط مدتی انتخابات میں تمام 435 نشستوں پر ایوان نمائندگان کے لیے مقابلہ ہوگا۔ اس کے علاوہ، امریکی سینیٹ کی کل 100 نشستوں میں سے صرف 35 نشستوں کے لیے الیکشن ہو رہا ہے، جنہیں بھی تبدیل ہونے کے امکان ہے۔Also readامریکی درمیانی انتخابات 2020: کانگریس پر کنٹرول کا فیصلہ کن دن
سی سی این کی رپورٹس کے مطابق، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی ریپبلکن پارٹی کی جانب سے 11 سینیٹ کی نشستوں پر نمایاں چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان نشستوں پر مقابلہ انتہائی تنگ ہوگا اور نتائج کی بنیاد پر امریکی کانگریس کی آئندہ دو سالہ حکمت عملی کا تعین ہوگا۔
اس انتخابات میں سیاسی تجزیہ کاروں نے پہلے ہی واضح کیا ہے کہ اگر ڈیموکریٹک پارٹی نے ان 35 نشستوں میں کافی تعداد جیتی تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں پر روک لگ سکتی ہے، جبکہ ریپبلکنز کے لیے نشستیں برقرار رکھنا اپوزیشن کو کمزور کرنے کے لیے ضروری ہے۔
ہارورڈ یونیورسٹی اور عدالتی حکم نامہ
امریکی وفاقی عدالت نے ہارورڈ یونیورسٹی کے داخلے کے لیے طلبہ کے ریکارڈ حاصل کرنے کی ٹرمپ انتظامیہ کی درخواست کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ محکمہ انصاف کا موقف تھا کہ یہ معلومات ضروری ہیں تاکہ یہ جانچا جا سکے کہ آیا یونیورسٹی طلبہ کے داخلوں میں نسل کو اب بھی ترجیح دے رہی ہے یا نہیں۔
یہ جانچ 2023 میں امریکی سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے کی جا رہی تھی، جس میں جامعات کے داخلوں میں نسل کی بنیاد پر ترجیح دینے کے طریقہ کار کو غیر آئینی قرار دیا گیا تھا۔ ٹرمپ حکومت کا کہنا تھا کہ کئی برسوں کے داخلہ ریکارڈ کی ضرورت ہے تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ عدالتی ہدایات کی پابندی کر رہی ہے۔
تاہم، ہارورڈ یونیورسٹی نے مؤقف اختیار کیا کہ حکومت نے قانونی تقاضے پورے کیے بغیر مقدمہ دائر کیا اور ہزاروں طلبہ کی ذاتی اور نجی معلومات کو غیر ضروری طور پر طلب کیا۔ یونیورسٹی کا کہنا تھا کہ یہ اقدام محض پالیسی اختلاف نہیں بلکہ ایک جارحانہ قانونی حکمت عملی ہے۔
حکومت اور یونیورسٹی کے درمیان کشیدگی
ہارورڈ یونیورسٹی نے اس عدالتی فیصلے کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ادارے پر دباؤ ڈالنے کی ایک وسیع مہم کا حصہ قرار دیا ہے۔ یونیورسٹی کے مطابق، یہ اقدام تعلیمی خود مختاری اور طلبہ کے حقوق کی خلاف ورزی ہے جسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔
واضح رہے کہ اس سے قبل بھی عدالتیں یونیورسٹی کے دو ارب ڈالر سے زائد وفاقی تحقیقی فنڈز روکنے کے حکومتی اقدام کے خلاف فیصلے دے چکی ہیں۔ اس کے علاوہ، غیرملکی طلبہ کی میزبانی محدود کرنے کے دیگر اقدامات کو بھی قانونی چیلنج کا سامنا کرنا پڑا تھا، جو یونیورسٹی کی پوزیشن کو مضبوط کرتے ہیں۔
اس تنازعے میں یونیورسٹی نے دلائل دیے ہیں کہ محکمہ انصاف کا ریکارڈ مانگنا درخواست دہندہ کے حق سے کہیں زیادہ طلبہ کی پرائیویسی کی خلاف ورزی ہے، خاص طور پر جبکہ کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا ہے کہ ہارورڈ نے نسل پرستی کی پالیسی کو اپنایا ہے۔
سیاسی اثرات اور آنے والا وقت
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ قانونی شکست اس وقت ہوتی ہے جب انہیں 3 نومبر کو ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ اگر 11 سینیٹ کی نشستوں میں سے زیادہ نشستیں ڈیموکریٹس کے پاس چلی جاتی ہیں، تو ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی نگرانی کی صلاحیت کم ہو سکتی ہے۔
سیاسی حلقوں کا ماننا ہے کہ ہارورڈ کیس صرف ایک تعلیمی تنازعہ نہیں بلکہ وفاقی حکومت کی طاقت اور آزاد اداروں کی خود مختاری کے درمیان ایک وسیع تر جنگ ہے۔ نتائج کی بنیاد پر مستقبل میں دیگر یونیورسٹیز اور سرکاری اداروں پر بھی اسی طرح کے قانونی دباؤ پڑ سکتے ہیں۔
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