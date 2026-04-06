امریکا اور ایران کے درمیان 45 روزہ سیز فائر پر بات چیت: کیا جنگ کا خاتمہ ممکن ہے؟

امریکی میڈیا کے مطابق، امریکا اور ایران کے درمیان 45 روزہ جنگ بندی پر بات چیت جاری ہے، جو خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ اس دوران اعتماد سازی کے اقدامات بھی زیر غور آئیں گے۔
کیا جنگ رکنے والی ہے؟ امریکا اور ایران کے درمیان 45 روزہ سیز فائر پر بڑی پیشرفت کے امکانات پر بات چیت جاری ہے، امریکی میڈیا میں شائع ہونے والی خبروں کے مطابق۔ اس مجوزہ جنگ بندی کے دوران اعتماد سازی کے اقدامات بھی زیر غور آئیں گے تاکہ کشیدگی کو کم کیا جا سکے۔ یہ پیشرفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب خطے میں کشیدگی عروج پر ہے اور فریقین کے درمیان براہ راست تصادم کا خدشہ بڑھ رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق، اس مجوزہ جنگ بندی کے دو بنیادی مراحل ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں 45 دن کی عارضی جنگ بندی ہوگی، جس کے
دوران مستقل امن کے قیام کے لیے مذاکرات جاری رہیں گے۔ ان مذاکرات میں، کشیدگی کم کرنے کے لیے اعتماد سازی کے اقدامات پر بھی غور کیا جائے گا۔ یہ اقدامات فریقین کے درمیان اعتماد بحال کرنے اور مستقبل میں کسی بھی طرح کی غلط فہمیوں سے بچنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر مذاکرات نتیجہ خیز رہے تو دوسرے مرحلے میں ایک باضابطہ امن معاہدے پر دستخط کیے جانے کا امکان ہے۔ تاہم، اگر مذاکرات کو مزید وقت درکار ہوا تو عارضی جنگ بندی میں توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ پیش رفت خطے میں امن قائم کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہو سکتی ہے اور اگر کامیاب رہی تو بڑے پیمانے پر جنگ کے خطرے کو ٹالا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، اس سے عالمی تیل کی منڈیوں پر پڑنے والے منفی اثرات کو بھی کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے، کیونکہ خطے میں کشیدگی کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔\اس کے علاوہ، امریکی میڈیا میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر کسی حتمی معاہدے تک پہنچنے کا امکان کم ہے، لیکن اسے جنگ میں مزید شدت کو روکنے کا ایک اہم اور ممکنہ طور پر آخری موقع سمجھا جا رہا ہے۔ اس خبر پر وائٹ ہاؤس اور امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے ابھی تک کوئی باضابطہ ردعمل سامنے نہیں آیا ہے، جس کی وجہ سے صورتحال میں غیر یقینی کی کیفیت برقرار ہے۔ اس صورتحال میں، ماہرین کا خیال ہے کہ اگر یہ جنگ بندی کامیاب ہو جاتی ہے، تو یہ خطے میں جاری کشیدگی کو کم کرنے اور بڑے پیمانے پر تصادم کو روکنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ، یہ خطے میں مختلف فریقوں کے درمیان اعتماد سازی کے عمل کو بھی شروع کر سکتی ہے، جو طویل المدتی امن کے لیے ضروری ہے۔ اس تناظر میں، چین نے روس کے ساتھ مل کر مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کے لیے تعاون کی پیشکش کی ہے۔ یہ پیشکش ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب خطے میں مختلف ممالک اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس تعاون کی پیشکش سے خطے میں استحکام لانے کی امید ہے۔\تاہم، حالیہ واقعات اور بیانات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خطے میں صورتحال اب بھی نازک ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو دی جانے والی دھمکیوں کے بعد، ایران نے آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر بند کرنے کی وارننگ دی ہے۔ اس کے علاوہ، ایران کی جانب سے امریکی طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کو تباہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ ان واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ فریقین کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے اور کشیدگی میں کمی لانے کے لیے مزید کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ عراق میں مزاحمتی گروپ کی جانب سے امریکی اڈوں کے خلاف 19 آپریشنز کرنے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے، جس سے خطے میں عدم استحکام کی صورتحال مزید سنگین ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ، یہ بھی اطلاعات ہیں کہ متحدہ عرب امارات ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہو گیا ہے۔ ان تمام واقعات کے پیش نظر، یہ ضروری ہے کہ فریقین مذاکرات کے ذریعے اپنے اختلافات کو حل کرنے اور کشیدگی کو کم کرنے کے لیے سنجیدہ کوششیں کریں۔ اگرچہ جنگ بندی کے امکانات پر بات چیت ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک حتمی معاہدے تک پہنچنا باقی ہے اور صورتحال غیر یقینی ہے
