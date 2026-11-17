امریکی فضائی بحران: ٹرمپ کا بائیڈن انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہرایا
امریکی ایئر ٹریفک کنٹرول کے نظام کی خرابی کے باعث بڑے پیمانے پر پروازیں منسوخ ہوئیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا ذمہ دار سابق حکومت کو ٹھہراتے ہوئے تدارک کے لیے فنڈز کا مطالبہ کیا۔
امریکہ میں ایئر ٹریفک کنٹرول کے نظام کی تکنیکی خرابی کے نتیجے میں پیدا شدہ فضائی بحران مزید ایک روز جاری رہنے کا امکان ہے، جس کے باعث روزانہ لاکھوں مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے معمول کی پروازوں کو مکمل طور پر بحال کرنے کے شیڈول کو آگے بڑھا دیا ہے، جو کہ اس پیچیدہ صورتحال کا ایک اہم حصہ ہے۔
بحران کی وجوہات اور تکنیکی خرابی
حکام کے مطابق، جمعہ کے روز ایئر ٹریفک کنٹرول کے مواصلاتی نظام کی اپ گریڈیشن کے دوران ایک سنگین تکنیکی خرابی پیدا ہوئی۔ اس خرابی کے باعث امریکہ بھر میں پروازوں کی روانگی کو فوری طور پر روکنا پڑا، جس سے بڑے پیمانے پر فضائی آپریشن متاثر ہوئے۔ اس واقعہ کے نتیجے میں اتوار کو بھی سیکڑوں پروازیں منسوخ کر دی گئیں، جس سے سفری نظام میں شدید خلل پیدا ہوا۔Also readحضرت بلال اور پاکستان میں افریقی مسلمانوں کی legacy
ٹرمپ کا بائیڈن انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہرانا
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی روز کی خاموشی کے بعد اس فضائی بحران پر ردعمل دیتے ہوئے اس کا ذمہ دار سابق صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کو قرار دیا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہیں سابق حکومت سے ایک انتہائی خراب اور فرسودہ نظام ورثے میں ملا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکا کے پرانے ایئر ٹریفک کنٹرول نظام کو جدید بنانے اور اس بحران کو مستقل طور پر حل کرنے کے لیے کانگریس کو فنڈز کی منظوری دینی ہوگی۔
مسافروں کی مشکلات اور بحالی کا عمل
امریکہ میں فلائٹ آپریشن جزوی طور پر بحال ہونے کے باوجود بھی 2 ہزار سے زائد پروازیں منسوخ کی گئیں، جس کے نتیجے میں ہزاروں مسافر اپنے منزلوں تک نہیں پہنچ سکے۔ امریکی وزیر ٹرانسپورٹیشن شان ڈفی نے وضاحت کی کہ فضائی آپریشن کی بحالی کا عمل اتوار کو بہتر ہو جائے گا، تاہم مکمل معمول پر آنے میں پیر تک کا وقت لگ سکتا ہے۔ ان کے مطابق جمعہ کے بحران کے باعث طیارے اور عملے کے ارکان اپنی مقررہ جگہوں پر موجود نہیں، جنہیں دوبارہ شیڈول کے مطابق لانے میں وقت درکار ہوگا۔
لاکھوں مسافروں کے لیے سفری رکاوٹیں
اس صورتحال کے باعث لاکھوں مسافروں کو سفری مشکلات کا سامنا ہے اور ان کے پروگرام شدید طور پر متاثر ہوئے ہیں۔ وزیر ٹرانسپورٹیشن شان ڈفی نے بتایا کہ طیاروں اور عملے کو دوبارہ اپنی اصل جگہوں پر پہنچانے کے لیے نظامی ترتیبات میں وقت درکار ہے، جو کہ بحران کے دوران بکھر گئی تھیں۔ اس لیے توقع کی جا رہی ہے کہ پیر تک مکمل معمول بحال ہو جائے گا، لیکن اس وقت تک مسافروں کے لیے مشکلات برقرار رہیں گی۔
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