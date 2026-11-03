امریکی میڈ ٹرم انتخابات: رہن سہن کے اخراجات اور ٹرمپ کی منظوری پر غور
رائٹرز/آپسو پول کے مطابق امریکی ووٹرز میں سے 48 فیصد رہن سہن کے بڑھتے ہوئے اخراجات کو اپنی رائے دینے کا اہم ترین سبب قرار دیتے ہیں۔
واشنگٹن، 04 نومبر 26: امریکہ میں منگل کو ہونے والے میڈ ٹرم انتخابات میں کانگریس کے کنٹرول کا تعین کرنے والے ووٹرز اب اپنے ریاستی دارالحکومتوں کی طرف جا رہے ہیں۔ رائٹرز اور آپسو کے مشترکہ سروے کے نتائج بتاتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کے آخری دو سالوں کے لیے یہ انتخاب انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔
رہن سہن کے اخراجات ووٹرز کی بنیادی فکر
اس سروے میں شامل 1765 بالغ امریکی شہریوں کے جوابات کا تجزیہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ 48 فیصد رجسٹرڈ ووٹرز نے واضح کیا ہے کہ رہن سہن کے اخراجات ان کی ووٹ دینے کے فیصلے کا سب سے بڑا محرک ہیں۔ اس کے مقابلے میں صرف 26 فیصد ووٹرز جمہوری معیاروں اور 13 فیصد تارکین وطن کی صورتحال کو اہم مسئلہ قرار دیتے ہیں۔Also readمحمد عامر سمیت کون سے بڑے کھلاڑی افغانستان پریمیئر لیگ کھیلیں گے؟
فروری میں ایران کے خلاف امریکی اسرائیلی جنگ شروع ہونے کے بعد سے یومیہ ایندھن کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس کا براہ راست اثر گھروں کے بجٹ پر پڑ رہا ہے۔ سروے میں درج کردہ غلطی کا امکان 3 فیصد ہے، جو رجسٹرڈ ووٹرز کے لیے ایک معیاری پیمانہ ہے۔
ٹرمپ کی منظوری اور جنگ کے اثرات
ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی حمایتی تنظیموں کو متحرک کرنے کے لیے کہا تھا کہ وہ خود کو ووٹ بینک پر موجود تصور کریں۔ تاہم، رائٹرز/آپسو کے سروے میں 48 فیصد لوگوں نے اشارہ کیا کہ وہ اپنی رائے کو ٹرمپ کے خلاف ووٹ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔
صرف 25 فیصد ووٹرز نے تصدیق کی کہ وہ ٹرمپ کے حق میں ووٹ دے رہے ہیں، جبکہ 25 فیصد نے کہا کہ ٹرمپ ان کے ووٹ پر کوئی اثر نہیں ڈالتے۔ ٹرمپ نے استدلال کیا ہے کہ ایران کے ایٹمی ہتھیاروں سے بچنے کے لیے فوجی کارروائی ضروری تھی۔
ووٹرز میں سے 25 فیصد کا خیال ہے کہ فوجی کارروائی اس لاگت کے قابل ہے، لیکن 55 فیصد کا ماننا ہے کہ یہ اقدام مہنگا پڑا۔ 18 فیصد افراد ابھی تک حتمی رائے سے قاصر ہیں۔
انتخابات کی سالمیت اور گھرانوں کی مالی حالت
امریکی ووٹرز عمومی طور پر الیکشن پروسیس پر اعتماد رکھتے ہیں، جہاں 77 فیصد کا یقین ہے کہ ان کے ووٹ درست طریقے سے گنے جائیں گے۔ تاہم، 45 فیصد ووٹرز کا دعویٰ ہے کہ ووٹ فراڈ ایک وسیع پیمانے پر پھیل گیا ہے۔
وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد الیکشن کی سالمیت اور ووٹنگ کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہے، حالانکہ ٹرمپ نے بغیر کسی ثبوت کے دعویٰ کیا تھا کہ غیر ملکی شہری غیر قانونی طور پر ووٹ دے رہے ہیں۔
جنوری 2025 میں ٹرمپ کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد سے 49 فیصد امریکیوں کا کہنا ہے کہ ان کے گھرانے کی مالی حالت خراب ہوئی ہے۔ صرف 13 فیصد نے بہتری اور 37 فیصد نے استحکام کی نشاندہی کی۔
متبادل مسائل اور سیاسی رجحانات
38 فیصد ووٹرز نے ٹرانس جنڈر لڑکیوں کو خواتین کے کھیلوں سے روکنے کو انتہائی اہم مسئلہ قرار دیا، جبکہ 25 فیصد نے ٹرانس جنڈر حقوق کی حفاظت کو ترجیح دی۔ 42 فیصد ووٹرز AI ڈیٹا سینٹرز کی تعمیر کو محدود کرنے پر زور دیتے ہیں۔
بلینئرز کی جانب سے الیکشن میں سرمایہ کاری کے حوالے سے 93 فیصد ڈیموکریٹس اور 71 فیصد ریپبلکنس اسے نامناسب سمجھتے ہیں۔ 43 فیصد ووٹرز کا خیال ہے کہ ڈیموکریٹس کے پاس اچھے آئیڈیاز ہیں، جبکہ 39 فیصد ریپبلکنز کے حق میں ہیں۔
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