امریکہ کے ساتھ تجارتی و سرمایہ کاری کے تعلقات کو مضبوط بنانے پر پاکستان کی توجہ مرکوز

وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے امریکہ کے ساتھ تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو بہتر بنانے پر پاکستان کی "انتہائی توجہ" پر زور دیا ہے، جس کا مقصد اہم شعبوں میں امریکی سرمایہ کاری کو راغب کرنا ہے۔
اسلام آباد (ویب ڈیسک) - وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بدھ کو کہا کہ اسلام آباد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے تحت امریکہ کے ساتھ اپنے تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو بہتر بنانے پر "انتہائی توجہ مرکوز" کر رہا ہے۔ واشنگٹن میں IMF-ورلڈ بینک بہاری ملاقاتوں 2026 کے دوران اٹلانٹک کونسل میں " پاکستان کا اصلاحات اور لچک کی طرف سفر" کے عنوان سے ایک اعلیٰ سطحی بحث میں شرکت کے دوران، اورنگزیب نے امریکہ کے ساتھ اسلام آباد کے بڑھتے ہوئے تجارتی اور سرمایہ کاری کے روابط پر زور دیا۔ پاکستان ی وزیر خزانہ نے کہا
کہ "یقینی طور پر، امریکہ کے حوالے سے، ہم تجارت اور سرمایہ کاری دونوں پر انتہائی توجہ مرکوز کر رہے ہیں، اور اس تناظر میں اپنے تمام شراکت داروں کے ساتھ۔" "لہذا، چاہے وہ تیل اور گیس ہو، معدنیات اور کان کنی، IT، فارما۔ صرف ان شعبوں میں سے کچھ کو منتخب کریں جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ وہ واقعی ایک جیت کی پوزیشن ہو سکتی ہیں۔" اورنگزیب نے کہا کہ اس ہفتے واشنگٹن میں IMF، ورلڈ بینک اور دیگر ممالک کے ہم منصبوں کے ساتھ اپنی مصروفیات کے علاوہ، انہوں نے امریکی انتظامیہ کے ساتھ "بہت تعمیری" بات چیت کی تھی۔ انہوں نے امریکی تجارتی نمائندے جیمیسن گریر کے ساتھ اپنی حالیہ بات چیت کا حوالہ دیا، اور کہا کہ بات چیت تجارت پر "بہت مرکوز" تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ "لہذا ہاں، ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ، آپ جانتے ہیں، ہم تجارتی اور سرمایہ کاری کے ایجنڈے پر انتہائی توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔" جولائی 2025 میں، پاکستان اور امریکہ نے ایک دو طرفہ تجارتی معاہدے پر اتفاق کیا جس میں باہمی طور پر محصولات میں کمی اور پاکستان کے توانائی اور معدنی شعبوں میں امریکی سرمایہ کاری کے لیے فریم ورک شامل تھے۔ IMF کے دباؤ کے پیش نظر وفاقی ترقیاتی بجٹ میں 173 ارب روپے کی کٹوتی کی گئی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی جانب سے امریکہ کے ساتھ تجارتی و سرمایہ کاری کے تعلقات کو بہتر بنانے پر زور دینا پاکستان کی اقتصادی پالیسی میں ایک اہم موڑ کی نشاندہی کرتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے تحت، امریکہ کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانا پاکستان کے لیے اقتصادی ترقی اور استحکام کے حصول کا ایک لازمی جزو بن گیا ہے۔ یہ بات چیت نہ صرف دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے پر مرکوز ہے بلکہ پاکستان کے اہم شعبوں میں امریکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے پر بھی زور دیتی ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ یہ کوششیں پاکستان کے حالیہ اقتصادی چیلنجوں اور IMF کے ساتھ جاری مذاکرات کے تناظر میں کی جا رہی ہیں، جو ملک کو اپنی مالی پوزیشن کو مستحکم کرنے اور طویل مدتی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اضافی مالیاتی مدد کی تلاش میں ہے۔ وزیر خزانہ نے جن شعبوں کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ تیل و گیس، معدنیات و کان کنی، انفارمیشن ٹیکنالوجی (IT) اور فارماسیوٹیکلز، وہ پاکستان کی معیشت کے وہ حصے ہیں جن میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ ان شعبوں میں ترقی نہ صرف روزگار کے مواقع پیدا کرے گی بلکہ برآمدات میں اضافہ اور درآمدات پر انحصار کم کرنے میں بھی مدد دے گی۔ امریکہ کے ساتھ ایک باہمی طور پر فائدہ مند تجارتی معاہدے کی تشکیل، جس میں محصولات میں کمی اور سرمایہ کاری کے لیے سہولیات شامل ہیں، دونوں ممالک کے لیے ایک "جیت کی صورتحال" پیدا کر سکتی ہے۔ یہ معاہدہ پاکستان کو جدید ٹیکنالوجی اور انتظامی مہارتوں تک رسائی فراہم کرنے میں بھی مدد دے گا، جس سے اس کی مسابقتی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ امریکہ کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات کا مقصد پاکستان کو عالمی معیشت میں ایک زیادہ فعال کردار ادا کرنے کے قابل بنانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علاقائی استحکام کو بھی فروغ دینا ہے۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ میں 173 ارب روپے کی کٹوتی، جو IMF کے دباؤ کا نتیجہ ہے، اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ حکومت کو اپنے مالی وسائل کو زیادہ مؤثر طریقے سے مختص کرنے کی ضرورت ہے، اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنا اس کا ایک اہم حصہ ہے
