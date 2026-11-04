امریکی انتخابات کے بعد وال اسٹریٹ میں اضافہ اور تیل کی قیمتوں میں کمی
امریکی پارلیمان کے ڈیموکریٹس کے قبضے کے بعد وال اسٹریٹ میں اضافہ دیکھا گیا جب کہ تیل کی قیمتوں میں سات فیصد سے زائد کی شدید گراوٹ ریکارڈ کی گئی۔
امریکی وال اسٹریٹ کے اسٹاک منڈیوں نے جمعہ کی صبح واضح اضافہ دکھایا جب اسٹیٹ اسٹاک انڈیکس نے پانچ فیصد کی بلندی طے کی۔ اس خوشگوار صورتحال کی بنیادی وجہ امریکی وچ اینڈ الیکشنز کے نتائج کا سامنے آنا تھا، جس نے مارکیٹ میں حقیقی عدم یقینی کو ختم کر دیا۔ ڈیموکریٹک پارٹی نے دونوں گھروں، یعنی سینٹ اور ہاؤس آف ریپریزنٹیز پر اپنی گرفت مضبوط کر لی، جو امریکی سیاسی منظر نامے میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔
انتخابی نتائج کا مارکیٹ پر فوری اثر
ڈیموکریٹس کی کامیابی نے سرمایہ کاروں کو اس بات کا یقین دلا دیا کہ اب حکومتی بجٹ اور قوانین پر اثر انداز ہونے کے امکانات تبدیل ہو گئے ہیں۔ یہ فیصلہ ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف تحقیقات اور نئے قوانین کی بلنگ میں روک ٹوک کی صلاحیت ڈیموکریٹس کو دیتا ہے۔ اسٹیٹ اسٹاک انڈیکس میں اضافہ دیکھ کر سرمایہ کاروں میں حوصلہ بڑھا، خاص طور پر ان کمپنیوں کے حصص میں جو پچھلے کئی ہفتوں سے دباؤ میں تھیں۔Also readFederal cabinet endorses Pakistan-Kuwait defense cooperation agreement
تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی کا رجحان
اسی دوران کرورڈ آئل کی قیمتوں میں سات فیصد سے زائد کی گراوٹ ریکارڈ کی گئی، جو ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ انڈسٹری ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹس کے کنٹرول میں آنے سے ایران کے ساتھ تناؤ کم ہو سکتا ہے، جس سے تیل کی فراہمی کے امکانات بہتر ہوں گے۔ امریکی وائس پریزنٹ جے ونس نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ ریپبلکن کی شکست کی وجہ ایران کے جنگ کے خلاف عوامی ناراضگی ہے، جس سے ایندھن کی قیمتیں بڑھ گئی تھیں۔
کرورڈ آئل کی قیمتیں بند ہوتے وقت سو ڈالر فی بیرل سے نیچے آ گئیں۔ اینڈی لیپو کا کہنا ہے کہ انتخابات کے نتائج یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ٹرمپ اب ممکنہ طور پر معاہدے کرنے کے موڈ میں ہو سکتے ہیں۔ ڈیموکریٹس کے سینٹ اور ہاؤس دونوں پر قبضے کے بعد وہ جنگ کے فنڈز کو محدود کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، جو ٹرمپ کو تنازعہ ختم کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔
ٹیکنالوجی اور ڈیفنس سیکٹر کا کردار
مارکیٹ میں ٹیکنالوجی کے دیو ہیکل کمپنیوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ مائیکروسافٹ اور ایمیزون کے حصص میں اضافہ دیکھا گیا، جب کہ این وائی ڈی جی چپس مینوفیکچررز کے حصص میں کمی آئی۔ ایلون مسک کی کمپنیاں، جسپیس ایکس اور ٹیسلہ، دونوں میں کمی ریکارڈ کی گئی، کیونکہ مسک کے بڑے سیاسی عطیات ڈیموکریٹک لہر کو روکنے میں ناکام رہے۔
سیکورٹی سیکٹر میں لاکہیڈ مارٹن کے حصص میں چھ فیصد سے زائد کی گراوٹ ریکارڈ کی گئی، جو دفاعی اخراجات میں کمی کے اندیشوں کی عکاسی کرتی ہے۔ اس کے برعکس فرسٹ سولر کے حصص میں چار فیصد کا اضافہ ہوا، جو قابل تجدید توانائی کے شعبے میں مثبت رجحان کی علامت ہے۔ یورپ کے اسٹاک مارکیٹوں میں بھی تقریبا دو فیصد کا اضافہ دیکھا گیا، حالانکہ انفلیشن کی شرح میں اضافہ ہوا تھا۔
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