امریکی صدر کا ایران-امریکہ مذاکرات کی بحالی کا عندیہ، پاکستان میں دوبارہ بات چیت کا امکان

واشنگٹن (دنیا نیوز) - امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی بات چیت اگلے دو دنوں میں دوبارہ شروع ہو سکتی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان اگلے دور کی بات چیت کی میزبانی کے لیے ایک مضبوط امیدوار کے طور پر ابھر رہا ہے۔
نیویارک پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق، یہ ریمارکس متعدد علاقائی اداکاروں کے ذریعے جاری سفارتی کوششوں کے درمیان سامنے آئے ہیں جو نازک مذاکرات کے عمل میں رفتار برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کے تبصروں میں اسلام آباد میں جاری مصروفیت کا بھی اشارہ دیا گیا ہے، جو ہفتے کے آخر میں پاکستانی دارالحکومت میں ہونے والی اعلیٰ سطحی بات چیت کے بعد کی گئی ہے۔
صورت حال اب بھی غیر یقینی ہے، پس منظر میں سفارت کاری اب بھی فعال ہے اور واشنگٹن یا تہران کی جانب سے ابھی تک اگلے مقام کی کوئی باضابطہ تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ ٹرمپ کے مطابق، بات چیت بہت جلد دوبارہ شروع ہو سکتی ہے، اور پاکستان کو مذاکرات کے اگلے مرحلے کے لیے ایک ترجیحی مقام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے تجویز دی کہ دیگر مقامات کے مقابلے میں پاکستان واپس جانے کا امکان زیادہ ہے، اس ترجیح کو پاکستان کی موجودہ فوجی قیادت سے جوڑتے ہوئے.
ٹرمپ نے خاص طور پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کی، ان کے بارے میں مضبوط الفاظ میں بات کی اور اشارہ دیا کہ ان کے کردار نے بات چیت کے ارد گرد سفارتی ماحول میں مثبت کردار ادا کیا ہے۔ ٹرمپ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ “آپ کو وہیں رہنا چاہیے، واقعی، کیونکہ اگلے دو دنوں میں کچھ ہو سکتا ہے، اور ہم وہاں جانے کی زیادہ خواہش رکھتے ہیں،” انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ مزید مصروفیت کے لیے پاکستان واپس آنے کا زیادہ 'مائل' ہے۔
انہوں نے مزید تبصرہ کیا، “یہ زیادہ ممکن ہے… کیونکہ فیلڈ مارشل بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ وہ لاجواب ہیں، اور اس لیے اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ ہم وہاں واپس جائیں گے۔” انہوں نے دیگر مقامات پر بات چیت کرنے کی عملیتا پر بھی سوال اٹھایا، یہ کہتے ہوئے، “ہمیں کسی ایسے ملک میں کیوں جانا چاہیے جس کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو؟” ان ریمارکس میں واشنگٹن کی جانب سے پاکستان کو مذاکرات میں براہ راست فریق کے بجائے جاری گفتگو کے لیے ایک سہولت کار کے طور پر غور کرنے پر زور دیا گیا ہے۔
ٹرمپ کے تبصرے ان اطلاعات کے بعد سامنے آئے ہیں کہ امریکی اور ایرانی مذاکراتی ٹیمیں اس ہفتے کے آخر میں اسلام آباد میں دوبارہ مل سکتی ہیں، جو پہلے ہی پاکستانی دارالحکومت میں کئی ملاقاتیں کر چکی ہیں۔ پاکستان نے ہفتے کے آخر میں امریکہ-ایران کے براہ راست مذاکرات کی میزبانی کی تھی، جو 1979 کے بعد دونوں فریقوں کے درمیان اعلیٰ ترین سطح کی مصروفیت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔
دونوں ممالک کے وفود اتوار کو اس بحث کے بعد اسلام آباد سے روانہ ہوئے جو کسی حتمی معاہدے کے بغیر ختم ہو گئی، حالانکہ حکام نے نوٹ کیا کہ عمل میں کوئی تعطل بھی نہیں آیا۔ ابتدائی رپورٹنگ میں حوالہ دیے گئے ذرائع نے اشارہ دیا کہ تمام فریقوں کے درمیان سفارتی مواصلات فعال رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق پاکستانی حکام واشنگٹن اور تہران دونوں کے ساتھ ممکنہ فالو اپ سیشن کے وقت کا تعین کرنے کے لیے رابطہ کر رہے تھے۔
ایک اعلیٰ سرکاری اہلکار کے حوالے سے بتایا گیا کہ ایران نے دوسرے دور کے امکان پر مثبت ردعمل دیا ہے، جو جاری مصروفیت کے لیے آمادگی کا اشارہ دیتا ہے۔ پیر کے روز، پس منظر میں مواصلات سے واقف حکام نے کہا کہ ثالث فعال طور پر دونوں فریقوں کو مذاکرات کی میز پر واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں پاکستان نے ایک مرکزی سہولت کار کا کردار ادا کیا۔
اطلاعات کے مطابق اس عمل میں اضافی علاقائی اسٹیک ہولڈرز کی حمایت حاصل ہے، جن میں ترکی اور مصر شامل ہیں، جو مذاکرات کی رفتار کو برقرار رکھنے اور مزید کشیدگی کو روکنے کی کوششوں میں مدد کر رہے ہیں۔ فوری سفارتی ترجیح کو موجودہ جنگ بندی کے فریم ورک کو برقرار رکھنے کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جبکہ وسیع تر بات چیت جاری ہے۔
پاکستانی قیادت نے عوامی سطح پر جاری مصروفیت کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کہا کہ جاری کشیدگی کے حل میں مدد کے لیے “مکمل کوششیں” کی جا رہی ہیں، انہوں نے نوٹ کیا کہ جنگ بندی برقرار ہے جبکہ پس منظر میں مذاکرات جاری ہیں۔ شریف نے جاری سفارتی رسائی کی بھی تصدیق کی، جس میں علاقائی امن کوششوں کو مضبوط بنانے کے لیے مجوزہ غیر ملکی دوروں کے حوالے سے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ رابطہ بھی شامل ہے۔
علیحدہ طور پر، صدر کے دفتر نے بتایا کہ انہوں نے صدر آصف علی زرداری کو حالیہ پیش رفتوں، بشمول سعودی عرب اور ترکی کے مجوزہ دوروں اور ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والی بات چیت کے وسیع تر دائرہ کار کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ جیسا کہ سفارتی چینلز فعال رہتے ہیں، توجہ اب اس بات پر مرکوز ہے کہ آیا اسلام آباد ایک بار پھر چند دنوں میں مذاکرات کے اگلے مرحلے کی میزبانی کرے گا، جیسا کہ امریکی صدر نے اشارہ دیا ہے، اور کیا علاقائی ثالثی کی کوششیں حالیہ برسوں میں سب سے زیادہ قریب سے دیکھی جانے والی سفارتی مصروفیت میں سے ایک میں رفتار برقرار رکھنے میں مدد کر سکتی ہیں۔
